Экономика
Путин объяснил падение доходов россиянВедомости 05:45
Президент России Владимир Путин во время прямой линии объяснил падение доходов россиян. По его словам, на протяжении нескольких лет действительно наблюдается падение уровня реальных доходов граждан. «Несколько лет назад мы столкнулись с некоторыми шоками», – отметил президент.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 16:00, Вашингтон
Финансы
ФРС США второй раз в этом году помогла России
Момент для размещения крайне удачный – рынки очень позитивно восприняли заявление ФРС США, говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-капитала» Владимир Брагин.
Обновлено в 07:21
Общество
Косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпускают на волю
Представители двух компаний, которые занимались выловом косаток и белух, указывали, что Росрыболовство выдало все документы на вылов и продажу китов и в таком случае их деятельность нельзя назвать браконьерством, а в случае выпуска животных на свободу компания несет огромные потери.
Обновлено в 07:32
Происшествия
В Италии из-за взрыва обрушился жилой дом
Утром в четверг, 20 июня, в центре города Гориция на севере Италии после взрыва обрушился двухэтажный жилой дом.
Обновлено в 03:05
Авто
Названы самые надежные автомобили в мире по версии J.D. Power
Обновлено в 10:05
Технологии
Роскомнадзор внедрит систему контроля за контентом онлайн-кинотеатров
Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр подвёл итоги конкурса на разработку автоматизированной системы мониторинга контента, который предоставляют интернет-кинотеатры.
Обновлено в 08:50
Финансы
Курс евро опустился ниже 71 рубля впервые с апреля 2018 года
Курс евро на Московской бирже опустился ниже 71 рубля впервые с апреля 2018 года, свидетельствуют данные торгов в четверг, 20 июня.
Обновлено в 12:08
Кино
Том Фелтон подтвердил влюбленность Гарри Поттера в Драко Малфоя
Актер предположил, что Малфой и главный герой романа Джоан Роулинг постоянно конфликтовали из-за романтического влечения Поттера.
Обновлено в 14:20
Политика
Челябинец спросил Владимира Путина, не надоело ли ему быть президентом
В начале трансляции с обращением выступила фельдшер из села Маук Каслинского района Светлана Каташова.
Обновлено в 09:25
Авто
Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos
Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Происшествия
У Алибасова взяли анализы на психотропные вещества
Обновлено в 11:29
Происшествия
Дисквалифицированная бегунья из Кении оказалась мужчиной
Обновлено в 08:10
Политика
Предприниматель из Пензы пожаловался Путину на частые проверки
В четверг, 20 июня, во время прямой линии с Владимиром Путиным к президенту обратился находящийся в студии предприниматель из Пензенской области, руководитель компании «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков.
Обновлено в 08:37
Политика
Активистам Шиеса не дадут обратиться к Путину на прямую линию
Активистам, протестующим против создания мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области, помешают обратиться к президенту РФ Владимиру Путину на прямую линию, сообщает Znak.com.
Обновлено в 05:14
Наука
На Филиппинах нашли корабельного червя, который сверлит камень
Новый вид корабельного червя ученые нашли и описали на Филиппинах.
Обновлено вчера в 11:39
Общество
В СК предложили изменить статьи УК РФ по врачебным ошибкам
За незаконное осуществление медицинской деятельности (статья 235 УК РФ) планируется ввести максимальное наказание до семи лет лишения свободы в случае смерти двух и более лиц.
Обновлено в 05:07
Политика
Зеленский отменил 159 указов своих предшественников
Президент Украины Владимир Зеленский отменил 159 указов, принятых своими предшественниками — Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой, Виктором Ющенко и Виктором Януковичем.
Обновлено в 10:56
Армия и оружие
Минобороны намерено инвестировать более 18 млрд рублей в Сахалин
Министерство обороны России намерено в течение пяти лет выделить более 18 млрд рублей на развитие и строительство военной инфраструктуры на Сахалине.
Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой станцевали «Калинку»
Телеведущий опубликовал новое видео с Лизой и Гарри Известный телеведущий, актер и юморист Максим Галкин часто делится с подписчиками успехами своих детей, 5-летних Лизы и Гарри.
Обновлено в 07:56
Футбол
Шаронов: «Рубин» пока укомплектован только на 30 процентов
Естественно, команда ещё не укомплектована. Сейчас, наверное, укомплектована только процентов на 30.
Обновлено в 15:11
Армия и оружие
Самая большая атомная подводная лодка прошла испытания в Белом море
Атомный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской» после заводского ремонта провел первые испытания в Белом море.
Обновлено в 09:51
Политика
Минобороны предложило принять меры в отношении оскверняющих памятники
Министерство обороны РФ предлагает принять ряд мер по отношению к оскверняющим памятники российским военачальникам и значимым событиям истории, соответствующий законопроект опубликован в базе федерального портала проектов нормативно-правовых актов.
Обновлено в 13:47
Спорт
Мария Ласицкене выиграла турнир в Чехии
Взяв высоту в 2,06 метра, Ласицкене повторила свой лучший результат в карьере, установив лучший результат сезона в мире.
Обновлено в 12:55
Армия и оружие
Иранские военные сбили американский беспилотник
Обновлено в 03:00
Происшествия
Сына генерала ФСБ посадили на 10 лет из-за наркотиков
Сын генерала ФСБ Александра Здановича Евгений Зданович осужден на 10 лет колонии строгого режима за приготовление к продаже наркотиков – такое решение вынес Никулинский районный суд Москвы, передает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката осужденного Александра Иванова.
Обновлено в 15:27
Экономика
Путин попросил россиян не сердиться на него из-за маленьких зарплат
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, проходящей сегодня, 20 июня, попросил «не сердиться» жителей России, зарплаты которых в разы меньше, чем те, о которых говорит официальная статистика, сообщает РБК.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Отстраненного министра экономики Дагестана перевели под домашний арест
Кировский районный суд Махачкалы перевел временно отстраненного министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова под домашний арест, сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 14:42
Армия и оружие
Террористы стягивают бойцов против правительственных сил в Идлибе
По предварительным данным, террористы усиливают своё присутствие в этом регионе с целью дальнейшей попытки наступления на позиции правительственных сил, расположенных на севере Хамы.
Обновлено в 13:52