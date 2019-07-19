Энергетика
Путин объяснил опасность ограничения цен на топливоГазета.Ru вчера в 13:44
Российский лидер Владимир Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на моторное топливо.
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Единоборства
Боксер Максим Дадашев перенес трепанацию черепа
Обновлено в 04:19
Космос
Новые луноходы создадут в России в течение 10 лет
Разработку тяжелого лунохода по проекту «Робот-геолог» и среднего лунохода-разведчика поддержали госкорпорация «Роскосмос» и РАН, сообщил заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта.
Обновлено в 09:25
Футбол
«Краснодар» победил «Уфу» в матче РПЛ
Обновлено в 09:21
Политика
Путин не верит, что Скрипаля отравили британские спецслужбы
Президент России Владимир Путин заявил, что не верит в версию, по которой бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля отравили британские спецслужбы.
Обновлено вчера в 17:50
Футбол
Пулишич: не хочу, чтобы меня сравнивали с Азаром
Новичок лондонского «Челси» Кристиан Пулишич рассказал, что ему не нравятся постоянные сравнения с Эденом Азаром со стороны болельщиков, которые видят в американце замену бельгийскому форварду, перешедшему в мадридский «Реал».
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
Косачев заявил о риске начала войны в Персидском заливе
США намерены воспользоваться обострением обстановки в Ормузском проливе, завил в Facebook российский сенатор Константин Косачев.
Обновлено в 07:30
Экономика
Банк «Траст» стал акционером крупнейшего производителя вагонов
Банк "Открытие" (находится под контролем ЦБ РФ) является крупнейшим владельцем ОВК с долей 24,3%. Вместе с тем, представитель банка "Открытие" отмечал, что банк не планирует приобретать принадлежащие "Открытие холдингу" акции ОВК.
Обновлено вчера в 12:28
Армия и оружие
Боевики «Правого сектора» в Донбассе застрелили мирного жителя
Житель подконтрольной Украине Красногоровки погиб после обстрела города боевиками запрещённой в РФ организации «Правый сектор», сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, пишет сайт ДАН.
Обновлено в 08:51
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Полторака
Во время осмотра модулей для размещения военнослужащих в полевых условиях президент Владимир Зеленский оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено вчера в 10:03
Общество
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом.
Обновлено в 09:02
Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Шоу-бизнес
Дочь Василисы Володиной выросла ее копией
По мнению пользователей, девушка выросла точной копией известной родительницы.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Вагоны грузового состава сошли с рельсов на Ямале
Обновлено в 04:42
Общество
Врач оценил состаривающее приложение FaceApp
Обновлено в 08:22
Авто
«ГАЗель» отмечает свой юбилей – 25 лет
Сегодня, 20 июля, самая популярная коммерческая модель в России – «ГАЗель» празднует 25 лет со дня начала выпуска.
Обновлено в 03:20
Политика
Саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске и Санкт-Петербурге
Обновлено вчера в 15:31
Экономика
Россиян предупредили о резком подорожании красной икры
Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что цены на красную рыбу и икру в России в текущем году вырастут на 25–30%.
Обновлено в 07:00
Политика
Украинский министр назвал указ Зеленского цирком
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал цирком указ президента страны Владимира Зеленского об улучшении качества автомобильных дорог.
Обновлено в 01:36
Общество
Названа новая версия гибели группы Дятлова
Житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин выдвинул новую версию гибели туристов группы Игоря Дятлова.
Обновлено в 08:50
Наука
Илон Маск показал инвазивный нейроинтерфейс с электродами на нитях
Обновлено 17 июля в 07:44
Гаджеты
Фотограф Fritzchens Fritz показал внутренности процессора AMD Ryzen 5 3600
Фотограф Fritzchens Fritz «препарировал» AMD Ryzen 5 3600 и показал как он выглядит внутри.
Обновлено в 08:11
Игры
Сооснователь Blizzard Фрэнк Пирс ушёл из компании
Сооснователь студии Blizzard Фрэнк Пирс (Frank Pearce) ушёл в отставку. Об этом сообщается на сайте компании.
Обновлено в 05:39
Культура
Эдди Мерфи хочет вернуться в стендап
Американский актер и продюсер Эдди Мерфи сказал ведущему шоу "Comedians in Cars Getting Coffee" Джерри Сайнфелду, что думает о том, чтобы опять выступать в стендапе, сообщает dailymail.co.uk.
Обновлено вчера в 09:42
Происшествия
Горячие версии убийства Шеремета назвали на Украине
Луценко отметил, что в деле есть "горячие версии" убийства журналиста.
Обновлено в 09:11