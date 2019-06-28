Политика
Путин объяснил кризис либеральных идейЭкономика сегодня вчера в 17:05
Президент РФ Владимир Путин заявил, что современная либеральная идея изжила себя, вступив в противоречие с интересами большинства людей. Путин отметил, что так называемая либеральная идея не оправдала себя, поскольку показала, что интересы большинства граждан при таком устройстве не соблюдаются.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин в интервью Financial Times заявил, что либеральная идея устарела, так как вступила в конфликт с интересами подавляющего большинства населения.Известия01:20
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 10:47, Вашингтон
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 10:47, Вашингтон
Общество
На шпиле «Лахта Центра» появилась метеостанция
Обновлено в 07:00
Политика
Путин пригласил Трампа на 75-летие Победы в Москву
Президент России Владимир Путин пригласил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на 75-летие Победы 9 мая 2020 года, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Обновлено в 04:36
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9 снова подешевел
Всего пару недель назад китайская компания Xiaomi объявила о временной скидке на свой смартфон модели Mi9, оснащенной 6 гигабайтами ОЗУ и 128 гигабайтами ПЗУ.
Обновлено в 07:49
Хоккей
Ленер близок к уходу из «Айлендерс»
Вратарь Робин Ленер может покинуть "Айлендерс". По информации The Athletic, стороны далеки от соглашения по новому контракту.
Обновлено в 09:36
Космос
Пять спутников войдут в орбитальную группировку стран БРИКС
Индийская организация космических исследований ISRO опубликовала доклад о космических аппаратах, которые войдут в орбитальную группировку стран БРИКС, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено в 06:27
Экономика
Emirates NBD получил одобрение сделки по Denizbank у ЦБ ОАЭ
Как сообщалось ранее, Сбербанк в конце мая 2018 года подписал с арабским Emirates NBD обязывающее соглашение о продаже 99,85% акций Denizbank.
Обновлено вчера в 09:49
Общество
В Москве оградили забором общественное пространство «Яма»
Обновлено вчера в 20:59
Общество
На Кубани объявлено пять экстренных предупреждений
По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в период с 27 по 30 июня в крае ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 28 м / с. С 28 июня на реках и водотоках реки Кубань уровень воды может достигнуть неблагоприятных отметок.
Обновлено в 07:35
Футбол
«Зенит» поблагодарил завершившего карьеру Домингеса
Обновлено в 08:25
Здоровье
Как снизить риск появления рака груди, рассказали онкологи
Обновлено в 07:34
Кино
Александр Петров покинет сериал «Полицейский с Рублевки»
Обновлено в 09:06
Армия и оружие
В Севастополе стартовал форум «Армия-2019»
Сегодня утром в Севастополе на площади Нахимова состоялось открытие Международного военно-технического форума «Армия-2019».
Обновлено в 03:46
Политика
Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину
Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено в 08:46
Футбол
ЦСКА подтвердил трансфер Ткачева в тульский «Арсенал»
В четверг, 27 июня, "Арсенал" объявил о выкупе контракта с Ткачевым у ЦСКА. Соглашение с хавбеком рассчитано до 2021 года.
Обновлено в 05:43
Культура
Соловьева назвали падальщиком за ложь о журналисте «Новой газеты»
Ведущие начали выпуск программы от 19 июня с упоминания «Новой газеты» и ее журналиста.
Обновлено в 05:05
Кино
Пересказ фильма «Человек-паук: Вдали от дома». Все спойлеры здесь
Тетя Мэй напоминает Питеру упаковать в чемодан и его костюм Человека-паука, но Питеру слишком грустно от вида сделанного Тони Старком облачения, и он решает не быть Человеком-пауком во время поездки.
Обновлено в 09:40
Политика
В МИД Малайзии назвали незавершённым расследование по MH17
Малайзия считает, что расследование причин крушения Boeing, выполнявшего рейс МН17, в Донбассе не завершено, пока международное следствие не представило убедительных доказательств виновности обвиняемых лиц.
Обновлено в 10:11
Политика
Крым подсчитал упущенную выгоду от нахождения в составе Украины
Крым за все время пребывания в составе Украины только лишь экономических выгод упустил на 2,5 трлн рублей, сообщил первый вице-спикер крымского парламента, глава рабочей группы по анализу ущерба Ефим Фикс в пятницу, 28 июня.
Обновлено в 07:53
Общество
Дроздов отреагировал на запрет держать дома экзотических животных
Телеведущий Николай Дроздов отреагировал на утвержденный в России список животных, которых запрещается держать дома.
Обновлено в 10:33
Происшествия
В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка
МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Главе департамента автодилера «Рольфа» предъявили обвинение
Главе департамента развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолию Кайро предъявили обвинение в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей.
Обновлено в 10:17
Происшествия
В Тюмени начальник колонии за взятку поселил осужденного в «квартире»
Начальник, сообщает пресс-служба регионального СК, с марта прошлого года по май этого каждый месяц получал от заключенного по сто тысяч рублей за удобства: "подопечный" сотрудника системы исполнения наказаний поселился в отдельном помещении на территории цеха при колонии.
Обновлено в 08:03
Политика
Путин включил Бориса Корчевникова в состав Общественной палаты
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о включении телеведущего, гендиректора телеканала "Спас" Бориса Корчевникова в состав Общественной палаты РФ.
Обновлено в 06:03
Экономика
Структура Лисина продала 2,6% акций НЛМК
Кипрская компания Fletcher Group Holdings Limited, бенефициаром которой выступает глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, продала 158 млн принадлежавших ей акций НЛМК, что составляет примерно 2,6% его уставного капитала.
Обновлено в 05:34
Футбол
Глушаков лайкнул комментарий, в котором критиковали Карреру
Бывший полузащитник и капитан "Спартака" Денис Глушаков лайкнул комментарий пользователя в Инстаграме, где была критика в адрес итальянского специалиста Массимо Карреры.
Обновлено в 08:15
Финансы
Орешкин не согласился с ЦБ о роли потребкредитования в росте ВВП
Согласно выводам ЦБ, рост необеспеченного потребительского кредитования оказывает существенное положительное влияние на динамику потребления и ВВП: в первом квартале 2019 года рост экономики мог бы замедлиться до нуля при отсутствии такой поддержки.
Обновлено в 10:39