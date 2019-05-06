Экономика
Путин обсудит с главой ФНС вопросы собираемости налоговТАСС вчера в 06:17
Президент России Владимир Путин проведет в понедельник рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилом Мишустиным. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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У нас очень много людей, свыше 60 тысяч человек, сегодня зарегистрировались добровольно в качестве плательщиков налога на профессиональный доход. Фактически у нас уже более 3,5 миллиарда рублей — это обороты тех участников этого эксперимента.
— Михаил Мишустин, российский экономистПятый канал вчера в 15:19
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Ведомство Михаила Мишустина сохранило положительный тренд по налоговым поступлениям
Телеканал 360°вчера в 10:29
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Общество
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Минобороны рассказало о панике в вермахте при освобождении Севастополя
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Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:19
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Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», до июля приостановит полеты из Москвы в города Денпасар на острове Бали и Коломбо на Шри-Ланке, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
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Общество
Вступили в силу новые правила идентификации пользователей мессенджеров
Согласно постановлению правительства, мессенджеры обязаны связываться с мобильными операторами и устанавливать личность пользователя.
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Российская авиакомпания «Ямал» отказалась от планов закупить 10 отечественных самолетов Sukhoi Superjet 100 после авиапроисшествия в «Шереметьево» 5 мая, в результате которого погиб 41 человек.
Обновлено вчера в 17:23
Экономика
ЦБ счел деловую репутацию миллиардера Бойко неудовлетворительной
Центробанк России уведомил о неудовлетворительной деловой репутации российского миллиардера Олега Бойко, состояние которого Forbes оценивает в $1,2 млрд.
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Космос
Ученые добились успехов в производстве электроэнергии на срок до 400 лет
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Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
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Житель Торонто держал у себя в квартире более 300 кошек.
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Происшествия
На Урале загорелся магистральный газопровод
На участке газопровода Ямбург — Поволжье в Свердловской области произошла авария, сообщил в понедельник вечером Ситуационно-аналитический центр Министерства энергетики РФ.
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