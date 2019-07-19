Энергетика
Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливоИзвестия 14:21
Путин отметил, что рост стоимости бензина на сегодняшний день ниже уровня инфляции. «С начала 2019 года рост цен на моторное топливо, на бензин Аи-95 составил 1,8%, а за это же время инфляция подросла на 2,5%», — заявил он.
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Политика
Лукашенко предложил Путину решить все спорные вопросы до 8 декабря
Обновлено вчера в 07:49
Политика
Украинский министр назвал «цирком» новый указ Зеленского
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено в 20:32
Космос
NVIDIA обновила техно-демку высадки на лунную поверхность
В NVIDIA сообщили, что эффект освещения воссоздан со всей тщательностью, и полностью соответствует световым эффектам, которые космонавты могли наблюдать в тот день, стоя на поверхности Луны.
Обновлено в 15:29
Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране
Король Саудовской Аравии объявил о готовности разместить в стране военный контингент США.
Обновлено в 19:46
Политика
Премьер Косово подал в отставку
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что он подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Шоу-бизнес
Людмилу Максакову перестали узнавать из-за пластики
Практически все сошлись на том, что Максакова себя изуродовала, став очередной возрастной (78 лет) пластической куклой.
Обновлено в 04:57
Политика
Советники Зеленского заговорили о наступлении на Донбасс
Что касается советника президента Потураева, то в 2014 году он призывал к массовым публичным казням жителей Донбасса, не поддержавших государственный переворот.
Обновлено в 11:10
Политика
«Нафтогаз» заявил о готовности к переговорам по транзиту
"Нафтогаз" заявил, что компания согласна с вариантом по транзиту российского газа через территорию Украины в Европу, который предложил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, и Киев готов работать над достижением договоренностей с Россией.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие
Глава военной разведки США сравнил угрозы от Китая и России
В июле кандидат на пост главы Пентагона, выдвинутый Дональдом Трампом Марк Эспер, заявил о состоянии «кибервойны» между США и Китаем с Россией.
Обновлено в 21:33
Общество
Вопрос о строительстве КПО в Ликино-Дулеве решат после ряда экспертиз
В настоящее время местные власти проводят все необходимые экспертизы. Только после этого решится судьба экологического вопроса.
Обновлено в 14:06
Здоровье
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
Обновлено в 12:24
Общество
Во Франции зафиксировали самую высокую температуру в истории страны
Сообщалось, что 28 июня в населенном пункте Галларг-ле-Монтюе департамента Гар была зафиксирована самая высокая температура за всю историю метеонаблюдений во Франции — 45,9 градуса тепла.
Обновлено в 18:45
Космос
Работа навигационной системы Galileo возобновлена
Galileo прекратила передавать навигационные сигналы и сигналы точного времени из-за проблем с наземной инфраструктурой 12 июля.
Обновлено вчера в 04:47
Здоровье
Диетолог рассказала о последствиях отказа от сахара
Диетолог Саманта Куган, научный сотрудник Университета Невады, рассказала о последствиях такого решения.
Обновлено в 10:20
Политика
На Украине заработала соцсеть ВКонтакте и российские новостные ресурсы
Жители украинской столицы свободно заходят в соцсеть. Кроме того, открыли доступ к российским ресурсам РИА Новости, ТАСС, НТВ и другим.
Обновлено в 06:21
Культура
«Нашествие» установит прямой телемост с МКС
Гости рок-фестиваля «Нашествие» в Большом Завидово смогут поучаствовать в прямом телемосте с космонавтами Международной космической станции.
Обновлено вчера в 11:26
Космос
Величайшая тайна. Как возникла жизнь на Земле
Некоторые РНК уже удалось синтезировать (Эмиль Фишер и Оскар Пилоти), воспроизводя предполагаемые условия существования Земли миллиарды лет назад.
Обновлено в 16:45
Политика
Оппозиционер указал на незаконность самовыдвижения Осипова в губернаторы
Оппозиционный активист, кандидат в депутаты читинской думы Александр Жданов указал на незаконность самовыдвижения главы региона Александра Осипова кандидатом в губернаторы Забайкалья; на момент выдвижения Осипова высший закон региона - Устав Забайкальского края - разрешал идти на выборы только от политических партий.
Обновлено в 08:02
Музыка
В Великобритании выбрали самую популярную песню XXI века
В Великобритании определили самую популярную песню XXI века.
Обновлено в 06:05
Политика
Бывших сотрудников ФСБ хотят сделать невыездными
Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал сам Пискарев, подчеркнув, что временный запрет на срок до пяти лет может быть введен в отношении тех бывших сотрудников ФСБ, которые собираются съездить в страны, где существует опасность недружелюбных действий в отношении экс-чекиста – со стороны зарубежных спецслужб или преступных групп.
Обновлено вчера в 08:14
Армия и оружие
Индия озвучила условия закупки российских истребителей Су-57
Условия закупки истребителей Су-57 у России озвучил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова.
Обновлено в 01:36
Здоровье
Минздрав Подмосковья рассказал, как с пользой ходить в баню
Минздрав Подмосковья подготовил ряд рекомендаций для тех, кто выбирает такой формат отдыха.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Под Петербургом из-за поломки задержали электрички
Обновлено в 14:05
Общество
Около 11 тыс. россиян получают зарплату более 1 млн рублей
Зарплату более 1 млн руб. в месяц получает не менее 11 тыс. человек в России, то есть 0,1% всех работников страны, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 01:52
Кино
В сети появился второй трейлер сериала «Темные начала»
В сети появился второй трейлер сериала "Темные начала". Новое фэнтези снимают по одноименной трилогии английского писателя Филипа Пулмана.
Обновлено в 08:56
Здоровье
Минздрав разработал медкарту пациента с ВИЧ
Минздрав разработал медицинскую карту пациента с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), которая должна способствовать лучшему сбору статистических данных и учету людей с ВИЧ в стране.
Обновлено в 03:05