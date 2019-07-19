Энергетика

Путин объяснил опасность ограничения роста цен на топливоАБН вчера в 14:20

«В какой-то момент может дать очень большой всплеск цен», — добавил Путин. Кроме того, глава государства отметил, что в настоящее время рост цен находится на уровне ниже инфляции, и показывает меньшее увеличение по сравнению с прошлогодними показателями.
Читать в источнике
Обсудить541

Подробнее о событии

«Совсем завинтить – это очень опасно»: Путин о росте цен на топливо

РИА Новости07:26

Президент Владимир Путин выступил против серьезного ограничения цен на моторное топливо

Эхо Москвы04:00

Путин заявил, что сильно ограничивать рост цен на моторное топливо опасно

ТАССвчера в 13:18

Путин предостерег от желания «совсем завинтить» цены на топливо

РБКвчера в 14:17

Путин заявил об опасности сильного ограничения роста цен на топливо

Life.ruвчера в 13:49

Путин сказал, к чему приведет «завинчивание» цен на топливо в России

РЕН ТВвчера в 21:06

Уральцы пожаловались Путину на высокие цены на бензин

URA.Ruвчера в 13:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 14:48, Вашингтон
Общество

British Airways на неделю приостановила рейсы в Каир

Авиакомпания British Airways в субботу, 20 июля, на семь дней приостановила рейсы из Лондона в Каир.
Обновлено в 13:56
Авто

Новый Kia KX1 обошёл в продажах Kia Sportage

Напомним, модель Kia KX1 появилась на рынке летом прошлого года. Паркетник создан на той же платформе, что и российский Kia Rio.
Обновлено вчера в 21:48
Политика

Зеленский потребовал отчёта по расследованию убийства Шеремета

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от силовых структур отчёта о том, как продвигается расследование убийства журналиста Павла Шеремета.
Обновлено в 05:23
Футбол

Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева

Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 13:32
Авто

Немцы выпустили Fiat Ducato с гамаком на крыше

Немецкое тюнинг-ателье Sunlight сделало из Fiat Ducato универсальный фургон для путешествий и активного отдыха.
Обновлено в 06:06
Здоровье

У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина

Обновлено вчера в 12:24
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено в 09:15
Происшествия

Один человек погиб при обстреле под Луганском

Обновлено в 14:20
Космос

Корабль «Союз МС-13» запустили с Байконура к МКС

Ракета "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-13" стартовала с Байконура к Международной космической станции (МКС), передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:30
Политика

Оливер Стоун обратился к Путину с просьбой стать крестным его дочери

Обновлено в 06:58
Политика

Опубликовано видео задержания Ираном британского танкера

Обновлено в 14:34
Недвижимость

Квартиры наполнились арендаторами

Заместитель директора департамента аренды квартир «Инком-недвижимость» Оксана Полякова поясняет, что в Москве средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры сейчас 37 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 12:44
Политика

Греция реформирует экономику с учётом требований кредиторов

Власти Греции намерены провести масштабную реформу экономики с учётом договорённостей, достигнутых с международными кредиторами.
Обновлено в 14:30
Футбол

«Монако» с Головиным обыграл «Валенсию» в контрольном матче

Форвард «Валенсии» Денис Черышев участия в матче не принимал. Ранее сообщалось, что «Монако» уступил «Эвертону» в товарищеском матче.
Обновлено в 13:24
Общество

Блогер Давидыч сделал 1200 приседаний из-за интервью Дудю

Обновлено в 12:32
Футбол

ФК «Краснодар» вырвал гостевую победу у «Уфы»

Обновлено в 11:12
Армия и оружие

Украина собирается купить списанные корабли советской постройки

Превратив вследствие провальной политики и тотальной коррупции основную часть своего военно-морского флота в ржавые лохани, частично продав, частично порезав на металл, командование ВМСУ теперь рассматривает возможность приобретения кораблей советской постройки.
Обновлено в 12:50
Политика

Оскорбивший Путина грузинский ведущий вернется в эфир

Грузинский журналист Георгий Габуния, отстраненный от работы за нецензурную брань в адрес Владимира Путина, сможет вернуться в эфир по истечении срока взыскания.
Обновлено в 05:37
Кино

Первый тизер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети

Обновлено в 04:23
Авто

«УРАЛ» отпраздновал 75-летие своего первого грузовика

Завод «Урал» торжественно отметил 75-летие выпуска своего первого грузового автомобиля.
Обновлено в 04:27
Политика

Стали известны доходы Ангелы Меркель

Из €19 796, 68, официальная зарплата Меркель составляет €17 701,40 (1 млн 253 тыс 126 рублей).
Обновлено в 12:28
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева призналась, что из-за дочери у нее начался «психоз»

Звезда попросила помощи у друзей и поклонников. Популярная телеведущая Лера Кудрявцева в августе прошлого года во второй раз стала мамой.
Обновлено в 04:09
Энергетика

Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд

Цены на бензин в Грузии достигли исторического максимума, сообщает в субботу, 20 июля, ТАСС.
Обновлено в 12:52
Спорт

Саблистка Великая завоевала серебро ЧМ по фехтованию

Россиянка Софья Великая заняла второе место в индивидуальных соревнованиях саблисток на чемпионате мира по фехтованию 2019 года в Будапеште.
Обновлено в 13:56
Происшествия

В Германии на строительный магазин упал небольшой самолет

Небольшой самолет врезался в строительный магазин в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщает издание Bild.
Обновлено в 08:34
Политика

Помпео выразил главе МИД Турции разочарование из-за покупки С-400

Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в субботу, 20 июля, «выразил разочарование» в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, говорится в сообщении Госдепа.
Обновлено в 13:45
Экономика

Россиян предупредили о резком подорожании красной икры

Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что цены на красную рыбу и икру в России в текущем году вырастут на 25–30%.
Обновлено в 07:00
Общество

Онищенко раскритиковал идею не считать пиво алкоголем

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС раскритиковал инициативу Минпромторга смягчить действующие ограничения на розничные продажи пива.
Обновлено в 12:28
Шоу-бизнес

Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой

Актер Алексей Панин шокировал поклонников, опубликовав видео, где его десятилетняя дочь держит в руках сигарету.
Обновлено в 00:53
Технологии

США могут запретить Huawei приобретать американские патенты

В свою очередь представители китайской компании уже прокомментировали новый закон, отметив, что он может привести к негативным для Америки последствиям.
Обновлено в 13:50
ещё по теме
Главное