Политика

Путин обвинил Зеленского в голословностиVSE42 Новости вчера в 22:27

Российский лидер в интервью для итальянской газеты Corriere della Sera заявил, что Зеленский за почти полтора месяца нахождения на посту президента так и не приступил к исполнению своих предвыборных обещаний.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин в интервью Corriere della Sera заявил, что Москва готова пойти на конструктивный диалог с Киевом, если украинский лидер Владимир Зеленский выполнит свои предвыборные обещания, сообщается
 на сайте Кремля.
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