Что касается национальных проектов, то мы активно подключились... Мы проанализировали более 200 проектов и увидели возможность снизить там бюджетное финансирование на 30% - заместить это частными деньгами, деньгами наших партнеров.

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Путин обсудит итоги работы РФПИ в 2018 году с главой фонда

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