Энергетика

Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливоИзвестия 14:21

Путин отметил, что рост стоимости бензина на сегодняшний день ниже уровня инфляции. «С начала 2019 года рост цен на моторное топливо, на бензин Аи-95 составил 1,8%, а за это же время инфляция подросла на 2,5%», — заявил он.
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Путин объяснил основную опасность ограничения цен на топливо

РИА Новости21:13

Путин объяснил магнитогорцам, почему растут цены на бензин

Челябинск Сегодня15:15

Путин заявил об опасности сильного ограничения роста цен на топливо

Life.ru13:49

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Путин заявил, что сильно ограничивать рост цен на моторное топливо опасно

ТАСС13:18

Уральцы пожаловались Путину на высокие цены на бензин

URA.Ru13:03
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Политика

Украинский министр назвал «цирком» новый указ Зеленского

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено в 20:32
Экономика

«Нафтогаз» сообщил об отклонении судом жалобы «Газпрома»

Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".
Обновлено в 09:09
Происшествия

Количество отравившихся едой из автоматов в Москве достигло 75 человек

Обновлено в 11:34
Политика

Боксер Гвоздик: Порошенко назвал РФ врагом Киева, чтобы грабить страну

Бронзовый призер Олимпийских игр, украинский боксер Александр Гвоздик, выступающий в полутяжелой весовой категории, обрушился с критикой на бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 13:24
Политика

Пять партий могут пройти в Верховную раду по итогам выборов

Ранее News.ru сообщал, что согласно данным опроса, проведённого социологической группой «Рейтинг» 13–17 июля, в Раду на внеочередных парламентских выборах могут пройти семь партий.
Обновлено вчера в 13:05
Политика

Иран заявил о захвате британского танкера

Обновлено в 14:35
Космос

«Сокол» в Севастополе

Скафандр «Сокол КВ-2» создан российскими учеными для обеспечения жизнедеятельности и работоспособности членов экипажа космического корабля в случае разгерметизации возвращаемого (спускаемого) аппарата на наиболее опасных участках полета: выведение, стыковка, расстыковка и спуск.
Обновлено в 05:00
Общество

На Приморье надвигается тайфун «Данас»

Обновлено вчера в 05:26
Армия и оружие

Саудовская Аравия разрешила разместить США войска

Обновлено в 21:45
Общество

АЭВТ выступил против новых правил допуска к международным авиарейсам

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) выступает против новых правил допуска авиакомпаний РФ к международным рейсам, следует из материалов, размещенных на сайте ассоциации.
Обновлено в 12:34
Экономика

Работающим пенсионерам пересчитают пенсии с 1 августа

Ежегодный перерасчёт страховых пенсий для пенсионеров, которые работали в 2018 году, произойдёт 1 августа.
Обновлено вчера в 08:17
Политика

Оппозиционер указал на незаконность самовыдвижения Осипова в губернаторы

Оппозиционный активист, кандидат в депутаты читинской думы Александр Жданов указал на незаконность самовыдвижения главы региона Александра Осипова кандидатом в губернаторы Забайкалья; на момент выдвижения Осипова высший закон региона - Устав Забайкальского края - разрешал идти на выборы только от политических партий.
Обновлено в 08:02
Политика

Путин оценил ситуацию на Украине после президентских выборов

Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну прокомментировал ситуацию на Украине после президентских выборов, которые прошли весной этого года.
Обновлено в 15:34
Происшествия

Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии

Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Обновлено в 01:26
Происшествия

Взорвавшийся на «Лошарике» аккумулятор могли сделать в Петербурге

Аккумулятор, который загорелся на атомной глубоководной станции проекта 10831 «Лошарик», могли сделать в Петербурге.
Обновлено в 09:42
Футбол

Сборная Алжира второй раз в истории выиграла Кубок африканских наций

Обновлено в 16:58
Здоровье

Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок

По всему миру у людей начали диагностировать казалось бы давно побежденных болезни — коклюш, корь, столбняк.
Обновлено в 17:04
Футбол

«Шинник» обыграл «Нижний Новгород» в матче ФНЛ

Ярославский "Шинник" на выезде одержал победу над "Нижним Новгородом" в матче третьего тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Обновлено в 14:11
Политика

Путин устроил разнос иркутским чиновникам

Ликвидация последствий наводнения в Иркутской области идёт неудовлетворительно. Владимир Путин заявил об этом на совещании в Братске.
Обновлено в 11:01
Футбол

РФС получил разрешение на использование VAR

Российский футбольный союз получил разрешение на использование системы видеопомощи арбитрам, сообщает пресс-служба РФС.
Обновлено в 12:03
Космос

Украина объявила о работе над пилотируемым космосамолетом

На Украине начата разработка пилотируемого космического самолета и спутников-инспекторов, сообщает конструкторское бюро «Южное».
Обновлено в 08:25
Игры

Моддер создал карту для Dota 2 в стиле CS:GO

Обновлено в 11:43
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Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду

Обновлено в 20:17
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Опубликован первый официальный тизер «Ведьмака»

Обновлено в 18:46
Космос

Работа навигационной системы Galileo возобновлена

Galileo прекратила передавать навигационные сигналы и сигналы точного времени из-за проблем с наземной инфраструктурой 12 июля.
Обновлено вчера в 04:47
Армия и оружие

Глава военной разведки США сравнил угрозы от Китая и России

В июле кандидат на пост главы Пентагона, выдвинутый Дональдом Трампом Марк Эспер, заявил о состоянии «кибервойны» между США и Китаем с Россией.
Обновлено в 21:33
Армия и оружие

В ДНР прокомментировали заявления Киева об ответном огне

Заявления представителей Киева о праве украинских силовиков открывать ответный огонь могут быть подготовкой обоснования для возможного нарушения ими нового перемирия в Донбассе, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Олег Онопко.
Обновлено в 10:01
Авто

Chevrolet показал новый среднемоторный Corvette C8

Шпионские фото позволили почитателям автобренда получить представление о модели, которая сменит Corvette C7.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие

M1 Abrams и Т-72 сразились в танковой битве в Польше

В "Твиттере" появилось видео танковой битвы с участием американских танков M1 Abrams и БМП Bradley с польскими Leopard, PT-91 Twardy (лицензия советского Т-72) и БМП BWP-1 (лицензия советской БМП-1).
Обновлено в 09:49
Политика

Путин заявил, что сокращения бюджетных мест в российских вузах нет

Президент России Владимир Путин заявил, что сокращения числа бюджетных мест в российских вузах нет, делать это не планируется.
Обновлено в 14:22
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