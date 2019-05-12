Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчахРБК 10:22

Частые победы команды «Легенды хоккея», в которой играет президент России Владимир Путин, в рамках Ночной хоккейной лиги объясняются тем, что в ее составе много сильных игроков. Об этом Путин рассказал в интервью телеканалу «Россия 1».

Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчах

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