Энергетика

Путин объяснил опасность ограничения цен на топливоГазета.Ru 13:44

Российский лидер Владимир Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на моторное топливо.
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