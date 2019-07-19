Энергетика
Путин объяснил опасность ограничения роста цен на топливоАБН вчера в 14:20
«В какой-то момент может дать очень большой всплеск цен», — добавил Путин. Кроме того, глава государства отметил, что в настоящее время рост цен находится на уровне ниже инфляции, и показывает меньшее увеличение по сравнению с прошлогодними показателями.
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Культура
Таинственная бутылка и провальный финал. Актеры раскрыли все секреты «Игры престолов»
Актеры из американского телесериала в жанре фэнтези «Игра престолов» посетили международный фестиваль San Diego Comic-Con.
Обновлено в 11:37
Политика
Посол Украины в Германии пожаловался на подорванное доверие
Украинцы считают, что это была роковая ошибка, заявил посол, и благодаря в том числе и этому было подорвано доверие Киева к Германии.
Обновлено в 11:06
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
На проспекте Сахарова в Москве завершился митинг за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму.
Обновлено в 09:15
Авто
Немцы выпустили Fiat Ducato с гамаком на крыше
Немецкое тюнинг-ателье Sunlight сделало из Fiat Ducato универсальный фургон для путешествий и активного отдыха.
Обновлено в 06:06
Космос
«Союз МС-13» с международным экипажем стартовал к МКС с Байконура
С Байконура к Международной космической станции (МКС) успешно стартовал пилотируемый корабль «Союз МС-13» с ракетой-носителем «Союз-ФГ».
Обновлено в 12:38
Политика
Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады
Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 10:12
Политика
МИД Ирана заявил о законности задержания танкера Stena Impero
Накануне Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом.
Обновлено в 07:23
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Здоровье
Диетолог рассказала о последствиях отказа от сахара
Диетолог Саманта Куган, научный сотрудник Университета Невады, рассказала о последствиях такого решения.
Обновлено вчера в 10:20
Экономика
В России станет больше безработных предпенсионного возраста
В первом полугодии 2019 года среднемесячное число официально зарегистрированных безработных граждан предпенсионного возраста составило 92 тыс. человек, а в 2020 году их будет до 150 200 человек.
Обновлено в 08:29
Футбол
«Краснодар» одержал волевую победу над «Уфой»
Обновлено в 08:58
Происшествия
Трехлетняя россиянка отравилась наркотиками на Ибице
Отравившуюся наркотиками трехлетнюю девочку из России доставили в больницу на Ибице в критическом состоянии, сообщили местные СМИ.
Обновлено вчера в 05:25
Политика
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
Обновлено в 05:11
Футбол
ЦСКА — Оренбург 2:1 (Перерыв)
Обновлено в 11:10
Политика
Зеленский поручил доложить ему о ходе расследования убийства Шеремета
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал доложить ему о ходе расследования убийства известного журналиста Павла Шеремета.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Следователи проверят информацию об избиении ребенка женщиной в Москве
Столичные следователи начали доследственную проверку сообщения об избиении ребенка в Басманном районе города.
Обновлено в 11:37
Здоровье
Доктор Мясников: глаза могут рассказать о многих заболеваниях человека
Известный врач Александр Мясников в телепрограмме «О самом главном» заявил, что о том, что в организме человека не все в порядке, можно догадаться по его глазам.
Обновлено вчера в 12:40
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой
Актер Алексей Панин шокировал поклонников, опубликовав видео, где его десятилетняя дочь держит в руках сигарету.
Обновлено в 00:53
Кино
Netflix показал двухминутный тизер первого сезона «Ведьмака»
Обновлено вчера в 18:23
Энергетика
«Газпром» достроит газопровод Починки–анапа
Обновлено вчера в 16:23
Общество
11 тысяч человек в России получают зарплату более миллиона в месяц
Зарплату более 1 млн рублей в месяц получают не менее 11 тысяч человек в России, то есть 0,1% всех работников страны, сообщает РБК, со ссылкой на Росстат.
Обновлено вчера в 02:59
Политика
Пушков прокомментировал претензии Омеляна к Зеленскому
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, назвавшего "цирком" указ президента Владимира Зеленского о повышении качества автомобильных дорог.
Обновлено в 10:31
Экономика
РБК сообщил о намерении ЦБ ограничить покупку иностранных акций
Россиянам, играющим на бирже и не имеющим специальной квалификации, запретят инвестировать в иностранные ценные бумаги, сообщает РБК со ссылкой на последнюю версию поправок к законопроекту о категориях инвесторов.
Обновлено в 11:58
Армия и оружие
Глава военной разведки США сравнил угрозы со стороны России и Китая
Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.
Обновлено вчера в 16:50
Политика
Советники Зеленского заговорили о наступлении на Донбасс
Советники президента Владимира Зеленского накануне парламентских выборов, намеченных на ближайшее воскресенье 21 июля, делают воинственные заявления.
Обновлено вчера в 11:10
Спорт
Бондарь завоевал бронзу на чемпионате мира по прыжкам в воду с вышки
Россиянин Александр Бондарь завоевал бронзу чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу в прыжках в воду с вышки.
Обновлено в 09:13
Политика
Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны
Обновлено вчера в 09:37