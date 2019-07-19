Энергетика
Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливоLenta.ru 13:25
Президент России Владимир Путин объяснил, почему серьезное ограничение роста цен на моторное топливо может привести к опасным последствиям. Об этом он заявил в ходе общения с рабочими Магнитогорского металлургического комбината, передает ТАСС в пятницу, 19 июля.
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