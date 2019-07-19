Энергетика
Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливоРИА Новости 13:31
Президент России Владимир Путин объяснил, почему серьезно ограничивать рост цен на топливо нельзя.
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Политика
Путин не верит в отравление Скрипаля британскими спецслужбами
Президент России Владимир Путин оценил вероятность того, что британские спецслужбы могли отравить бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.
Обновлено в 15:52
Футбол
ФСИН: Никого в колонии Кокорина и Мамаева палкой не бьют
Обновлено в 03:24
Интернет
Хакеры в июле взломали серверы московской IT-компании «Сайтэк»
Не исключено, что это крупнейшая в истории утечка данных о работе российских спецслужб в интернете.
Обновлено в 15:30
Политика
Британия пригрозила Ирану последствиями из-за задержанного танкера
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что иранская сторона ощутит последствия, если не отпустит задержанный в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero.
Обновлено в 17:36
Здоровье
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
Обновлено в 12:24
Происшествия
Грузовик с нетрезвыми бойцами «Айдар» подорвался в Донбассе
Грузовик, который перевозил бойцов нацбатальона «Айдар», подорвался 18 июля на мине в Донбассе.
Обновлено в 14:50
Армия и оружие
В сети появилось видео ракетных стрельб в Черном море
В ходе учений боевые расчеты поразили морские цели условного врага Видеокадры с места учений фрегата "Адмирал Макаров" и берегового ракетного комплекса "Утес" опубликованы телеканалом "Звезда".
Обновлено в 01:10
Происшествия
Инна Чурикова осталась в реанимации
Народная артистка СССР Инна Чурикова после падения во время спектакля находится в реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского, ее состояние оценивают как тяжелое.
Обновлено в 01:54
Экономика
S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне "BBB-"
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг РФ на уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом.
Обновлено в 17:29
Шоу-бизнес
Шнуров заявил, что стихи за Собчак писал Богомолов
Обновлено в 14:25
Шоу-бизнес
Лобода напугала своих поклонников сделанным после концерта фото
Певица Светлана Лобода напугала поклонников, опубликовав в своем Instagram фото, сделанное после концерта, на которых показала сильные гематомы на ногах.
Обновлено в 16:03
Общество
Во Франции зафиксировали самую высокую температуру в истории страны
Сообщалось, что 28 июня в населенном пункте Галларг-ле-Монтюе департамента Гар была зафиксирована самая высокая температура за всю историю метеонаблюдений во Франции — 45,9 градуса тепла.
Обновлено в 18:45
Происшествия
В метро Петербурга неизвестный избил и ранил ножом немого
По данным очевидцев, мужчина избил одного из немых на станции метро Пушкинская.
Обновлено в 18:35
Общество
Названы города России с самым загрязненным воздухом
В Росгидромете представили список городов РФ, где в прошлом году был зафиксирован наибольший уровень загрязнения воздуха.
Обновлено в 02:43
Интернет
Google и Facebook следят за пользователями порносайтов
Исследователи Корнеллского университета в США выяснили, что Google и Facebook следят за пользователями, которые в режиме инкогнито посещают порносайты.
Обновлено вчера в 13:22
Футбол
Сборная Алжира второй раз в истории выиграла Кубок африканских наций
Футболисты сборной Алжира нанесли поражение команде Сенегала в финале Кубка африканских наций и во второй раз в истории завоевали трофей.
Обновлено в 16:58
Политика
На Украине заработала соцсеть ВКонтакте и российские новостные ресурсы
Жители украинской столицы свободно заходят в соцсеть. Кроме того, открыли доступ к российским ресурсам РИА Новости, ТАСС, НТВ и другим.
Обновлено в 06:21
Транспорт
В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах
ГИБДД назвала выезд на встречную полосу движения одной из главных причин гибели людей на российских дорогах.
Обновлено в 13:24
Кино
Две новые части «Хеллоуина» выйдут в 2020 и 2021 году
Картина «Halloween Kills» («Хеллоуин убивает») выйдет на экраны 16 октября 2020 года, а через год ― 15 октября 2021-го ― в кинотеатрах покажут «Halloween Ends» («Конец Хеллоуина»).
Обновлено в 14:44
Здоровье
Врачи предупредили об опасности популярных в России детокс-диет
Россиян призвали осторожнее относиться к современным детокс-диетам, поскольку зачастую они могут вредить здоровью.
Обновлено в 09:37
Наука
Потребление соли увеличивает случаи инсультов и инфарктов
Американские специалисты провели новое исследование, в ходе которого пришли к выводу, что «верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое в одинаковой степени влияют на вероятность сердечного приступа и инсульта.
Обновлено в 02:17
Футбол
«Ювентус» готов заплатить Игуаину 5 млн евро, чтобы он покинул команду
Зарплата Игуаина составляет 6,5 млн евро за сезон. 31-летний Игуаин перешел в «Ювентус» в 2016 году за 90 млн евро.
Обновлено в 16:01
Футбол
Российский вратарь Митрюшкин сыграл первый матч с 2017 года
23-летний голкипер швейцарского "Сьона", а в бышем вратарь московского "Спартака" Антон Митрюшкин, впервые вышел на поле после тяжелой травмы, полученной в 2017 году.
Обновлено в 14:59
Технологии
Cоучредитель Blizzard Entertainment покинул компанию
Сооснователь Blizzard Entertainment Фрэнк Пирс покинул компанию после 28 лет работы.
Обновлено в 17:30
Авто
Составили топ-10 городов РФ по числу праворульных автомобилей
Обновлено в 05:00
Космос
Величайшая тайна. Как возникла жизнь на Земле
Некоторые РНК уже удалось синтезировать (Эмиль Фишер и Оскар Пилоти), воспроизводя предполагаемые условия существования Земли миллиарды лет назад.
Обновлено в 16:45
Авто
Объявлены цены на Lada XRay Cross с вариатором
АвтоВАЗ раскрыл стоимость и комплектации Lada XRay Cross с бесступенчатой трансмиссией: цена варьируется от 841 900 до 966 900 рублей.
Обновлено в 07:49
Происшествия
СК возбудил дело после гибели 25 человек при паводке в Приангарье
Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели 25 человек при паводке в Иркутской области.
Обновлено в 10:36
Армия и оружие
Писатели-фантасты придут на помощь армии Франции
Во Франции планируется сформировать специальную группу, состоящую из писателей-фантастов.
Обновлено в 11:47