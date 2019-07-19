Энергетика
Путин объяснил опасность ограничения роста цен на топливоАБН вчера в 14:20
«В какой-то момент может дать очень большой всплеск цен», — добавил Путин. Кроме того, глава государства отметил, что в настоящее время рост цен находится на уровне ниже инфляции, и показывает меньшее увеличение по сравнению с прошлогодними показателями.
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Политика
Путин остался недоволен ликвидацией последствий ЧП в Иркутской области
Посетив пострадавшие от наводнения районы Иркутской области и пообщавшись с местными жителями, лидер РФ Владимир Путин в ходе совещания в терминале аэропорта Братска подчеркнул, что «с учетом того, что там услышал, не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной».
Обновлено вчера в 08:46
Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране
Обновлено вчера в 19:46
Футбол
«Краснодар» победил «Уфу» в матче РПЛ
Обновлено в 09:21
Спорт
Российские синхронистки победили на ЧМ в комбинированной программе
Российские синхронистки победили в комбинированной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 07:28
Армия и оружие
Китайский эсминец прибудет в Санкт-Петербург с визитом
Эсминец военно-морского флота Китая «Си Ань» прибудет в Санкт-Петербург с неофициальным визитом, это произойдет 24 июля.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Замглавы самарского УФСИН отправили под арест
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой
Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.
Обновлено в 07:22
Политика
Британские власти рекомендовали своим судам обходить Ормузский пролив
Британский кризисный комитет Cobra рекомендовал судоходным компаниям избегать района Ормузского пролива после задержания Ираном нефтяного танкера Stena Impero, идущего под британским флагом.
Обновлено в 05:39
Футбол
Гол Гринвуда принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Интером»
Футболисты английского «Манчестер Юнайтед» в матче коммерческого предсезонного турнира Международный кубок чемпионов переиграли «Интер» из Италии.
Обновлено в 09:35
Происшествия
В Германии на строительный магазин упал небольшой самолет
Небольшой самолет врезался в строительный магазин в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщает издание Bild.
Обновлено в 08:34
Политика
Митрополит Иларион порассуждал о налогах и импортозамещении
Глава синодального Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский Иларион опасается, что торговая война между США и КНР негативно отразится на доступности Библии в Америке и англоязычном мире вообще.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом.
Обновлено в 09:02
Политика
Провалы и достижения: Александр Лукашенко 25 лет возглавляет Белоруссию
Первая инаугурация Лукашенко на высший пост состоялась ровно 25 лет назад – 20 июля 1994 года.
Обновлено в 03:52
Происшествия
В Николаеве напали на кандидата в депутаты
Двое неизвестных напали на кандидата в народные депутаты на 128 округе в Николаеве Андрея Толпекина в ночь на 20 июля.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
«Цифровой» F-35 назвали «айфоном» по сравнению с российским Су-57
Военный эксперт Андрей Фролов назвал американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II «айфоном» в сравнении с российским Су-57.
Обновлено вчера в 15:18
Политика
Путин назвал причину отказа от президентства
Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.
Обновлено в 02:08
Общество
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
Как полагают в Минпромторге, регулировать розничные продажи пива и пивоваренной продукции стоит отдельно от алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания.
Обновлено в 04:14
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей
По данным Росстата, 50% российских граждан, трудоустроенных на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34 335 рублей в месяц - таково медианное значение показателя в апреле текущего года.
Обновлено 18 июля в 09:33
Экономика
Статистики: уровень госдолга растет в 11 странах Евросоюза
По данным за первый квартал 2019 года уровень госдолга вырос в 11 странах-членах Евросоюза из 28, сообщили в службе статистики ЕС в пятницу, 19 июля.
Обновлено вчера в 11:38
Энергетика
Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2»
Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.
Обновлено вчера в 06:58
Шоу-бизнес
Дочь Василисы Володиной выросла ее копией
Поклонники отметили, что Виктория очень похожа на маму. В августе девушке исполнится 18 лет, она окончила школу с золотой медалью.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
Арестован хозяин фирмы, строившей завод по производству С-400
Владелец общества с ограниченной ответственностью «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве объектов акционерного общества «Нижегородский завод 70-летия Победы».
Обновлено в 05:47
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено вчера в 09:30
Общество
Врач оценил состаривающее приложение FaceApp
Обновлено в 08:22
Происшествия
Фанат арестован за продажу свитеров с поддельным автографом Макдэвида
По имеющейся у полиции информации, Сингх успел продать два свитера с поддельными подписями за 1400 долларов, а также обманул другого болельщика на $ 23 тыс. Мужчина выходил на связь с потенциальными покупателями, утверждая, что работает в Edmonton Oilers Entertainment Group.
Обновлено в 09:09
Политика
На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице
Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
Обновлено в 07:58