Энергетика
Путин объяснил опасность ограничения роста цен на топливоАБН вчера в 14:20
«В какой-то момент может дать очень большой всплеск цен», — добавил Путин. Кроме того, глава государства отметил, что в настоящее время рост цен находится на уровне ниже инфляции, и показывает меньшее увеличение по сравнению с прошлогодними показателями.
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Общество
British Airways на неделю приостановила рейсы в Каир
Авиакомпания British Airways в субботу, 20 июля, на семь дней приостановила рейсы из Лондона в Каир.
Обновлено в 13:56
Авто
Новый Kia KX1 обошёл в продажах Kia Sportage
Напомним, модель Kia KX1 появилась на рынке летом прошлого года. Паркетник создан на той же платформе, что и российский Kia Rio.
Обновлено вчера в 21:48
Политика
Зеленский потребовал отчёта по расследованию убийства Шеремета
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от силовых структур отчёта о том, как продвигается расследование убийства журналиста Павла Шеремета.
Обновлено в 05:23
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 13:32
Авто
Немцы выпустили Fiat Ducato с гамаком на крыше
Немецкое тюнинг-ателье Sunlight сделало из Fiat Ducato универсальный фургон для путешествий и активного отдыха.
Обновлено в 06:06
Здоровье
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
Обновлено вчера в 12:24
Происшествия
Один человек погиб при обстреле под Луганском
Обновлено в 14:20
Космос
Корабль «Союз МС-13» запустили с Байконура к МКС
Ракета "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-13" стартовала с Байконура к Международной космической станции (МКС), передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:30
Политика
Опубликовано видео задержания Ираном британского танкера
Обновлено в 14:34
Недвижимость
Квартиры наполнились арендаторами
Заместитель директора департамента аренды квартир «Инком-недвижимость» Оксана Полякова поясняет, что в Москве средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры сейчас 37 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 12:44
Политика
Греция реформирует экономику с учётом требований кредиторов
Власти Греции намерены провести масштабную реформу экономики с учётом договорённостей, достигнутых с международными кредиторами.
Обновлено в 14:30
Футбол
«Монако» с Головиным обыграл «Валенсию» в контрольном матче
Форвард «Валенсии» Денис Черышев участия в матче не принимал. Ранее сообщалось, что «Монако» уступил «Эвертону» в товарищеском матче.
Обновлено в 13:24
Общество
Блогер Давидыч сделал 1200 приседаний из-за интервью Дудю
Обновлено в 12:32
Футбол
ФК «Краснодар» вырвал гостевую победу у «Уфы»
Обновлено в 11:12
Армия и оружие
Украина собирается купить списанные корабли советской постройки
Превратив вследствие провальной политики и тотальной коррупции основную часть своего военно-морского флота в ржавые лохани, частично продав, частично порезав на металл, командование ВМСУ теперь рассматривает возможность приобретения кораблей советской постройки.
Обновлено в 12:50
Политика
Оскорбивший Путина грузинский ведущий вернется в эфир
Грузинский журналист Георгий Габуния, отстраненный от работы за нецензурную брань в адрес Владимира Путина, сможет вернуться в эфир по истечении срока взыскания.
Обновлено в 05:37
Кино
Первый тизер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети
Обновлено в 04:23
Авто
«УРАЛ» отпраздновал 75-летие своего первого грузовика
Завод «Урал» торжественно отметил 75-летие выпуска своего первого грузового автомобиля.
Обновлено в 04:27
Политика
Стали известны доходы Ангелы Меркель
Из €19 796, 68, официальная зарплата Меркель составляет €17 701,40 (1 млн 253 тыс 126 рублей).
Обновлено в 12:28
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева призналась, что из-за дочери у нее начался «психоз»
Звезда попросила помощи у друзей и поклонников. Популярная телеведущая Лера Кудрявцева в августе прошлого года во второй раз стала мамой.
Обновлено в 04:09
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цены на бензин в Грузии достигли исторического максимума, сообщает в субботу, 20 июля, ТАСС.
Обновлено в 12:52
Спорт
Саблистка Великая завоевала серебро ЧМ по фехтованию
Россиянка Софья Великая заняла второе место в индивидуальных соревнованиях саблисток на чемпионате мира по фехтованию 2019 года в Будапеште.
Обновлено в 13:56
Происшествия
В Германии на строительный магазин упал небольшой самолет
Небольшой самолет врезался в строительный магазин в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщает издание Bild.
Обновлено в 08:34
Политика
Помпео выразил главе МИД Турции разочарование из-за покупки С-400
Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в субботу, 20 июля, «выразил разочарование» в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, говорится в сообщении Госдепа.
Обновлено в 13:45
Экономика
Россиян предупредили о резком подорожании красной икры
Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что цены на красную рыбу и икру в России в текущем году вырастут на 25–30%.
Обновлено в 07:00
Общество
Онищенко раскритиковал идею не считать пиво алкоголем
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС раскритиковал инициативу Минпромторга смягчить действующие ограничения на розничные продажи пива.
Обновлено в 12:28
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой
Актер Алексей Панин шокировал поклонников, опубликовав видео, где его десятилетняя дочь держит в руках сигарету.
Обновлено в 00:53
Технологии
США могут запретить Huawei приобретать американские патенты
В свою очередь представители китайской компании уже прокомментировали новый закон, отметив, что он может привести к негативным для Америки последствиям.
Обновлено в 13:50