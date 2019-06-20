Экономика
Путин объяснил падение доходов россиянВедомости 05:45
Президент России Владимир Путин во время прямой линии объяснил падение доходов россиян. По его словам, на протяжении нескольких лет действительно наблюдается падение уровня реальных доходов граждан. «Несколько лет назад мы столкнулись с некоторыми шоками», – отметил президент.
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Экономика
Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено в 09:33
Политика
Владимир Зеленский показал журналистам «прикол» в своем кабинете
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 июня, провел экскурсию для журналистов по своему кабинету.
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес
Станислав Садальский счел отравление Алибасова пиар-ходом
Актер и журналист Станислав Садальский высказался по поводу отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 07:40
Политика
В ПЦУ прокомментировали проведение Филаретом поместного собора
Ранее Филарет заявил об отделении его структуры от новой церкви Украины.
Обновлено в 09:09
Авто
УАЗ собирается делать семейный внедорожник
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено в 04:25
Политика
Путин рассказал о поступке, за который ему стыдно
Ведущие в конце «Прямой линии» задали президенту Владимиру Путину вопрос о том, бывает ли ему стыдно и за что.
Обновлено в 09:30
Политика
Прямая линия с Владимиром Путиным: «Нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов»
Текстовая трансляция Прямой линии с президентом России Сегодня президент России Владимир Путин в очередной, 17-й раз провел прямую линию.
Обновлено в 05:00
Энергетика
Новое загрязнение нашли в нефтепроводе «Дружба»
Обновлено в 07:28
Финансы
Россия разместит евробонды после смягчения риторики ФРС
Время для размещения близко к идеальному, учитывая вчерашние итоги заседания ФРС США (регулятор видит все больше аргументов в пользу смягчения политики) и крайне позитивную реакцию глобального долгового рынка, резкое снижение доходностей ценных бумаг Казначейства США и развивающихся рынков, перечисляет главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
Китайские СМИ впечатлены панамским маневром фрегата «Адмирал Горшков»
Авторы Sohu обратили внимание на то, что 18 июня Всемирная сеть мониторинга судов сообщила, что корабли Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» прошли через Панамский канал и вышли в Карибское море.
Обновлено вчера в 15:30
Футбол
«Аякс» продлил контракт с Тен Хагом
«Аякс» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Эриком Тен Хагом.
Обновлено в 07:19
Происшествия
В Ленинградской области на дорогу обрушилась скала
Скала обрушилась на участке автодороги Выборг – Светогорск в Ленинградской области при буровзрывных работах, связанных с проведением капитального ремонта, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Обновлено в 07:58
Политика
Путин высказался о деле Ивана Голунова
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняли в распространении наркотических средств.
Обновлено в 07:57
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие
ВС Ирана сообщили о сбитом беспилотнике США
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Переписка в соцсети стала «доказательством» по делу MH17
Обновлено в 00:41
Политика
Евросоюз продлил на год санкции против России по Крыму
Евросоюз официально продлил на год ограничительные меры против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией.
Обновлено в 09:05
Политика
Путин ответил на обвинения в оккупации Донбасса
Президент России Владимир Путин считает, что обвинения в адрес Москвы в оккупации Донбасса — полная чушь и ложь.
Обновлено в 06:29
Политика
Путин попросил россиян не сердиться на него из-за низких зарплат
Путин призвал россиян «не сердиться на него» за то, что они не получают такие заработные платы, поскольку он говорит о средних цифрах.
Обновлено в 06:15
Политика
Первый поезд пустят по Крымскому мосту из Москвы – КЖД
Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин рассказал, что пассажирские поезда планируется пустить по Крымскому мосту 9-10 декабря 2019 года.
Обновлено в 09:08
Транспорт
Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.
Обновлено в 03:50
Политика
Путин ответил на вопрос об объединении России и Беларуси
Путин объяснил, почему Россия не нуждается в примирении с Западом >>> Прием обращений к главе государства стартовал за 10 дней до начала самой "Прямой линии".
Обновлено в 08:30
Политика
Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии
Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Политика
Путин назвал Кудрина дрейфующим в сторону Глазьева экономистом из 90-х
Отвечая на вопрос об экономических моделях, которые подходят России, Путин сказал, что в чистом виде рыночной или административно-командной экономики не существует.
Обновлено в 07:32
Общество
Почти 100 выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов в Прикамье
13 выпускников получили максимальный балл по химии, 10 - по математике, 9 - по географии, еще шестеро набрали 100 баллов по литературе и столько же по физике.
Обновлено в 06:00
Политика
Жириновский покинул заседание Госдумы в знак протеста
Ранее лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский предложил конфисковывать автомобиль у пьяного водителя, если тот стал виновником ДТП без жертв.
Обновлено вчера в 10:40
Футбол
«Сочи» продлил контракт с Песеговым
Новичок РПЛ «Сочи» объявил о продлении контракта с полузащитником Евгением Песеговым.
Обновлено в 03:05
Происшествия
7-летний мальчик выпал из окна в Химках
Обновлено в 08:55
Политика
Путин рассказал, как Россия будет реагировать на кибератаки
Действующая администрация США никакого ответа не предоставила, добавил он. Путин рассказал, как Россия будет реагировать на кибератаки.
Обновлено в 08:49