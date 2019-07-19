Энергетика

Путин объяснил опасность ограничения роста цен на топливоАБН вчера в 14:20

«В какой-то момент может дать очень большой всплеск цен», — добавил Путин. Кроме того, глава государства отметил, что в настоящее время рост цен находится на уровне ниже инфляции, и показывает меньшее увеличение по сравнению с прошлогодними показателями.
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