Энергетика

Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливоИзвестия вчера в 14:21

Путин отметил, что рост стоимости бензина на сегодняшний день ниже уровня инфляции. «С начала 2019 года рост цен на моторное топливо, на бензин Аи-95 составил 1,8%, а за это же время инфляция подросла на 2,5%», — заявил он.
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