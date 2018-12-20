Политика
Путин объяснил невозможность реставрации социализма в России
Путин объяснил невозможность реставрации социализма в РоссииИзвестия05:42
Президент России Владимир Путин считает невозможной реставрацию социализма в стране. Об этом он заявил в ходе 14-й большой пресс-конференции 20 декабря. «Известия» ведут видеотрансляцию конференции.
Известия05:42
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Я думаю, что это невозможно. Мне представляется, что глубинное изменение общества таково, что реставрация социализма невозможна. Возможны элементы социализации - в экономике, социальной сфере, но это всегда связано с расходами больше доходов и, в конечном счете, с тупиком в экономике.
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