Хоккей
Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчахРБК 10:22
Частые победы команды «Легенды хоккея», в которой играет президент России Владимир Путин, в рамках Ночной хоккейной лиги объясняются тем, что в ее составе много сильных игроков. Об этом Путин рассказал в интервью телеканалу «Россия 1».
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Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено вчера в 07:26
Происшествия
Александр Емельяненко вновь оказался в полиции
Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко снова оказался в центре скандала.
Обновлено в 09:22
Политика
В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России
Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
Обновлено вчера в 21:25
Хоккей
Россия обыграла Австрию на чемпионате мира по хоккею
Ранее 12 мая Чехия разгромила сборную Норвегии в групповом этапе чемпионата мира по хоккею со счетом 7:2.
Обновлено в 08:40
Футбол
Герой победного кадра на конкурсе имени Стенина прибыл в Москву
Герой снимка "Желание жить", завоевавшего золото на Международном конкурсе имени Андрея Стенина, иракский мальчик Касим Алькадим Пригласить "мальчика с фотографии" в Москву предложила в ноябре прошлого года официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, выступая на церемонии награждения лауреатов конкурса имени Андрея Стенина.
Обновлено вчера в 14:00
Авто
Geely предлагает скидки на свои модели по программе трейд-ин
Обновлено вчера в 10:00
Шоу-бизнес
Фигуристка Ирина Слуцкая впервые показала нового супруга
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая в эфире программы на НТВ «Секрет на миллион» впервые показала своего второго супруга, с которым они поженились прошлым летом.
Обновлено вчера в 13:42
Происшествия
В жилом доме в Ростовской области взорвался газ
В двухэтажном жилом доме в поселке Чистоозерный Ростовской области произошел взрыв бытового газа.
Обновлено вчера в 19:56
Общество
В Эстонии перезахоронили останки 143 бойцов Красной армии
Власти Эстонии провели перезахоронение останков 143 бойцов Красной армии, погибших при освобождении страны от фашистов.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Опубликовано видео картин Айвазовского с затонувшего корабля
Видео с полотнами известного живописца Ивана Константиновича Айвазовского, обнаруженными на затонувшем более 100 лет назад корабле, опубликовано в Сети.
Обновлено вчера в 09:25
Шоу-бизнес
Актриса Алисса Милано призвала женщин отказаться от интимной близости
Звезда сериала «Зачарованные» актриса Алисса Милано настолько возмутилась законом о запрете абортов, принятом в Джорджии, что обратилась к женщинам с предложением вовсе отказаться от интимной близости.
Обновлено в 08:12
Музыка
Сергей Лазарев пригрозил закрыть социальные сети после Евровидения
Певец Сергей Лазарев в интервью Регине Тодоренко заявил, что после музыкального конкурса Евровидение он намерен закрыть свои личные аккаунты во всех социальных сетей.
Обновлено в 01:35
Гаджеты
Боги маркетинга. Huawei построила в Берлине 20-этажный дом, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro
Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) на своей страничке в Twitter опубликовал фотографии и сведения о том, что Huawei построила 20-этажное здание в Берлине просто для того, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
На Украине рассекретили документы об убийстве Петлюры
Отраслевой государственный архив Службы внешней разведки (СВР) Украины рассекретил около 350 архивных документов о деятельности Украинской народной республики (УНР), а также об одном из лидеров украинского националистического движения Симоне Петлюре.
Обновлено в 09:07
Культура
Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс»
Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, сыгравшая в сериале "Твин Пикс", скончалась в возрасте 72 лет, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.
Обновлено в 00:58
Наука
Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек
В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.
Обновлено в 02:03
Политика
Адвокат Трампа не поехал на Украину встречаться с врагами США
Избранный президент Украины Владимир Зеленский окружен врагами президента США, заявил личный адвокат Дональда Трампа 11 мая в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено вчера в 08:11
Наука
Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах
Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 09:54
Политика
Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией
Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ".
Обновлено вчера в 19:40
Футбол
«Зенит» и ЦСКА представили стартовые составы на матч
Тренерский штаб «Зенита» во главе с Сергеем Семаком назвал стартовый состав команды на матч 28-го тура РПЛ против московского ЦСКА.
Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес
Алина Загитова порадовала поклонников фото в купальнике
Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в своем Instagram фотографии с отпуска.
Обновлено вчера в 13:23
Армия и оружие
Иран пригрозил США «ударом в голову»
Иран нанесет США "удар в голову", если Вашингтон предпримет конкретные силовые действия, заявил бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджизаде.
Обновлено в 09:56
Футбол
«Витесс» Слуцкого разгромил «Де Графсхап» в 34-м туре Эредивизи
«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, одержал разгромную победу над «Де Графсхап» в матче 34-го тура голландской Эредивизи.
Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес
Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем
Телеведущий Сергей Доренко за последние три года несколько раз проходил обследования сердца.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие
В ДНР сбили два украинских беспилотника
Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сбили два беспилотника украинских силовиков, поднятых в небо для нанесения удара по селу Спартак и корректировки огня по жилым районам Донецка.
Обновлено в 08:48
Общество
В Харькове сносят палатку для сбора помощи ВСУ
В Харькове прошел митинг против снова палатки помощи украинским военным.
Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес
Сергей Доренко знал о своем диагнозе
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
Вдова Олега Табакова рассказала о своей новой роли
Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала о новой роли и эротических сценах с участием молодого актера, сообщает ФАН.
Обновлено в 00:58