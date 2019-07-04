с чего всё началось

Российский лидер в интервью для итальянской газеты Corriere della Sera заявил, что Зеленский за почти полтора месяца нахождения на посту президента так и не приступил к исполнению своих предвыборных обещаний.

Политика Путин уличил Зеленского в невыполнении предвыборных обещаний Президент России Владимир Путин считает, что заявления украинского лидера Владимира Зеленского противоречат его обещаниям, которые он делал во время предвыборной кампании.

Происшествия Трамп отреагировал на мощное землетрясение в Калифорнии Президент США Дональд Трамп в твиттере прокомментировал землетрясение магнитудой 6,4, которое произошло в американском штате Калифорния.

Здоровье Для получения водительских прав придется сдавать анализы у нарколога Фото: prom-nadzor.ru Минздрав РФ подготовил проект приказа, которым ужесточается процедура медосвидетельствования для получения или замены водительских прав.

Экономика Brand Finance назвала самые дорогие российские бренды 2019 года Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг 50 самых дорогих брендов России 2019 года.

Энергетика В Германию снова пошла российская «грязная» нефть из Польши Последние по информации издания жалуются, что нефть, поступающая в Германию, имеет более низкое качество, чем сырье, полученное Польшей из России через Беларусь.

Политика Кудрин увидел отставание России от США в вопросе духовных ценностей Глава Счетной палаты Алексей Кудрин констатировал отставание России от США и Евросоюза в вопросах духовных и традиционных ценностей.

Происшествия На Кубани в аквапарке утонул четырехлетний ребенок Сотрудники следственного отдела по Гулькевичскому району СУ СКР по Кубани возбудили в четверг уголовное дело по факту гибели четырехлетнего мальчика (ч.1 ст.109 УК РФ).

Теннис Флинк последней из россиянок покинула Уимблдон Российская теннисистка Варвара Флинк завершила борьбу на турнире «Большого шлема» в Лондоне.

Политика Премьер Италии предложил создать форум для диалога России и ЕС Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил способ преодоления напряжённости в отношениях России и Евросоюза.

Футбол Украинский футболист оскорбил россиян перед игрой с «Краснодаром-2» Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не стал комментировать заявление украинского полузащитника венгерского клуба "Халадаш" Юрия Габовды, который высказался в адрес российского клуба "Краснодар-2".

Футбол Матч за Суперкубок России обслужит Сергей Лапочкин РПЛ назначил главного арбитра на матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом». Главным судьей назначен Сергей Лапочкин.

Происшествия В Ингушетии девочка из опекунской семьи попала в больницу с травмами "В одну из больниц сегодня была доставлена девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами, причины появления которых предстоит выяснить компетентным органам", - говорится в сообщении.

Шоу-бизнес Лолита объявила о расставании с мужем Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.

Происшествия ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.

Футбол «Зенит» объявил о переходе бразильского защитника Дугласа Сантоса Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Гамбург» пришли к соглашению о переходе бразильского защитника.

Игры На eBay выставили самую редкую игру в мире за 6 млн рублей Высокая стоимость картриджа, который в рублях стоит около 6 миллионов, обусловлена тем, что игра, выпущенная под впечатлением от «Инопланетянина» Стивена Спилберга, разошлась тиражом всего в 100 копий.

Культура Репортер выяснил, как выглядит Бэнкси О видео забыли и обнаружили спустя 16 лет, когда репортер Роберт Мерфи собирал информацию о художнике.

Шоу-бизнес Продюсер Бари Алибасов прошел проверку на детекторе лжи Первый канал анонсировал проверку Бари Алибасова на детекторе лжи. Результаты обещают обнародовать в вечернем эфире.

Политика В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.

Армия и оружие К побережью Сирии направляется большой десантный корабль ВМФ РФ «Орск» Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота «Орск» миновал проливы Босфор и Дарданеллы и вошёл в Средиземное море, сообщает 4 июля Интерфакс-АВН со ссылкой на турецкие мониторинговые ресурсы.

Общество Минэкономики хочет заставить россиян установить счетчики на тепло Министерство экономического развития России предлагает обязать россиян устанавливать в квартирах индивидуальные приборы учета тепла.

Экономика X5 Retail Group создаст совместное предприятие с «Абрау-Дюрсо» Крупнейший российский ретейлер — X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») — договорился о создании совместного предприятия (СП) с лидером российского рынка игристых вин — группой «Абрау-Дюрсо».

Политика На Украине арестовали похищенного «свидетеля» по делу о крушении МН17 В материале "Украинских новостей" утверждается, что мужчина может оказаться "ценным свидетелем" по делу о трагедии с рейсом MH17.

Футбол Арьен Роббен завершил карьеру футболиста Известный голландский футболист Арьен Роббен завершил профессиональную карьеру.