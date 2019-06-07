Энергетика

Путин объяснил формулу газового ценообразованияМосковский Комсомолец вчера в 12:12

Президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ заявил, что цена на газ зависит от корзины энергетических продуктов, в том числе от цены сырой нефти.
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Путин объяснил формулу газового ценообразования

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