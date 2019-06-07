Энергетика
Путин объяснил формулу образования цен на газРИА Новости 11:37
Цена на газ зависит от корзины энергетических продуктов, в том числе от колебания цены сырой нефти - такова формула ценообразования, изменение которой, впрочем, можно обсуждать, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:42, Ашберн
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Обновлено в 10:41
Энергетика
Новак не видит риска для России в росте добычи сланцевой нефти в США
Рост добычи сланцевой нефти в США не является риском для России, сейчас её доля на рынке составляет около 11% и планируется сохранять добычу на достигнутых уровнях, сказал министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу НТВ на полях ПМЭФ.
Обновлено в 12:35
Происшествия
В Новосибирске выбросили из трамвая мужчину без сознания
Прокуратура Кировского района начала проверку шокирующей видеозаписи, опубликованной в сети: из трамвая двое вынесли мужчину, положили на асфальт, и трамвай, постояв минутку, двинулся дальше.
Обновлено в 06:36
Игры
В PlayStation Store стартовала большая летняя распродажа
Стартовала глобальная распродажа игр на PlayStation. В течение 11 дней пользователи смогут купить игры от компании Sony со скидкой до 70%.
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Путин впервые публично прокомментировал дело Калви
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Обновлено в 10:24
Футбол
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Самолет с тремя людьми на борту пропал в Киевской области, сообщила в пятницу руководитель пресс-службы областного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Виктория Рубан.
Обновлено в 09:27
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Россияне обыграли Португалию в Лиге наций
8 июня Россия сыграет в Уфе со сборной США. В предыlдущих матчах Россия обыграла Японию (3-1) и Сербию (3-2).
Обновлено в 11:41
Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено вчера в 16:14
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На решение Франциска уже отреагировали в РПЦ, где заявили, что не станут следовать примеру папы римского и менять текст молитвы.
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Глава финуправления NASA Джефф ДеВитт, в свою очередь, отметил, что реализация плана по расширению коммерческой деятельности на МКС позволит сосредоточить усилия на воплощении программы пилотируемых полётов на Луну и Марс.
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Украина арестовала российские «Русланы»
Пять грузовых самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" арестованы по постановлению Подольского суда.
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В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России
Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
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