Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчахРБК 10:22

Частые победы команды «Легенды хоккея», в которой играет президент России Владимир Путин, в рамках Ночной хоккейной лиги объясняются тем, что в ее составе много сильных игроков. Об этом Путин рассказал в интервью телеканалу «Россия 1».

Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчах

Здоровье Названы пять неочевидных признаков диабета Следующие симптомы диабета, на которые не всегда обращают внимание, — это яркие сны и усиление потливости в ночные часы.

Армия и оружие Иран призвал США покинуть Ближний Восток Накануне американские военные перебросили в регион авианосец Arlington и батарею ЗРК Patriot Командующий ВМС Ирана Хоссейн Ханзади заявил, что Соединенные Штаты должны покинуть Ближний Восток.

Политика В Белоруссии предложили ограничить право вето в ЕАЭС "Может, надо определить несколько областей, где премьер-министр не может использовать это право вето", - подчеркнул Крутой.

Происшествия Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.

Происшествия Египет осудил атаки на суда в акватории ОАЭ "Египет жестко осуждает то, что четыре судна подверглись диверсиям в территориальных водах ОАЭ, а также нарушение национальной безопасности ОАЭ и всех их сухопутных и морских границ", - говорится в заявлении МИД, опубликованном в Facebook.

Происшествия У отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла стрельба Недалеко от отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла стрельба, пишет газета Miami Herald, ссылаясь на данные полиции.

Общество Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.

Происшествия В Китае в результате ДТП погибло 12 человек Двенадцать человек погибли и ещё одиннадцать получили ранения в результате опрокидывания сельскохозяйственного грузовика в провинции Чжэцзян, расположенной на востоке Китая.

Общество «УмКА» — наше всё! Прошло ровно три года с момента, как компания ООО «РЕСУРСЫ ПАРТНЁРОВ РЯЗАНЬ» приступила к внедрению, эксплуатации и сопровождению автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП) на маршрутах регулярных перевозок города Рязани, организованного администрацией г. Рязань, представив проект под названием «УмКА».

Наука Учёные рассказали, как обмануть детектор лжи Британский учёный Чун-Вэй Су рассказал, что полиграф реагирует на изменение работы некоторых отделов мозга человека, когда проверяемый говорит неправду.

Хоккей Сборная России разгромила австрийцев в матче чемпионата мира Сборная России по хоккею разгромила команду Австрии в матче группового этапа чемпионата мира.

Транспорт Достриглись: к частникам с дорожными камерами придут прокуроры В случае выявления нарушений частникам придется покинуть засады в кустах и распрощаться с бизнесом на штрафах.

Армия и оружие В Латвии сегодня начинаются масштабные учения НАТО В манёврах примут участие сухопутные и военно-воздушные силы Латвии, американские военные, а также международный батальон НАТО, размещённый в стране.

Наука Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах Кювьеров пастушок — вид наземных птиц, которые исчезли с нашей планеты 136 тысяч лет назад, снова возродились и при этом в прежнем виде, об этом сообщают ученые Портсмутского университета и Музея естественной истории (Великобритания).

Здоровье Эксперт рассказал, можно ли выжить при разрыве аорты На этот вопрос "Российской газете" ответил замглавного врача, руководитель регионального сосудистого центра Первой Градской больницы им. Н. И. Пирогова Москвы, профессор Михаил Гиляров: - Традиционно причин, вызывающих разрыв аорты, две: бывают врожденные аневризмы, от которых никак не убережешься.

Шоу-бизнес Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса» Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».

Экономика Кредитная история: почему прогорели первые российские банки Чтобы изменить ситуацию, императрица Елизавета Петровна 13 мая 1754 года подписала указ о создании первых в России банков.