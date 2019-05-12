Хоккей

Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчахРБК 10:22

Частые победы команды «Легенды хоккея», в которой играет президент России Владимир Путин, в рамках Ночной хоккейной лиги объясняются тем, что в ее составе много сильных игроков. Об этом Путин рассказал в интервью телеканалу «Россия 1».
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Путин объяснил разгромные победы своей команды в хоккейных матчах

Московский Комсомолец08:14

Путин объяснил свои победы в матчах Ночной хоккейной лиги

Газета.Ru10:26

Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчах

РБК10:22

Путин: игра в хоккей с другими лидерами помогает созданию доверительных отношений

ТАСС08:35

Путин объяснил успех своей хоккейной команды

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Путин раскрыл секрет постоянных побед в хоккее

News.ru07:56

Начинал ездить со стулом: Путин вспомнил, как учился играть в хоккей

Вести.Ru06:46
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Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
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Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко снова оказался в центре скандала.
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В Каире двух напавших на христианскую церковь приговорили к смерти

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В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России

Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
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Герой победного кадра на конкурсе имени Стенина прибыл в Москву

Герой снимка "Желание жить", завоевавшего золото на Международном конкурсе имени Андрея Стенина, иракский мальчик Касим Алькадим Пригласить "мальчика с фотографии" в Москву предложила в ноябре прошлого года официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, выступая на церемонии награждения лауреатов конкурса имени Андрея Стенина.
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Авто

Geely предлагает скидки на свои модели по программе трейд-ин

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В жилом доме в Ростовской области взорвался газ

В двухэтажном жилом доме в поселке Чистоозерный Ростовской области произошел взрыв бытового газа.
Обновлено вчера в 19:56
Общество

В Эстонии перезахоронили останки 143 бойцов Красной армии

Власти Эстонии провели перезахоронение останков 143 бойцов Красной армии, погибших при освобождении страны от фашистов.
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Происшествия

Опубликовано видео картин Айвазовского с затонувшего корабля

Видео с полотнами известного живописца Ивана Константиновича Айвазовского, обнаруженными на затонувшем более 100 лет назад корабле, опубликовано в Сети.
Обновлено вчера в 09:25
Шоу-бизнес

Актриса Алисса Милано призвала женщин отказаться от интимной близости

Звезда сериала «Зачарованные» актриса Алисса Милано настолько возмутилась законом о запрете абортов, принятом в Джорджии, что обратилась к женщинам с предложением вовсе отказаться от интимной близости.
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Певец Сергей Лазарев в интервью Регине Тодоренко заявил, что после музыкального конкурса Евровидение он намерен закрыть свои личные аккаунты во всех социальных сетей.
Обновлено в 01:35
Гаджеты

Боги маркетинга. Huawei построила в Берлине 20-этажный дом, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro

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Политика

На Украине рассекретили документы об убийстве Петлюры

Отраслевой государственный архив Службы внешней разведки (СВР) Украины рассекретил около 350 архивных документов о деятельности Украинской народной республики (УНР), а также об одном из лидеров украинского националистического движения Симоне Петлюре.
Обновлено в 09:07
Культура

Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс»

Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, сыгравшая в сериале "Твин Пикс", скончалась в возрасте 72 лет, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.
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Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек

В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.
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Политика

Адвокат Трампа не поехал на Украину встречаться с врагами США

Избранный президент Украины Владимир Зеленский окружен врагами президента США, заявил личный адвокат Дональда Трампа 11 мая в интервью телеканалу Fox News.
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Наука

Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах

Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 09:54
Политика

Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией

Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ".
Обновлено вчера в 19:40
Футбол

«Зенит» и ЦСКА представили стартовые составы на матч

Тренерский штаб «Зенита» во главе с Сергеем Семаком назвал стартовый состав команды на матч 28-го тура РПЛ против московского ЦСКА.
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Шоу-бизнес

Алина Загитова порадовала поклонников фото в купальнике

Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в своем Instagram фотографии с отпуска.
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Армия и оружие

Иран пригрозил США «ударом в голову»

Иран нанесет США "удар в голову", если Вашингтон предпримет конкретные силовые действия, заявил бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджизаде.
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«Витесс» Слуцкого разгромил «Де Графсхап» в 34-м туре Эредивизи

«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, одержал разгромную победу над «Де Графсхап» в матче 34-го тура голландской Эредивизи.
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Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем

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Армия и оружие

В ДНР сбили два украинских беспилотника

Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сбили два беспилотника украинских силовиков, поднятых в небо для нанесения удара по селу Спартак и корректировки огня по жилым районам Донецка.
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В Харькове сносят палатку для сбора помощи ВСУ

В Харькове прошел митинг против снова палатки помощи украинским военным.
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Вдова Олега Табакова рассказала о своей новой роли

Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала о новой роли и эротических сценах с участием молодого актера, сообщает ФАН.
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Ночная хоккейная лига
Российская любительская спортивная организация, созданная 15 декабря 2011 года по инициативе Председателя Правительства Российской Федерации Владимира Путина, а также прославленных ветеранов отечественного хоккея. До 20 августа 2012 года носила название Российская любительская хоккейная лига.
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