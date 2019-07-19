Энергетика
Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливоИзвестия 14:21
Путин отметил, что рост стоимости бензина на сегодняшний день ниже уровня инфляции. «С начала 2019 года рост цен на моторное топливо, на бензин Аи-95 составил 1,8%, а за это же время инфляция подросла на 2,5%», — заявил он.
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Боксер Гвоздик: Порошенко назвал РФ врагом Киева, чтобы грабить страну
Бронзовый призер Олимпийских игр, украинский боксер Александр Гвоздик, выступающий в полутяжелой весовой категории, обрушился с критикой на бывшего президента страны Петра Порошенко.
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Политика
Пять партий могут пройти в Верховную раду по итогам выборов
Ранее News.ru сообщал, что согласно данным опроса, проведённого социологической группой «Рейтинг» 13–17 июля, в Раду на внеочередных парламентских выборах могут пройти семь партий.
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Космос
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Скафандр «Сокол КВ-2» создан российскими учеными для обеспечения жизнедеятельности и работоспособности членов экипажа космического корабля в случае разгерметизации возвращаемого (спускаемого) аппарата на наиболее опасных участках полета: выведение, стыковка, расстыковка и спуск.
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АЭВТ выступил против новых правил допуска к международным авиарейсам
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) выступает против новых правил допуска авиакомпаний РФ к международным рейсам, следует из материалов, размещенных на сайте ассоциации.
Обновлено в 12:34
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии с 1 августа
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Путин оценил ситуацию на Украине после президентских выборов
Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну прокомментировал ситуацию на Украине после президентских выборов, которые прошли весной этого года.
Обновлено в 15:34
Происшествия
Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
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Происшествия
Взорвавшийся на «Лошарике» аккумулятор могли сделать в Петербурге
Аккумулятор, который загорелся на атомной глубоководной станции проекта 10831 «Лошарик», могли сделать в Петербурге.
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Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
По всему миру у людей начали диагностировать казалось бы давно побежденных болезни — коклюш, корь, столбняк.
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Футбол
«Шинник» обыграл «Нижний Новгород» в матче ФНЛ
Ярославский "Шинник" на выезде одержал победу над "Нижним Новгородом" в матче третьего тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
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Путин устроил разнос иркутским чиновникам
Ликвидация последствий наводнения в Иркутской области идёт неудовлетворительно. Владимир Путин заявил об этом на совещании в Братске.
Обновлено в 11:01
Футбол
РФС получил разрешение на использование VAR
Российский футбольный союз получил разрешение на использование системы видеопомощи арбитрам, сообщает пресс-служба РФС.
Обновлено в 12:03
Космос
Украина объявила о работе над пилотируемым космосамолетом
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Работа навигационной системы Galileo возобновлена
Galileo прекратила передавать навигационные сигналы и сигналы точного времени из-за проблем с наземной инфраструктурой 12 июля.
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В июле кандидат на пост главы Пентагона, выдвинутый Дональдом Трампом Марк Эспер, заявил о состоянии «кибервойны» между США и Китаем с Россией.
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В ДНР прокомментировали заявления Киева об ответном огне
Заявления представителей Киева о праве украинских силовиков открывать ответный огонь могут быть подготовкой обоснования для возможного нарушения ими нового перемирия в Донбассе, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Олег Онопко.
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Армия и оружие
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В "Твиттере" появилось видео танковой битвы с участием американских танков M1 Abrams и БМП Bradley с польскими Leopard, PT-91 Twardy (лицензия советского Т-72) и БМП BWP-1 (лицензия советской БМП-1).
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Путин заявил, что сокращения бюджетных мест в российских вузах нет
Президент России Владимир Путин заявил, что сокращения числа бюджетных мест в российских вузах нет, делать это не планируется.
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