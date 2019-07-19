Энергетика
Путин объяснил опасность ограничения цен на топливоГазета.Ru вчера в 13:44
Российский лидер Владимир Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на моторное топливо.
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Владимир Путин выступил против серьезного ограничения роста цен на моторное топливо
Эхо Москвывчера в 22:04
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Специалисты представили пять моделей, ставших первопроходцами в истории автомобилей.
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Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
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Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
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"Сохранение санкций против России вредно для немецких компаний и ведет к тому, что Россия постоянно общается с Китаем", - добавил Эрнст.
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Политика
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Обновлено вчера в 09:37
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Танковый бой Abrams и Т-72М сняли на видео в Польше
Бой между американским боевым танком Abrams и советским Т-72М на учениях сняли на видео.
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Украинская пиццерия вывесила наклейки с оскорблением русскоязычных
19 июля украинский новостной портал «Страна» опубликовал сообщение, что пиццерия New York Street Pizza в Черновцах разместила на входе изображения свиньи закрашенной в цвета российского флага.
Обновлено вчера в 12:13
Футбол
Дортмундская «Боруссия» переиграла «Ливерпуль» в товарищеском матче
Дортмундский футбольный клуб «Боруссия» обыграл команду «Ливерпуль» в товарищеском матче.
Обновлено в 01:09
Авто
Новый Kia KX1 обошел по продажам Kia Sportage
Напомним, модель Kia KX1 появилась на рынке летом прошлого года. Паркетник создан на той же платформе, что и российский Kia Rio.
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия
В Амурской области девять человек пострадали в ДТП
В результате столкновения автомобилей Toyota Mark II и Toyota Hiace в Амурской области пострадали девять человек, включая четверых несовершеннолетних, сообщается на сайте ГУ МВД по региону.
Обновлено в 02:04
Экономика
Число выданных россиянам займов в I полугодии выросло на 18%
"По итогам первого полугодия 2019 года микрофинансовые организации выдали россиянам примерно 8,5 миллиона займов, что больше аналогичного периода 2018 года на 18%", — сообщают аналитики компании.
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия
Взрыв произошел на газоперерабатывающем заводе в Китае
Взрыв произошел на газоперерабатывающем заводе в центральной части Китая, сообщает в пятницу агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 08:05
Политика
На Украине заработала соцсеть ВКонтакте и российские новостные ресурсы
Жители украинской столицы свободно заходят в соцсеть. Кроме того, открыли доступ к российским ресурсам РИА Новости, ТАСС, НТВ и другим.
Обновлено вчера в 06:21
Политика
Украинский ЦИК снял с выборов кандидата от «Оппозиционной платформы»
Центральная избирательная комиссия Украины за два дня до выборов отменила регистрацию кандидата в депутаты Дмитрия Торнера, включенного в избирательный список политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" под № 44, сообщила пресс-служба ЦИК.
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Лучший бомбардир Кубка Африки-2019 завершил карьеру в сборной
Напомним, на Кубке Африки-2019 нигерийцы заняли третье место, а 30-летний футболист стал лучшим бомбардиром турнира, забив пять голов в семи матчах.
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Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней
Под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии обрушились ливни. Для ряда районов префектуры Нагасаки объявлен наивысший уровень опасности.
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