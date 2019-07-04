Политика
Путин обвинил Зеленского в голословностиVSE42 Новости вчера в 22:27
Российский лидер в интервью для итальянской газеты Corriere della Sera заявил, что Зеленский за почти полтора месяца нахождения на посту президента так и не приступил к исполнению своих предвыборных обещаний.
Читать в источнике
Оценить283
с чего всё началось
Президент России Владимир Путин в интервью Corriere della Sera заявил, что Москва готова пойти на конструктивный диалог с Киевом, если украинский лидер Владимир Зеленский выполнит свои предвыборные обещания, сообщается на сайте Кремля.РБКвчера в 21:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 16:48, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 16:48, Вашингтон
Авто
АвтоВАЗ возобновил производство машин
Обновлено в 14:42
Политика
Путин уличил Зеленского в невыполнении предвыборных обещаний
Президент России Владимир Путин считает, что заявления украинского лидера Владимира Зеленского противоречат его обещаниям, которые он делал во время предвыборной кампании.
Обновлено в 14:31
Происшествия
Трамп отреагировал на мощное землетрясение в Калифорнии
Президент США Дональд Трамп в твиттере прокомментировал землетрясение магнитудой 6,4, которое произошло в американском штате Калифорния.
Обновлено в 16:09
Здоровье
Для получения водительских прав придется сдавать анализы у нарколога
Фото: prom-nadzor.ru Минздрав РФ подготовил проект приказа, которым ужесточается процедура медосвидетельствования для получения или замены водительских прав.
Обновлено в 06:19
Футбол
«Краснодар» стал победителем Кубка «Матч Премьер»
Обновлено в 14:19
Экономика
Brand Finance назвала самые дорогие российские бренды 2019 года
Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг 50 самых дорогих брендов России 2019 года.
Обновлено в 06:21
Энергетика
В Германию снова пошла российская «грязная» нефть из Польши
Последние по информации издания жалуются, что нефть, поступающая в Германию, имеет более низкое качество, чем сырье, полученное Польшей из России через Беларусь.
Обновлено в 15:41
Политика
Кудрин увидел отставание России от США в вопросе духовных ценностей
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин констатировал отставание России от США и Евросоюза в вопросах духовных и традиционных ценностей.
Обновлено в 11:30
Происшествия
На Кубани в аквапарке утонул четырехлетний ребенок
Сотрудники следственного отдела по Гулькевичскому району СУ СКР по Кубани возбудили в четверг уголовное дело по факту гибели четырехлетнего мальчика (ч.1 ст.109 УК РФ).
Обновлено в 15:12
Теннис
Флинк последней из россиянок покинула Уимблдон
Российская теннисистка Варвара Флинк завершила борьбу на турнире «Большого шлема» в Лондоне.
Обновлено в 12:26
Происшествия
Внук Назарбаева обвинен в нападении на полицейского
Обновлено в 16:28
Политика
Премьер Италии предложил создать форум для диалога России и ЕС
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил способ преодоления напряжённости в отношениях России и Евросоюза.
Обновлено в 14:25
Футбол
Украинский футболист оскорбил россиян перед игрой с «Краснодаром-2»
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не стал комментировать заявление украинского полузащитника венгерского клуба "Халадаш" Юрия Габовды, который высказался в адрес российского клуба "Краснодар-2".
Обновлено в 12:22
Футбол
Матч за Суперкубок России обслужит Сергей Лапочкин
РПЛ назначил главного арбитра на матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом». Главным судьей назначен Сергей Лапочкин.
Обновлено в 16:14
Происшествия
В Ингушетии девочка из опекунской семьи попала в больницу с травмами
"В одну из больниц сегодня была доставлена девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами, причины появления которых предстоит выяснить компетентным органам", - говорится в сообщении.
Обновлено в 16:22
Наука
Астрофизики из Великобритании создали новый метод лечения рака
Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес
Лолита объявила о расставании с мужем
Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено в 10:35
Происшествия
ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку
Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Футбол
«Зенит» объявил о переходе бразильского защитника Дугласа Сантоса
Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Гамбург» пришли к соглашению о переходе бразильского защитника.
Обновлено в 15:50
Игры
На eBay выставили самую редкую игру в мире за 6 млн рублей
Высокая стоимость картриджа, который в рублях стоит около 6 миллионов, обусловлена тем, что игра, выпущенная под впечатлением от «Инопланетянина» Стивена Спилберга, разошлась тиражом всего в 100 копий.
Обновлено в 09:41
Культура
Репортер выяснил, как выглядит Бэнкси
О видео забыли и обнаружили спустя 16 лет, когда репортер Роберт Мерфи собирал информацию о художнике.
Обновлено в 15:39
Шоу-бизнес
Продюсер Бари Алибасов прошел проверку на детекторе лжи
Первый канал анонсировал проверку Бари Алибасова на детекторе лжи. Результаты обещают обнародовать в вечернем эфире.
Обновлено в 07:17
Политика
В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X
Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие
К побережью Сирии направляется большой десантный корабль ВМФ РФ «Орск»
Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота «Орск» миновал проливы Босфор и Дарданеллы и вошёл в Средиземное море, сообщает 4 июля Интерфакс-АВН со ссылкой на турецкие мониторинговые ресурсы.
Обновлено в 15:59
Общество
Минэкономики хочет заставить россиян установить счетчики на тепло
Министерство экономического развития России предлагает обязать россиян устанавливать в квартирах индивидуальные приборы учета тепла.
Обновлено вчера в 21:59
Экономика
X5 Retail Group создаст совместное предприятие с «Абрау-Дюрсо»
Крупнейший российский ретейлер — X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») — договорился о создании совместного предприятия (СП) с лидером российского рынка игристых вин — группой «Абрау-Дюрсо».
Обновлено в 08:09
Политика
На Украине арестовали похищенного «свидетеля» по делу о крушении МН17
В материале "Украинских новостей" утверждается, что мужчина может оказаться "ценным свидетелем" по делу о трагедии с рейсом MH17.
Обновлено в 16:22
Футбол
Арьен Роббен завершил карьеру футболиста
Известный голландский футболист Арьен Роббен завершил профессиональную карьеру.
Обновлено в 12:11
Авто
Кабриолет Lexus LC Convertible будет представлен в 2020 году
Более подробную информацию о новом Lexus LC Convertible следует ждать ближе к концу текущего года.
Обновлено в 10:10