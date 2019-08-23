Президент России Владимир Путин высказался о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Путин высказался о планах Вашингтона по выходу из ДРСМД

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