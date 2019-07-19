Энергетика

Путин объяснил опасность ограничения цен на топливоГазета.Ru вчера в 13:44

Российский лидер Владимир Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на моторное топливо.
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