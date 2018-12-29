Экономика

Путин обсудит итоги работы РФПИ в 2018 году с главой фонда
ТАСС
05:33

Президент России Владимир Путин в субботу проведет встречу с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
ТАСС05:33
Кирилл Дмитриев
Что касается национальных проектов, то мы активно подключились... Мы проанализировали более 200 проектов и увидели возможность снизить там бюджетное финансирование на 30% - заместить это частными деньгами, деньгами наших партнеров.
— Кирилл Дмитриев, российский бизнесменРИА Новости 10:58

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Российский бизнесмен
Российский финансист и инвестор, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций. Заместитель председателя Совета по инвестициям при председателе Государственной Думы РФ, руководил Icon Private Equity, ведущим фондом прямых инвестиций с капиталом под управлением в объёме более 1 млрд долларов.
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