Хоккей

Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчахРБК 10:22

Частые победы команды «Легенды хоккея», в которой играет президент России Владимир Путин, в рамках Ночной хоккейной лиги объясняются тем, что в ее составе много сильных игроков. Об этом Путин рассказал в интервью телеканалу «Россия 1».
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Путин объяснил успех своей хоккейной команды

РИА Новости10:34

Начинал ездить со стулом: Путин вспомнил, как учился играть в хоккей

Вести.Ru06:46

Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчах

РБК10:22

Путин: игра в хоккей с другими лидерами помогает созданию доверительных отношений

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Путин объяснил разгромные победы своей команды в хоккейных матчах

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News.ru07:56

Путин объяснил свои победы в матчах Ночной хоккейной лиги

Газета.Ru10:26
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Экономика

Заявка Кировской области по программе переселения одобрена

Государственная корпорация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" одобрила заявку Кировской области на финансирование первого этапа программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.
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Кокорин отказался отбывать срок в СИЗО

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В Нижнем Новгороде оштрафовали продавца георгиевских лент со свастикой

Предприниматель в Нижнем Новгороде, торговавший георгиевскими лентами со свастикой, оштрафован на 3 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 11:56
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В ОАЭ четыре корабля подверглись вандализму в районе Фуджейры

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Происшествия

В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА

ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.
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Общество

В Париже экологи вылили на ступени Трокадеро 300 л бутафорской крови

Французские экологические активисты провели в Париже акцию, чтобы напомнить властям о необходимости принять меры для сохранения биоразнообразия на Земле.
Обновлено в 10:09
Происшествия

Молния убила украинца, его жена в реанимации

Во время воскресной грозы молния ударила в украинских дачников, муж погиб на месте, жена находится в реанимации, сообщает департамент по гражданской защите Львовской областной администрации.
Обновлено в 10:11
Футбол

Умер главред «Интерпресса» Александр Николаев

Александр Николаев работал фотожурналистом почти 40 лет. Фотоинформационное агентство "Интерпресс" он создал в 1997 году.
Обновлено в 13:12
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Алисса Милано объявила секс-бойкот из-за закона об абортах

Обновлено вчера в 13:58
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Названы пять неочевидных признаков диабета

Следующие симптомы диабета, на которые не всегда обращают внимание, — это яркие сны и усиление потливости в ночные часы.
Обновлено в 10:02
Общество

Голая правда: за счет кого процветает Запад?

Другими словами, в строго физическом смысле страны за границами США ежегодно беднеют на тот же эквивалент, на который богатеют американцы.
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ГК «Ростов-Дон» уступил «Дьеру» в финале Лиги чемпионов

ГК «Ростов-Дон» уступил «Дьеру» в финале Лиги чемпионов.
Обновлено в 13:41
Шоу-бизнес

Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»

Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Общество

В России упростили правила получения детских пособий

В воскресенье, 12 мая, в России вступили в силу поправки, упрощающие порядок оформления пособий на первого и второго ребёнка.
Обновлено в 09:39
Футбол

«Манчестер Сити» второй раз подряд стал чемпионом Англии

"Манчестер Сити" стал первым клубом за 11 лет, сумевшим защитить титул.
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Общество

Владимир Зеленский в честь Дня матери опубликовал архивный снимок

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Кино

Фигуристка Трусова поделилась мнением об «Игре престолов»

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о своём впечатлении от известного сериала «Игра престолов».
Обновлено в 05:15
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В Адыгее на территории рыбного завода произошел пожар

Пожар произошел на площади 500 квадратных метров на территории рыбного завода в поселке Яблоновский в Адыгее, возгорание локализовано, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по республике.
Обновлено в 13:19
Происшествия

Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании

Российский боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании, передает РИА "Новости".
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Аварийная посадка пассажирского самолета без шасси попала на видео

Обновлено в 06:13
Гаджеты

Google презентовала новую версию Android

Google презентовала новую версию Android: корпорация запустила бета-тест. Google показала новую версию Android Q и запустила ее бета-тест.
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«Говорит Москва» опубликовала документы о проблемах Доренко с сердцем

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Мане, Салах и Обамеянг стали лучшими бомбардирами АПЛ

Напомним, в прошлом сезоне лучшим бомбардиром АПЛ стал Салах с 32 голами.
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Хоккей

Российские хоккеисты разгромили австрийцев на чемпионате мира

В первом матче чемпионата мира российские хоккеисты обыграли норвежцев со счетом 5:2. Следующими соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии и Италии.
Обновлено в 08:23
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Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
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Шоу-бизнес

Сергей Безруков похвалился достижением подросшей дочки

Поклонники актера умились трогательной фотографией дочки Безрукова и принялись усыпать девочку комплиментами.
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В Буркина-Фасо неизвестные атаковали церковь

Обновлено в 11:10
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Эксперт рассказал, можно ли выжить при разрыве аорты

Причиной гибели известного журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты.
Обновлено вчера в 17:20
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В МВД по Мордовии объяснили два одинаковых портрета на «Бессмертном полку»

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Умяров надеется, что в ближайших матчах «Спартака» солнце взойдет

Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров после победы в матче 28-го тура чемпионата России над "Уфой" (1:0) отметил, что в весенней части побед у команды было мало, но сейчас ситуация выправляется.
Обновлено в 13:35
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Ночная хоккейная лига
Российская любительская спортивная организация, созданная 15 декабря 2011 года по инициативе Председателя Правительства Российской Федерации Владимира Путина, а также прославленных ветеранов отечественного хоккея. До 20 августа 2012 года носила название Российская любительская хоккейная лига.
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