Энергетика
Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливоИзвестия вчера в 14:21
Путин отметил, что рост стоимости бензина на сегодняшний день ниже уровня инфляции. «С начала 2019 года рост цен на моторное топливо, на бензин Аи-95 составил 1,8%, а за это же время инфляция подросла на 2,5%», — заявил он.
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Происшествия
Замначальника УФСИН по Самарской области задержан при получении взятки
Первый заместитель начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Самарской области Денис Шматов задержан по подозрению во взяточничестве, сообщил агентству "Интерфакс" заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.
Обновлено вчера в 16:02
Единоборства
Российскому боксеру Дадашеву провели трепанацию черепа после боя
Российскому боксеру Максиму Дадашеву, госпитализированному после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в США, сделана операция по поводу внутричерепной гематомы, долгосрочный прогноз восстановления спортсмена неизвестен, сообщает на своей странице в Twitter журналист ESPN Стив Ким.
Обновлено в 04:24
Политика
В МИД заявили, что тема «винных» санкций в отношении Грузии закрыта
Российские законодатели обсуждали возможность введения запрета на поставки в РФ ряда грузинских товаров на фоне событий в Тбилиси конца июня — начала июля, однако на сегодняшний день тема "винных" санкций в отношении Грузии закрыта.
Обновлено вчера в 05:36
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 03:36
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Экономика
Банк «Траст» стал акционером крупнейшего производителя вагонов
Банк "Открытие" (находится под контролем ЦБ РФ) является крупнейшим владельцем ОВК с долей 24,3%. Вместе с тем, представитель банка "Открытие" отмечал, что банк не планирует приобретать принадлежащие "Открытие холдингу" акции ОВК.
Обновлено вчера в 12:28
Армия и оружие
ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня
Народная милиция самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) издала приказ о прекращении огня с полуночи 21 июля в рамках договора о перемирии в Донбассе.
Обновлено в 04:32
Общество
На Свердловскую область надвигаются грозы и шквалистый ветер
Обновлено в 02:47
Политика
Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург
Обновлено вчера в 14:09
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
Половина россиян, работающих на крупных и средних предприятиях, получают менее 34 335 рублей в месяц.
Обновлено 18 июля в 11:14
Политика
Оскорбивший Путина грузинский журналист вернется в эфир
Отстраненный на два месяца от работы журналист «Рустави 2» Георгия Габуния по истечении срока взыскания сможет вернуться к выполнению своих служебных обязанностей.
Обновлено в 05:07
Энергетика
Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2»
Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.
Обновлено вчера в 06:58
Общество
В музее Есенина показали видеокадры с посещающим их привидением
Обновлено вчера в 11:15
Политика
В Иране заявили о задержании британского танкера в Ормузском проливе
В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили о задержании в районе Ормузского пролива британского нефтяного танкера Stena Impero.
Обновлено вчера в 14:13
Политика
Названа стоимость кроссовок, в которых Путин приезжал на Валаам
Обновлено вчера в 07:13
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева призналась, что из-за дочери у нее начался «психоз»
Звезда попросила помощи у друзей и поклонников. Популярная телеведущая Лера Кудрявцева в августе прошлого года во второй раз стала мамой.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Хакеры взломали сайт, почту и Twitter Скотленд-Ярда
Хакеры взломали сайт, почту и Twitter Скотленд-Ярда в пятницу вечером. Об этом сообщила британская газета The Independent.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
Лукашенко подписал закон об амнистии
Белорусский лидер подписал закон, принятый и одобреный ранее обеими палатами парламента, согласно которому от уголовного наказания будут освобождены около шести тысяч человек.
Обновлено в 03:36
Политика
Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери
Президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, сколько раз становился крестным отцом.
Обновлено в 01:10
Политика
Зеленский поручил доложить ему о расследовании убийства Павла Шеремета
Владимир Зеленский поручил главам силовых ведомств Украины явиться на заседание 23 июля и доложить ему о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета.
Обновлено в 05:08
Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Правительство одобрило создание единого ресурса с данными о населении
Комиссия кабмина о законопроектной деятельности одобрила законопроект о создании единого информационного ресурса, в котором будут содержаться сведения о населении России, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено 17 июля в 09:20
Происшествия
Пассажир метро в Петербурге порезал двух глухонемых мужчин
Пассажир метро в Санкт-Петербурге набросился с ножом на двух мужчин, которые промолчали в ответ на заданный им вопрос.
Обновлено в 03:44
Гаджеты
Скоро 3DMark позволит тестировать эффективность Variable-Rate Shading
Вначале аналогичную технологию продвигала NVIDIA под именем Adaptive Shading — она позволяет снизить нагрузку при просчёте периферийных объектов и зон с помощью снижения точности проводимых вычислений.
Обновлено в 03:30
Политика
Осужденные смогут отбывать срок в родном регионе
Правительство РФ одобрило законопроект, согласно которому осужденные при наличии такой возможности могут быть направлены в исправительные учреждения, расположенные по месту проживания близких родственников.
Обновлено в 04:44
Политика
Зеленский резко оттолкнул министра обороны Украины Полторака
Президент Украины Владимир Зеленский резко оттолкнул от себя министра обороны Степана Полторака.
Обновлено вчера в 10:18
Политика
Советники Зеленского заговорили о наступлении на Донбасс
Советники президента Владимира Зеленского накануне парламентских выборов, намеченных на ближайшее воскресенье 21 июля, делают воинственные заявления.
Обновлено вчера в 11:10
Армия и оружие
Росгвардия ликвидировала 20 ячеек террористов на Северном Кавказе
За 2019 год сотрудникам Объединенной группировки войск (сил) совместно с МВД и ФСБ удалось уничтожить на Северном Кавказе 20 ячеек террористов.
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия
Украинский моряк после запоя прыгнул за борт и поплыл в Россию
Обновлено вчера в 22:33