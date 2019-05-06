Экономика
Путин обсудит с главой ФНС вопросы собираемости налоговТАСС вчера в 06:17
Президент России Владимир Путин проведет в понедельник рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилом Мишустиным. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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У нас очень много людей, свыше 60 тысяч человек, сегодня зарегистрировались добровольно в качестве плательщиков налога на профессиональный доход. Фактически у нас уже более 3,5 миллиарда рублей — это обороты тех участников этого эксперимента.
— Михаил Мишустин, российский экономистПятый канал вчера в 15:19
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Ведомство Михаила Мишустина сохранило положительный тренд по налоговым поступлениям
Телеканал 360°вчера в 10:29
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 01:52, Ашберн
Происшествия
Россияне создали петицию против полетов Sukhoi Superjet 100 в России
После трагедии в Шереметьево на Change.org была создана петиция о полном прекращении полетов Sukhoi Superjet 100 в России.
Обновлено вчера в 07:26
Политика
США отзовут своего посла на Украине
Соединённые Штаты решили отозвать из Украины своего посла Мари Йованович. В своей нынешней должности она пробудет до 20 мая.
Обновлено вчера в 14:44
Религия
Православные встречают Радоницу
7 мая православные христиане отмечают праздник Радоница, или Радуница, во время которого поминаются усопшие, пишет "Российская газета".
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия
«Ъ» назвал приоритетную версию катастрофы с SSJ-100
Приоритетной версией авиакатастрофы с Sukhoi Superjet 100 является ошибка пилотов, сообщает "Коммерсант".
Обновлено в 00:52
Здоровье
Девушку парализовало после приступа головной боли
Обновлено в 00:25
Армия и оружие
Сирийские боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим
"Была обстреляна из реактивных систем залпового огня авиабаза Хмеймим", - заявил Купчишин.
Обновлено в 01:40
Шоу-бизнес
Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца
Концертный директор певца Виталий Фроликов рассказал, что артист находится в США на реабилитации.
Обновлено вчера в 09:54
Экономика
Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России
ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
Обновлено вчера в 04:50
Кино
Вышел второй трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома»
В YouTube опубликован второй трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома» Джона Уоттса.
Обновлено вчера в 09:20
Происшествия
В Москве лжегенерал продавал должности в полиции за 300 тыс рублей
Сотрудники ФСБ задержали в Москве лжегенерала Виктора Провоторхова, который продавал должности в полиции.
Обновлено в 01:27
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился сын
Герцогиня Сассекская Меган Маркл родила в понедельник мальчика. Об этом сообщил ее супруг принц Гарри в эфире телеканала Sky News.
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия
В Москве человек погиб при столкновении трех автомобилей
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия
Стало известно, кем был американец, сгоревший в SS-100
Обновлено в 01:21
Кино
Каннский фестиваль закроет фильм «Особенные»
Фильм «Особенные» Оливье Накаша и Эрика Толедано закроет Каннский кинофестиваль.
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия
Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в суде
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, ставшие фигурантами дела о двух драках в Москве, выступили с последним словом в Пресненском районном суде, передает «Медиазона».
Обновлено вчера в 15:43
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьево
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате катастрофы в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 07:24
Хоккей
Панарин и Бобровский не исключили возможности остаться в «Коламбусе»
Российские хоккеисты "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин и Сергей Бобровский после поражения в шестом матче серии против "Бостон Брюинз" и вылета из Кубка Стэнли прокомментировали свой возможный уход из команды.
Обновлено в 00:47
Политика
Экс-министр Украины заявил о развитии ВПК России из-за действий Киева
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что Россия смогла создать целый ряд отраслей производства в сфере военно-промышленного комплекса из-за прекращения военно-технического сотрудничества с украинской стороной.
Обновлено в 01:22
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Лестер» и приблизился к чемпионству
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия
Бортпроводник SSJ-100 рассказала о моменте аварии самолета
Обновлено вчера в 08:10
Армия и оружие
США ожидают иранской атаки на свои силы
Соответственно, задачей усиленной группировки США на Ближнем Востоке станет «сдерживание возможной агрессии» Ирана против оккупационных сил США.
Обновлено вчера в 22:42
Кино
Новые «Мстители» стали вторым самым кассовым фильмом в истории
Международная касса фильма «Мстители: Финал» на 12-й день проката превысила 2 млрд долларов.
Обновлено вчера в 10:43
Происшествия
В Британии назвали героиней стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100
Издания Великобритании Daily Mail и Metro написали об авиакатастрофе лайнера Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", вспыхнувшего при экстренной посадке в московском Шереметьево.
Обновлено в 00:03
Происшествия
На Бухарестской улице прорвало трубу с кипятком
Обновлено вчера в 16:40
Политика
Журналистов Рейтер, осужденных в Мьянме, освободили по амнистии
Двое журналистов британского новостного агентства Рейтер, граждане Мьянмы, осужденные в Янгоне на 7 лет тюрьмы за попытку разглашения секретной информации, освобождены во вторник по амнистии, сообщает мьянманский новостной интернет-портал Mizzima.
Обновлено в 01:32
Политика
Минприроды готовится к запрету одноразовой пластиковой посуды
Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что в Минприроды поддерживают мировую тенденцию на сокращение использования пластика.
Обновлено в 00:36
Политика
«Нафтогаз» пожаловался Еврокомиссии на «Газпром»
Украинская госкомпания "Нафтогаз" подала жалобу на "Газпром" в Европейской комиссии (ЕК), обвинив российскую компанию в недобросовестной конкуренции из-за строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом в своем фейсбуке написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 17:22
Наука
Учёные обнаружили в Якутии останки существ времён эдиакария
Как писал News.ru, сотрудники Санкт-Петербургского государственного университета обнаружили на территории Якутии останки черепах, живших 130 млн лет назад.
Обновлено 05 мая в 03:22
Общество
Фестиваль Ural Music Night вошел в топ-200 лучших событий России
Национальный календарь событий EventsInRussia.com включил фестиваль Ural Music Night в список 200 лучших событий России.
Обновлено в 01:21
Транспорт
В Екатеринбурге пройдет генеральная репетиция парада Победы и митинги
Обновлено вчера в 23:43