Энергетика

Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливоLenta.ru 13:25

Президент России Владимир Путин объяснил, почему серьезное ограничение роста цен на моторное топливо может привести к опасным последствиям. Об этом он заявил в ходе общения с рабочими Магнитогорского металлургического комбината, передает ТАСС в пятницу, 19 июля.
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