Экономика

Путин обсудит с главой ФНС вопросы собираемости налоговТАСС 06:17

Президент России Владимир Путин проведет в понедельник рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилом Мишустиным. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Михаил Мишустин
У нас очень много людей, свыше 60 тысяч человек, сегодня зарегистрировались добровольно в качестве плательщиков налога на профессиональный доход. Фактически у нас уже более 3,5 миллиарда рублей — это обороты тех участников этого эксперимента.
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