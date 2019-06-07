Энергетика
Путин объяснил формулу газового ценообразованияМосковский Комсомолец вчера в 12:12
Президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ заявил, что цена на газ зависит от корзины энергетических продуктов, в том числе от цены сырой нефти.
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Президент Болгарии рассказал об условиях для увеличения поставок газа из России
Парламентская газета06 июня в 10:16
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 02:01, Ашберн
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Статистика матча (Украина / Сербия) Удары 15/3 Удары в створ ворот 9/1 Процент владения мячом 53 % / 47% Нарушения правил 6/11 Поданные угловые 2/4 Украина набрала 7 очков и поднялась на первую позицию в группе B. Сербия с одним баллов заняла последнее место.
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