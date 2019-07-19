Энергетика
Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливоLenta.ru 13:25
Президент России Владимир Путин объяснил, почему серьезное ограничение роста цен на моторное топливо может привести к опасным последствиям. Об этом он заявил в ходе общения с рабочими Магнитогорского металлургического комбината, передает ТАСС в пятницу, 19 июля.
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Политика
«Нафтогаз» сообщил об отклонении судом жалобы «Газпрома»
Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".
Обновлено в 09:09
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Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
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«ВКонтакте» запустит приложение для знакомств Lovina
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Иран задержал британский танкер в Ормузском проливе
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что он задержал британский танкер в Ормузском проливе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:12
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против РФ
Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение новых антироссийских санкций.
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Skoda начала производство обновленного Skoda Superb
На заводе Skoda в чешских Квасинах началось серийное производство обновленного Skoda Superb.
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Футбол
Диего Коста может продолжить карьеру в Турции
Нападающий «Атлетико» Диего Коста может продолжить карьеру в Турции, сообщает издание AS.
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Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
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Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
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На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных
На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено в 12:08
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Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской области
Владимир Путин остался недоволен работой по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.
Обновлено в 08:17
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При хлопке на катере в Башкирии пострадали трое детей
В Башкирии при запуске двигателя катера произошел хлопок, в результате чего пострадали трое детей.
Обновлено в 13:22
Космос
Украина объявила о работе над пилотируемым космосамолетом
На Украине начата разработка пилотируемого космического самолета и спутников-инспекторов, сообщает конструкторское бюро «Южное».
Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал фото 10-летней дочери с сигаретой
41-летний Алексей Панин не скрывает, что позволяет своей дочери многое.
Обновлено в 12:00
Политика
Саммиты БРИКС и ШОС перенесут из Челябинска в Петербург
В свою очередь Текслер поблагодарил за решение сохранить ранее предусмотренный объем федеральных средств.
Обновлено в 14:00
Здоровье
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
Обновлено в 12:24
Политика
Помощник Зеленского рассказал о необходимости мира с Россией
Киеву и Москве необходимо договориться о мире, считает первый помощник президента Украина Сергей Шефир.
Обновлено в 06:39
Футбол
Россия сыграет отборочный матч Евро-2020 с Бельгией в Санкт-Петербурге
Сборная России по футболу проведёт матч отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с бельгийцами на стадионе в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 12:34
Энергетика
Дания одобрила газопровод в Польшу
Первое одобрение от Датского агентства по охране окружающей среды получил проект по доставке норвежского газа в Польшу Baltic Pipe.
Обновлено вчера в 12:40
Общество
В музее Есенина сняли на видео «привидение»
Обновлено в 10:38
Происшествия
В Калининградской области микроавтобус с детьми врезался в бензовоз
В Гвардейском районе на автодороге возле пос. Солдатово микроавтобус с детьми врезался в бензовоз.
Обновлено в 07:04
Политика
В Донбассе открестились от поддержки плана Медведчука
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) не поддерживают план лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука по созданию автономного региона.
Обновлено в 11:22
Экономика
Минтруд предложил варианты пособий по безработице на 2020 год
Отмечается, что данным документом предлагается «установить на 2020 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1,5 тыс. рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 8 тыс. рублей — для граждан, признанных в установленном порядке безработными, за исключением граждан предпенсионного возраста».
Обновлено в 04:57
Футбол
«Ростов» жёстко отреагировал на трансфер Мирзова в «Спартак»
Футбольный клуб «Ростов» выступил с официальным заявлением, прокомментировав слова спортивного директора «Арсенала» Андрея Рудакова по поводу трансфера полузащитника Резиуана Мирзова в московский «Спартак».
Обновлено в 09:56
Происшествия
СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи
Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
Обновлено в 06:37
Политика
Премьер Косово подал в отставку
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что он подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51