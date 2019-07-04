Политика
Путин обвинил Зеленского в голословностиVSE42 Новости вчера в 22:27
Российский лидер в интервью для итальянской газеты Corriere della Sera заявил, что Зеленский за почти полтора месяца нахождения на посту президента так и не приступил к исполнению своих предвыборных обещаний.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин в интервью Corriere della Sera заявил, что Москва готова пойти на конструктивный диалог с Киевом, если украинский лидер Владимир Зеленский выполнит свои предвыборные обещания, сообщается на сайте Кремля.РБКвчера в 21:40
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 18:16, Вашингтон
Технологии
Россиян переведут на электронные паспорта
Вице-премьер по цифровизации Максим Акимов утвердил концепцию электронного паспорта для всех россиян.
Обновлено в 05:42
Авто
В России стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana
Российские дилеры Renault сегодня начали продажи нового купе-кроссовера Renault Arkana, производство которого налажено на заводе компании в Москве.
Обновлено в 08:53
Политика
В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X
Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.
Обновлено в 08:46
Транспорт
ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург
ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург По расчетам ИПЕМ, строительство системы Hyperloop от Москвы до Петербурга в минимальной конфигурации обойдется даже несколько дешевле высокоскоростной магистрали (ВСМ) — в 1,18 трлн руб. против оценочной стоимости ВСМ в 1,5 трлн руб.
Обновлено в 13:33
Общество
«Вертолеты России» решили запустить аэротакси в Москве
Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Вертолеты России» планирует запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:41
Происшествия
В аэропорту «Домодедово» автомобиль сбил одного из сотрудников
На территории московского международного аэропорта «Домодедово» автомобиль сбил одного из сотрудников.
Обновлено в 13:52
Общество
Матвиенко предложили запретить смартфоны в школах
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко просит Роспотребнадзор к 1 сентября решить вопрос с мобильными телефонами учеников в школах.
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес
Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях
Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов вместе со своей супругой Анастасией Костенко посетил свадьбу рэпера Александра Тарасова, более известного как T-killah, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 14:10
Происшествия
В Новой Москве автомобиль сбил людей на обочине
Автомобиль сбил людей, стоявших на обочине в деревне Рассудово в Новой Москве.
Обновлено в 16:20
Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям
Обновлено вчера в 08:23
Авто
АвтоВАЗ возобновил производство машин
С 5 июля АвтоВАЗ возобновляет производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске.
Обновлено в 14:42
Политика
Путин напомнил, что государственность в Ливии разрушили военные НАТО
Лидер страны напомнил, что именно военные НАТО разрушили государственность на территории Ливийской Республики.
Обновлено в 14:00
Космос
Учёными из США составлена детальная карта Луны
Обновлено в 02:45
Политика
Папа Римский попросил Путина молиться за него
Папа Римский Франциск после аудиенции с российским лидером Владимиром Путиным в Ватикане попросил президента России молиться за него, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:02
Происшествия
Под Тулой пьяная многодетная мать протащила на капоте полицейского
Пьяная женщина пыталась скрыться на машине от полиции в Тульской области, когда в автомобиле находился ее ребенок.
Обновлено в 12:23
Авто
В России продажи новых автомобилей в июне рухнули на 3,3%
В России продажи новых автомобилей в июне рухнули на 3,3% д 151 880 реализованных легковушек и легких коммерческих автомобилей.
Обновлено в 14:30
Политика
Появилось видео задержания иранского танкера
Обновлено в 12:46
Происшествия
Мамаева и Кокорина этапировали в колонию
Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее уточнил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода.
Обновлено в 08:50
Общество
Мэр Магадана попросил горожан не кормить голубей
Обновлено в 12:31
Политика
В России предоставили убежище многодетной семье из Германии
Обновлено в 15:52
Общество
В России разработали концепт плацкартного вагона без боковых мест
Компания «Вагонреммаш» разработала концепт нового плацкартного вагона без боковых полок и с более длинными местами.
Обновлено в 12:56
Экономика
Brand Finance назвала самые дорогие российские бренды 2019 года
Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг 50 самых дорогих брендов России 2019 года.
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес
Как изменилась младшая дочь Игоря Крутого
В отличие от сестры Виктории, младшая дочь Игоря Крутого ведет закрытый образ жизни, ее фото редко можно увидеть в Интернете.
Обновлено в 12:30
Политика
Шойгу назвал причину ЧП на глубоководном аппарате
Обновлено в 02:47
Общество
Сбежавшая жена шейха наняла адвоката принцессы Дианы для тяжбы с ним
Фиона Шаклтон когда-то занималась разводом принца Чарльза и принцессы Дианы, а сейчас работает с ее сыновьями, принцем Уильямом и принцем Гарри.
Обновлено в 12:31
Финансы
Китаю есть что предложить инвесторам на долговом рынке
Китайский долговой рынок становится все более важным для иностранных инвесторов, пишет The Wall Street Journal (WSJ).
Обновлено в 17:19
Политика
Оппозиция Венесуэлы вывела российский долг из-под равенства кредиторов
Исключены из принципа равенства следующие категории долгов: двусторонние межгосударственные займы со стороны России и Китая; долговые соглашения, являющиеся предметом антикоррупционных расследований; компенсации убытков, которые Венесуэлу обязали заплатить международные арбитражные трибуналы.
Обновлено в 14:15