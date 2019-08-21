Политика
Путин обвинил США в разработке новой ракеты до разрыва ДРСМДНациональная служба новостей 12:12
Президент России Владимир Путин обвинил США в том, что те начали испытывать новую ракету задолго до выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом говорит скорость, с котором Вашингтон провел испытания.
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Я могу сказать, что мы разочарованы тем, что видим. Безусловно, испытания ракеты средней дальности наземного базирования, что, естественно, противоречит Договору о ракетах средней и меньшей дальности, обостряет ситуацию вообще в сфере безопасности в мире и в Европе в частности.
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