Политика
Путин обсудил ситуацию с природными пожарами в ЗабайкальеЭкономика сегодня вчера в 19:35
Президент РФ Владимир Путин обсудил ситуацию с природными пожарами в Забайкалье во время совещания в Чите, посвященного вопросам ликвидации последствий стихии в регионе.
Читать в источнике
Оценить38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 03:28, Ашберн
Политика
Жителям Донбасса упростили получение российских паспортов
На сайте Кремля появилось сообщение, в котором говорится о том, что президент подписал указ об упрощенном получении паспортов РФ для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.
Обновлено вчера в 09:01
Авто
Появились первые фото «Русского Прадо» от УАЗ
Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено вчера в 06:32
Общество
Дресс-код для родителей ввели в школах США
В нескольких школах США ввели запрет на появление на территории учебного заведения родителей в неподобающем внешнем виде, пишет The Wall Street Journal.
Обновлено в 02:32
Политика
Путин назвал разговор с Ким Чен Ыном обстоятельным
Обновлено в 02:12
Баскетбол
«Клипперс» сократили отставание в серии с «Голден Стэйт»
«Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в пятом матче четвертьфинальной серии Западной конференции плей-офф НБА.
Обновлено в 02:22
Общество
В Авиастроительном районе Казани появится улица Баракят
Новая улица в Авиастроительном районе будет носить название «Бәрәкәт урамы – улица Баракят», сказано в постановлении о наименовании улицы, подписанном в казанском исполкоме.
Обновлено в 02:23
Кино
Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель
Обновлено вчера в 16:57
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли написала завещание
Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия
Автобус и грузовик столкнулись в Тверской области
Шесть человек получили травмы в результате столкновения в Тверской области грузовика и автобуса, который перевозил рабочих.
Обновлено в 01:39
Происшествия
В США россиянина обвинили в насильственном сексуальном контакте
Обновлено вчера в 21:44
Авто
Стали известны цены и комплектации нового УАЗ «Буханка»
Обновлено в 01:18
Происшествия
Неизвестный застрелил подростка в Новокузнецке
В Новокузнецке неизвестный застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в среду, 24 апреля.
Обновлено вчера в 10:34
Наука
В Андах нашли окаменелых «химер» мелового периода
Новый вид получил имя Callichimaera perplexa, что можно перевести как «загадочная красивая химера».
Обновлено в 02:43
Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов вызваны в сборную России
Как сообщает Чемпионат.ком, защитник Дмитрий Орлов, нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин приглашены в сборную России для участия в чемпионате мира.
Обновлено в 01:02
Здоровье
В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.
Обновлено вчера в 23:48
Политика
Медведев поручил пересмотреть тарифы на вывоз мусора
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому у регионов появляется возможность пересмотреть тарифы на вывоз твердых-коммунальных отходов.
Обновлено 23 апреля в 09:30
Шоу-бизнес
Бузова рассказала Собчак о требованиях Тарасова
Ранее Бузова рассказала Собчак о брачном контракте с Тарасовым.
Обновлено вчера в 15:40
Политика
Солонников рассказал, почему Кальюлайд критикуют за встречу с Путиным
Солонников расказал, почему Кальюлайд критикуют за встречу с Путиным Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил после визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву, что страны Балтии должны координировать свою политику в отношении с Россией.
Обновлено 23 апреля в 11:14
Единоборства
Головкин прекратил сотрудничество с тренером
Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин решил прекратить сотрудничество с наставником Абелем Санчесом, передает boxingscene.
Обновлено вчера в 18:01
Транспорт
В метрополитене Екатеринбурга поднимут стоимость проезда
В Екатеринбургском метрополитене всё же повышают стоимость проезда до 32 рублей.
Обновлено в 03:15
Единоборства
Олейник сломал ребро в бою с Оверимом. Боец может пропустить полгода
Обновлено вчера в 16:39
Политика
Захарова назвала самых возмущенных решением России по Донбассу
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию украинских властей на решение России упростить процедуру выдачи паспортов жителям отдельных территорий Донбасса, контролируемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 13:57
Энергетика
Нефть Brent подорожала до $74,61 за баррель
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по Москве составляет $74,61 за баррель, что на $0,04 (0,05%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.
Обновлено в 01:21
Политика
Проблемы с экологией опаснее ядерного оружия, считает экс-глава СВР
Экологическая катастрофа является более серьезной угрозой миру, чем ядерное оружие.
Обновлено в 02:49
Экономика
«Алтайэнергосбыт» увеличил выручку в I квартале 2019 года на 4%
Чистая прибыль «Алтайэнергосбыта» в январе-апреле 2019 года составила 75,2 млн рублей, то есть показатель увеличился в 4,4 раза по сравнению с уровнем 2018 года (16,9 млн рублей).
Обновлено в 00:45
Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено вчера в 11:38
Энергетика
Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»
Обновлено вчера в 17:03
Политика
Путин утвердил ежегодную денежную выплату участникам ВОВ ко Дню Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому ко Дню Победы устанавливается ежегодная денежная выплата в размере 10 тыс. рублей некоторым категориям граждан.
Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес
Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ
Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22