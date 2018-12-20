Политика

Путин рассказал, почему против России вводят санкции
Газета.Ru
05:22

Президент России Владимир Путин рассказал, почему против России вводят санкции. По это словам, это связано с ростом мощности страны.
Газета.Ru05:22
Владимир Путин
У нас доля отечественного транспортного машиностроения в 2017 году составила 98%, в автомобилестроении - 85%. И по некоторым другим направлениям - ключевым - тоже в районе 80%. Мы в уходящем году истратили на импортозамещение 600 млрд рублей, из них 125-128 млрд из федерального бюджета.
— Владимир ПутинЭкономика сегодня 05:36

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