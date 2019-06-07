Энергетика
Путин объяснил формулу газового ценообразованияМосковский Комсомолец вчера в 12:12
Президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ заявил, что цена на газ зависит от корзины энергетических продуктов, в том числе от цены сырой нефти.
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Президент Болгарии рассказал об условиях для увеличения поставок газа из России
Парламентская газета06 июня в 10:16
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 03:27, Ашберн
Футбол
Россию могут исключить из новой Лиги чемпионов, заявили в Ла Лиге
Россия может быть "почти полностью исключена" из новой Лиги чемпионов из-за низких показателей в рейтинге УЕФА.
Обновлено вчера в 23:08
Здоровье
Ученые: продолжительность жизни мужчины зависит от его жены
Обновлено вчера в 03:15
Происшествия
Исправительная колония загорелась в Свердловской области
В Свердловской области начался пожар на площади 2 тыс.кв.метров в исправительной колонии.
Обновлено в 02:51
Политика
Трамп: США и Мексика достигли соглашения
Ранее Трамп заявил, что если США и Мексика 6 июня не придут к соглашению по вопросу о пошлинах и мигрантах, то уже с понедельника, 10 июня, Вашингтон введет 5%-ые пошлины на мексиканские товары.
Обновлено вчера в 20:38
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы»
Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
Обновлено вчера в 04:46
Гаджеты
На следующей неделе глава AMD расскажет о планах по поддержке трассировки лучей
Источник изображения: AMD Подытожила свой комментарий госпожа Коттер обещанием раскрыть на E3 2019 планы компании о внедрении трассировки лучей в сфере графики.
Обновлено вчера в 07:26
Общество
Суд в США приговорил россиянку Осипову к семи годам тюрьмы
Обновлено 06 июня в 18:32
Культура
Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 01:05
Общество
В Москве запустят пилотный проект по развитию технологии 5G
Документом на пять лет предусмотрен ряд пилотных проектов, направленных на развитие новых цифровых технологий и услуг связи в Москве, в том числе в области виртуальной и дополненной реальности, "Интернета вещей", "Умного города", технологий 5G.
Обновлено вчера в 12:36
Армия и оружие
Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля
Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 11:55
Общество
Солист «На-На» отреагировал на идею о суде после отравления Алибасова
Участник группы "На-На" Владимир Политов заявил, что поддерживает предложение семьи Бари Алибасова, которая намеревается подать в суд на производителя средства для очистки труб.
Обновлено в 02:48
Общество
Правительство Франции готово снизить свою долю в Renault для укрепления альянса с Nissan
По данным источников американской газеты The Wall Street Journal, причиной такого шага стала позиция компании Nissan, которая входит в альянс с Renault и Mitsubishi.
Обновлено в 02:38
Происшествия
Сбой электроники на час задержал вылет рейса Utair из Красноярска
Вылет самолета Красноярск — Иркутск задержали из-за неполадок в электронной системе.
Обновлено в 02:48
Политика
Google предупредила США об опасности санкций против Huawei
Компания Google пытается убедить администрацию Дональда Трампа в том, что санкции против Huawei могут поставить под угрозу национальную безопасность США, вместо того, чтобы обезопасить.
Обновлено вчера в 07:03
Кино
Создателей сериала «Чернобыль» снова обвинили в искажении правды
Обновлено в 01:56
Политика
Власти ДНР получили 6,5 тыс. заявок на паспорта России за месяц
Пушилин добавил, что в настоящее время наблюдается ажиотаж в связи с возможностью получить российское гражданство.
Обновлено в 02:46
Происшествия
МВД начало служебную проверку из-за фотографий из «квартиры» Голунова
В первом сообщении МВД о ситуации с Голуновым (пресс-служба главка не называет журналиста по имени) говорилось, что полицейские нашли свертки с порошком «при личном досмотре», а также «по месту проживания задержанного».
Обновлено вчера в 11:34
Политика
Пушков оценил требования «Нафтогаза» к России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, выдвинутые главой "Нафтогаза" Алексеем Коболевым в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.
Обновлено вчера в 18:41
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Новосибирской области
В Новосибирской области в ДТП погибли три человека.
Обновлено в 01:40
Политика
Зеленский убедился в правильности решения распустить Раду
Президент Украины Владимир Зеленский убедился в правильности решения о роспуске Рады, поскольку депутаты продолжают "заниматься кнопкодавством" и "прогуливать".
Обновлено в 03:15
Наука
Компьютерный алгоритм научился предсказывать будущий успех кинозвезд
Обновлено 06 июня в 09:26
Политика
Глава германского концерна BASF поддержал «Северный поток — 2»
Глава крупнейшего в мире германского химического концерна BASF Мартин Брудермюллер выступил в поддержку строительства газопровода «Северный поток — 2», а также призвал «вернуть» Россию в международное сообщество.
Обновлено в 01:09
Здоровье
Роскачество назвало пять опасных для здоровья напитков
Обновлено 06 июня в 15:27
Хоккей
Хоккеист «Сент-Луиса» Барбашёв дисквалифицирован на один матч
Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв дисквалифицирован на один матч за силовой приём на форварде «Бостон Брюинз» Маркусе Юханссоне в пятом матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 02:00
Футбол
Эден Азар официально стал игроком «Реала»
Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
Вскрылись новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района
Обновлено вчера в 14:03
Космос
В NASA рассказали о космическом туризме на МКС
В Нью-Йорке на пресс-конференции космического агентства NASA представили план коммерческого использования МКС, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:45
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о способах защиты от жары
Роспотребнадзор предупредил россиян о рисках в связи с установившейся в стране жаркой погодой и дал советы о том, как защитить себя в подобных условиях.
Обновлено в 01:27