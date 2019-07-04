с чего всё началось

Российский лидер в интервью для итальянской газеты Corriere della Sera заявил, что Зеленский за почти полтора месяца нахождения на посту президента так и не приступил к исполнению своих предвыборных обещаний.

Технологии Россиян переведут на электронные паспорта Вице-премьер по цифровизации Максим Акимов утвердил концепцию электронного паспорта для всех россиян.

Авто В России стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana Российские дилеры Renault сегодня начали продажи нового купе-кроссовера Renault Arkana, производство которого налажено на заводе компании в Москве.

Политика В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.

Транспорт ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург По расчетам ИПЕМ, строительство системы Hyperloop от Москвы до Петербурга в минимальной конфигурации обойдется даже несколько дешевле высокоскоростной магистрали (ВСМ) — в 1,18 трлн руб. против оценочной стоимости ВСМ в 1,5 трлн руб.

Общество «Вертолеты России» решили запустить аэротакси в Москве Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Вертолеты России» планирует запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.

Происшествия В аэропорту «Домодедово» автомобиль сбил одного из сотрудников На территории московского международного аэропорта «Домодедово» автомобиль сбил одного из сотрудников.

Общество Матвиенко предложили запретить смартфоны в школах Спикер Совфеда Валентина Матвиенко просит Роспотребнадзор к 1 сентября решить вопрос с мобильными телефонами учеников в школах.

Шоу-бизнес Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов вместе со своей супругой Анастасией Костенко посетил свадьбу рэпера Александра Тарасова, более известного как T-killah, сообщает "Московский комсомолец".

Происшествия В Новой Москве автомобиль сбил людей на обочине Автомобиль сбил людей, стоявших на обочине в деревне Рассудово в Новой Москве.

Авто АвтоВАЗ возобновил производство машин С 5 июля АвтоВАЗ возобновляет производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске.

Политика Путин напомнил, что государственность в Ливии разрушили военные НАТО Лидер страны напомнил, что именно военные НАТО разрушили государственность на территории Ливийской Республики.

Политика Папа Римский попросил Путина молиться за него Папа Римский Франциск после аудиенции с российским лидером Владимиром Путиным в Ватикане попросил президента России молиться за него, передает РИА "Новости".

Происшествия Под Тулой пьяная многодетная мать протащила на капоте полицейского Пьяная женщина пыталась скрыться на машине от полиции в Тульской области, когда в автомобиле находился ее ребенок.

Авто В России продажи новых автомобилей в июне рухнули на 3,3% В России продажи новых автомобилей в июне рухнули на 3,3% д 151 880 реализованных легковушек и легких коммерческих автомобилей.

Происшествия Мамаева и Кокорина этапировали в колонию Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее уточнил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода.

Общество В России разработали концепт плацкартного вагона без боковых мест Компания «Вагонреммаш» разработала концепт нового плацкартного вагона без боковых полок и с более длинными местами.

Экономика Brand Finance назвала самые дорогие российские бренды 2019 года Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг 50 самых дорогих брендов России 2019 года.

Шоу-бизнес Как изменилась младшая дочь Игоря Крутого В отличие от сестры Виктории, младшая дочь Игоря Крутого ведет закрытый образ жизни, ее фото редко можно увидеть в Интернете.

Общество Сбежавшая жена шейха наняла адвоката принцессы Дианы для тяжбы с ним Фиона Шаклтон когда-то занималась разводом принца Чарльза и принцессы Дианы, а сейчас работает с ее сыновьями, принцем Уильямом и принцем Гарри.

Финансы Китаю есть что предложить инвесторам на долговом рынке Китайский долговой рынок становится все более важным для иностранных инвесторов, пишет The Wall Street Journal (WSJ).