Хоккей
Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчахРБК 10:22
Частые победы команды «Легенды хоккея», в которой играет президент России Владимир Путин, в рамках Ночной хоккейной лиги объясняются тем, что в ее составе много сильных игроков. Об этом Путин рассказал в интервью телеканалу «Россия 1».
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Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в столичном регионе на субботу, 11 мая.
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Как заявил идейный вдохновитель и руководитель проекта Константин Заруцкий (больше известный как автоблогер AcademeG), на одну лишь ходовую, создаваемую с нуля, ушло около полугода.
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Появилось видео с места взрыва газа в доме в Ростовской области
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Глава польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Польша не собирается переходить на евро.
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