Политика

Путин обвинил Зеленского в голословностиVSE42 Новости вчера в 22:27

Российский лидер в интервью для итальянской газеты Corriere della Sera заявил, что Зеленский за почти полтора месяца нахождения на посту президента так и не приступил к исполнению своих предвыборных обещаний.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин в интервью Corriere della Sera заявил, что Москва готова пойти на конструктивный диалог с Киевом, если украинский лидер Владимир Зеленский выполнит свои предвыборные обещания, сообщается
 на сайте Кремля.
РБКвчера в 21:40

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Путин назвал условия для диалога с Киевом

РИА Новостивчера в 19:45

Путин назвал единственное условие диалога с Украиной

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Путин назвал условия для диалога Москвы и Киева

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Путин назвал условие для диалога с Киевом

RT на русскомвчера в 20:09

В Совфеде назвали условия Путина для переговоров сигналом Зеленскому

ФАН07:39
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Путин призвал Зеленского прикусить язык

Вести.UZ03:52
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 18:16, Вашингтон
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В Калифорнии произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение

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Россиян переведут на электронные паспорта

Вице-премьер по цифровизации Максим Акимов утвердил концепцию электронного паспорта для всех россиян.
Обновлено в 05:42
Авто

В России стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana

Российские дилеры Renault сегодня начали продажи нового купе-кроссовера Renault Arkana, производство которого налажено на заводе компании в Москве.
Обновлено в 08:53
Политика

В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X

Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.
Обновлено в 08:46
Транспорт

ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург

ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург По расчетам ИПЕМ, строительство системы Hyperloop от Москвы до Петербурга в минимальной конфигурации обойдется даже несколько дешевле высокоскоростной магистрали (ВСМ) — в 1,18 трлн руб. против оценочной стоимости ВСМ в 1,5 трлн руб.
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Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Вертолеты России» планирует запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:41
Происшествия

В аэропорту «Домодедово» автомобиль сбил одного из сотрудников

На территории московского международного аэропорта «Домодедово» автомобиль сбил одного из сотрудников.
Обновлено в 13:52
Общество

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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко просит Роспотребнадзор к 1 сентября решить вопрос с мобильными телефонами учеников в школах.
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес

Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях

Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов вместе со своей супругой Анастасией Костенко посетил свадьбу рэпера Александра Тарасова, более известного как T-killah, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 14:10
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Автомобиль сбил людей, стоявших на обочине в деревне Рассудово в Новой Москве.
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Экономика

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Обновлено вчера в 08:23
Авто

АвтоВАЗ возобновил производство машин

С 5 июля АвтоВАЗ возобновляет производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске.
Обновлено в 14:42
Политика

Путин напомнил, что государственность в Ливии разрушили военные НАТО

Лидер страны напомнил, что именно военные НАТО разрушили государственность на территории Ливийской Республики.
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Космос

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Обновлено в 02:45
Политика

Папа Римский попросил Путина молиться за него

Папа Римский Франциск после аудиенции с российским лидером Владимиром Путиным в Ватикане попросил президента России молиться за него, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:02
Происшествия

Под Тулой пьяная многодетная мать протащила на капоте полицейского

Пьяная женщина пыталась скрыться на машине от полиции в Тульской области, когда в автомобиле находился ее ребенок.
Обновлено в 12:23
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В России продажи новых автомобилей в июне рухнули на 3,3%

В России продажи новых автомобилей в июне рухнули на 3,3% д 151 880 реализованных легковушек и легких коммерческих автомобилей.
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В Казани задержали кассиршу из Салавата, сбежавшую с миллионами

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Появилось видео задержания иранского танкера

Обновлено в 12:46
Происшествия

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Обновлено в 12:31
Политика

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Общество

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Компания «Вагонреммаш» разработала концепт нового плацкартного вагона без боковых полок и с более длинными местами.
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На Украине арестовали похищенного «свидетеля» по делу о крушении МН17

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Экономика

Brand Finance назвала самые дорогие российские бренды 2019 года

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Как изменилась младшая дочь Игоря Крутого

В отличие от сестры Виктории, младшая дочь Игоря Крутого ведет закрытый образ жизни, ее фото редко можно увидеть в Интернете.
Обновлено в 12:30
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Шойгу назвал причину ЧП на глубоководном аппарате

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Общество

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Фиона Шаклтон когда-то занималась разводом принца Чарльза и принцессы Дианы, а сейчас работает с ее сыновьями, принцем Уильямом и принцем Гарри.
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Финансы

Китаю есть что предложить инвесторам на долговом рынке

Китайский долговой рынок становится все более важным для иностранных инвесторов, пишет The Wall Street Journal (WSJ).
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Политика

Оппозиция Венесуэлы вывела российский долг из-под равенства кредиторов

Исключены из принципа равенства следующие категории долгов: двусторонние межгосударственные займы со стороны России и Китая; долговые соглашения, являющиеся предметом антикоррупционных расследований; компенсации убытков, которые Венесуэлу обязали заплатить международные арбитражные трибуналы.
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