Хоккей
Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчахРБК 10:22
Частые победы команды «Легенды хоккея», в которой играет президент России Владимир Путин, в рамках Ночной хоккейной лиги объясняются тем, что в ее составе много сильных игроков. Об этом Путин рассказал в интервью телеканалу «Россия 1».
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Экономика
Заявка Кировской области по программе переселения одобрена
Государственная корпорация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" одобрила заявку Кировской области на финансирование первого этапа программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.
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Футбол
Кокорин отказался отбывать срок в СИЗО
Обновлено в 04:16
Общество
В Нижнем Новгороде оштрафовали продавца георгиевских лент со свастикой
Предприниматель в Нижнем Новгороде, торговавший георгиевскими лентами со свастикой, оштрафован на 3 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 11:56
Происшествия
В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА
ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.
Обновлено в 13:15
Общество
В Париже экологи вылили на ступени Трокадеро 300 л бутафорской крови
Французские экологические активисты провели в Париже акцию, чтобы напомнить властям о необходимости принять меры для сохранения биоразнообразия на Земле.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Молния убила украинца, его жена в реанимации
Во время воскресной грозы молния ударила в украинских дачников, муж погиб на месте, жена находится в реанимации, сообщает департамент по гражданской защите Львовской областной администрации.
Обновлено в 10:11
Футбол
Умер главред «Интерпресса» Александр Николаев
Александр Николаев работал фотожурналистом почти 40 лет. Фотоинформационное агентство "Интерпресс" он создал в 1997 году.
Обновлено в 13:12
Шоу-бизнес
Алисса Милано объявила секс-бойкот из-за закона об абортах
Обновлено вчера в 13:58
Здоровье
Названы пять неочевидных признаков диабета
Следующие симптомы диабета, на которые не всегда обращают внимание, — это яркие сны и усиление потливости в ночные часы.
Обновлено в 10:02
Общество
Голая правда: за счет кого процветает Запад?
Другими словами, в строго физическом смысле страны за границами США ежегодно беднеют на тот же эквивалент, на который богатеют американцы.
Обновлено в 07:00
Футбол
ГК «Ростов-Дон» уступил «Дьеру» в финале Лиги чемпионов
ГК «Ростов-Дон» уступил «Дьеру» в финале Лиги чемпионов.
Обновлено в 13:41
Шоу-бизнес
Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»
Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Общество
В России упростили правила получения детских пособий
В воскресенье, 12 мая, в России вступили в силу поправки, упрощающие порядок оформления пособий на первого и второго ребёнка.
Обновлено в 09:39
Футбол
«Манчестер Сити» второй раз подряд стал чемпионом Англии
"Манчестер Сити" стал первым клубом за 11 лет, сумевшим защитить титул.
Обновлено в 12:14
Кино
Фигуристка Трусова поделилась мнением об «Игре престолов»
Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о своём впечатлении от известного сериала «Игра престолов».
Обновлено в 05:15
Происшествия
В Адыгее на территории рыбного завода произошел пожар
Пожар произошел на площади 500 квадратных метров на территории рыбного завода в поселке Яблоновский в Адыгее, возгорание локализовано, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по республике.
Обновлено в 13:19
Происшествия
Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании
Российский боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании, передает РИА "Новости".
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Гаджеты
Google презентовала новую версию Android
Google презентовала новую версию Android: корпорация запустила бета-тест. Google показала новую версию Android Q и запустила ее бета-тест.
Обновлено в 06:02
Футбол
Мане, Салах и Обамеянг стали лучшими бомбардирами АПЛ
Напомним, в прошлом сезоне лучшим бомбардиром АПЛ стал Салах с 32 голами.
Обновлено в 13:00
Хоккей
Российские хоккеисты разгромили австрийцев на чемпионате мира
В первом матче чемпионата мира российские хоккеисты обыграли норвежцев со счетом 5:2. Следующими соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии и Италии.
Обновлено в 08:23
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес
Сергей Безруков похвалился достижением подросшей дочки
Поклонники актера умились трогательной фотографией дочки Безрукова и принялись усыпать девочку комплиментами.
Обновлено в 10:55
Происшествия
В Буркина-Фасо неизвестные атаковали церковь
Обновлено в 11:10
Здоровье
Эксперт рассказал, можно ли выжить при разрыве аорты
Причиной гибели известного журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты.
Обновлено вчера в 17:20
Футбол
Умяров надеется, что в ближайших матчах «Спартака» солнце взойдет
Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров после победы в матче 28-го тура чемпионата России над "Уфой" (1:0) отметил, что в весенней части побед у команды было мало, но сейчас ситуация выправляется.
Обновлено в 13:35