Энергетика
Путин объяснил опасность ограничения цен на топливоГазета.Ru 13:44
Российский лидер Владимир Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на моторное топливо.
Читать в источнике
Оценить556
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 19:52, Вашингтон
Кино
Опубликован первый официальный тизер «Ведьмака»
Обновлено в 18:46
Политика
Британия пригрозила Ирану последствиями из-за задержанного танкера
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что иранская сторона ощутит последствия, если не отпустит задержанный в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero.
Обновлено в 17:36
Экономика
Путин поручил предоставить жилье малообеспеченным семьям
Будут разработаны механизмы по обеспечению семей жильем без предоставления права собственности Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину к середине октября разработать механизмы предоставления малообеспеченным семьям жилья с сохранением его в публичной собственности.
Обновлено вчера в 15:02
Здоровье
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
Обновлено в 12:24
Происшествия
Водитель с лопатой спас от насильника сотрудницу АЗС под Омском
Спасителем оказался водитель другого автомобиля, который ударил насильника лопатой. В настоящее время подозреваемый задержан.
Обновлено в 15:41
Политика
Путин назвал возможную причину для отказа от президентства
В июльском интервью итальянской газете Corriere della Sera, рассуждая о планах после президентства, политик отметил, что ему предстоит еще пять лет напряженной работы и что пока рано говорить о том, чем он займется после этого.
Обновлено в 17:54
Происшествия
Грузовик с металлоломом столкнулся с автобусом в Петербурге
Грузовик DAF с груженным металлоломом прицепом, двигаясь на запрещающий сигнал, столкнулся поздним вечером в пятницу с автобусом ПАЗ на Софийской улице в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 17:40
Культура
Московский музей современного искусства предлагает пройтись «По следам Поп-механики»
Обновлено в 03:50
Происшествия
Взрыв прогремел на газоперерабатывающем заводе в Китае
Взрыв произошел на газоперерабатывающем заводе, который находится в китайской провинции Хэнань.
Обновлено в 08:05
Космос
Подборка постеров NASA о космическом туризме будущего
Исследуй подлёдную жизнь!Земля, твой космический оазис, где дышится легко, а воздух бесплатный!Само собой, на другие планеты пока никто не летает, но получилось очень здорово.
Обновлено в 13:05
Интернет
Хакеры в июле взломали серверы московской IT-компании «Сайтэк»
Не исключено, что это крупнейшая в истории утечка данных о работе российских спецслужб в интернете.
Обновлено в 15:30
Экономика
S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»
Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».
Обновлено в 18:10
Политика
Путин и Лукашенко выработают пути интеграции для РФ и Белоруссии
Говоря о двусторонних отношениях с Белоруссией, российский лидер подчеркнул, что эта страна является стратегическим и самым близким партнером России.
Обновлено вчера в 08:02
Армия и оружие
Танковый бой Abrams и Т-72М сняли на видео в Польше
Бой между американским боевым танком Abrams и советским Т-72М на учениях сняли на видео.
Обновлено в 14:48
Общество
В музее Есенина сняли на видео «привидение»
Обновлено в 10:38
Интернет
Forbes: приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн
Разработчики приложения для смартфонов FaceApp в период с 9 по 19 июля заработали более $1 млн на фоне резкого роста популярности продукта, передаёт российское издание Forbes.
Обновлено в 17:02
Политика
МИД РФ рассказал о закрытых консультациях с Нидерландами по MH17
Россия ведет консультации с Нидерландами по малайзийскому Boeing, который потерпел крушение в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 07:42
Наука
Построена «энергетическая карта» Красноярского края
Сообщается, что исследователи рассмотрели оптимальные схемы взаимодействия различных способов получения энергии на разнородных территориях, а также обозначили преимущества и недостатки возобновляемых видов энергии применительно к конкретным городам и поселениям.
Обновлено 17 июля в 03:16
Игры
Моддер создал карту для Dota 2 в стиле CS:GO
Обновлено в 11:43
Авто
Народной ГАЗели исполняется 25 лет в июле 2019!
Обновлено в 14:32
Армия и оружие
Неизвестный беспилотник нанес авиаудар по базе иракского ополчения
Беспилотный летательный аппарат неизвестной принадлежности атаковал позиции членов шиитского народного ополчения Ирака «аль-Хашд аш-Шааби», передает РИА Новости.
Обновлено в 10:47
Кино
Путин поздравил с юбилеем Александра Ширвиндта
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму художественному руководителю Московского академического театра сатиры Александру Ширвиндту по случаю его 85-летия.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране
Король Саудовской Аравии объявил о готовности разместить в стране военный контингент США.
Обновлено в 19:46
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Интернет
«ВКонтакте» запустит приложение для знакомств Lovina
Обновлено в 07:28
Интернет
Более 90% порносайтов передают данные пользователей третьим лицам
Практически все сайты «для взрослых» передают данные пользователей третьим сторонам — рекламным компаниям и веб-аналитикам.
Обновлено в 19:23
Происшествия
В метро Петербурга неизвестный избил и ранил ножом немого
По данным очевидцев, мужчина избил одного из немых на станции метро Пушкинская.
Обновлено в 18:35
Футбол
Сборная Алжира второй раз в истории выиграла Кубок африканских наций
Футболисты сборной Алжира нанесли поражение команде Сенегала в финале Кубка африканских наций и во второй раз в истории завоевали трофей.
Обновлено в 16:58
Транспорт
В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах
ГИБДД назвала выезд на встречную полосу движения одной из главных причин гибели людей на российских дорогах.
Обновлено в 13:24