Политика
Путин назвал сложной ситуацию с пожарами в ЗабайкальеФАН вчера в 19:42
Президент России Владимир Путин отметил сложность ситуации в Забайкалье, где от пожаров пострадали 17 населенных пунктов. Путин прибыл с рабочим визитом в Читу, где проводит совещание, посвященное ликвидации последствий пожаров в Забайкальском крае.
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Путин призвал не переживать из-за уголовных дел после пожаров в Забайкалье
Московский Комсомолец Читавчера в 21:32
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Политика
Глава ДНР поблагодарил Путина за упрощение выдачи российских паспортов
Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин поблагодарил президента России Владимира Путина за решение упростить выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 10:29
Политика
Остров Русский принимает первый саммит Путина и Ким Чен Ына
Предыдущие встречи лидеров РФ и КНДР Предыдущий саммит Россия - КНДР состоялся в 2011 году, когда отец нынешнего руководителя КНДР Ким Чен Ир встречался в Улан-Удэ с бывшим тогда президентом РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено вчера в 17:02
Футбол
Фарфан убрал «Ростов», «Краснодар» опять не выиграл
После перерыва команда выиграла всего 2 матча из 8 (четыре ничьи и два поражения).
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
На Шри-Ланке прогремел новый взрыв
В воскресенье на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов. Жертвами стали, по последним данным, 359 человек.
Обновлено вчера в 01:17
Политика
В Госдепе осудили решение России по гражданству для жителей ДНР и ЛНР
США осуждают решение России упростить получение гражданства для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено вчера в 20:50
Энергетика
Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»
Обновлено вчера в 17:05
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина выбыл из борьбы за Кубок Стэнли
Команда Александра Овечкина в решающем матче первого раунда плей-офф НХЛ в овертайме уступила "Каролине" - 3:4.
Обновлено в 01:35
Шоу-бизнес
Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ
Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22
Здоровье
В Минздраве рассказали о правилах приготовления шашлыка
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.
Обновлено в 01:27
Шоу-бизнес
Рите Дакоте запрещают видеться с отцом, который лечится от алкогольной зависимости
Обновлено вчера в 08:13
Армия и оружие
Названа причина отказа полиции Рио-де-Жанейро от автоматов Калашникова
Сотрудники полиции в Рио-де-Жанейро из-за нехватки боеприпасов вынуждены отказаться от использования автоматов Калашникова модели АК-47.
Обновлено в 01:31
Кино
Скончался актер Жан-Пьер Марьель
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Зеленский и Порошенко оценили указ Путина о гражданстве для жителей Донбасса
Действующий президент Украины Пётр Порошенко считает, что указ об упрощении получения гражданства для жителей Донбасса Владимир Путин «торпедирует мирный процесс».
Обновлено вчера в 11:38
Политика
Экс-глава СВР рассказал, как поставил ЦРУ на место
Бывший директор Службы внешней разведки РФ, генерал армии, Герой России Вячеслав Трубников в начале 1994 года в сложной ситуации самостоятельно принял решение о высылке из России резидента ЦРУ США в Москве, которое поддержал президент Борис Ельцин.
Обновлено в 01:00
Общество
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Политика
NI: Порошенко проиграл выборы из-за антироссийской политики
Президент Украины Пётр Порошенко проиграл во втором туре выборов своему оппоненту, шоумену Владимиру Зеленскому, из-за проводимой антироссийской политики.
Обновлено вчера в 21:59
Политика
Зять Трампа оценил ущерб демократии США от расследования Мюллера
Старший советник и зять президента США Дональда Трампа — Джаред Кушнер — заявил, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по поиску следов "вмешательства" России в американские выборы нанесло стране больше ущерба, чем само это "вмешательство".
Обновлено 23 апреля в 21:23
Музыка
Пугачева поблагодарила Серебренникова
Алла Пугачева поблагодарила режиссера Кирилла Серебренникова и артистов за концерт-посвящение "Наша Алла", который состоялся в "Гоголь-центре", и призналась, что была приятно шокирована выступлением.
Обновлено вчера в 16:24
Политика
ГРУ сообщило, что ежегодно в ЕС проникают около 20 тысяч экстремистов
Порядка 20 тысяч экстремистов попадают на территорию Европейского союза под видом беженцев, сообщил представитель ГРУ Генштаба ВС РФ Сергей Ковалев на Московской конференции по международной безопасности, передает телеканал "Царьград".
Обновлено вчера в 22:39
Политика
Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским расследование крушения MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провёл телефонный разговор с победителем второго тура голосования на выборах президента Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили ситуацию с расследованием крушения малайзийского Boeing летом 2014 года.
Обновлено вчера в 12:51
Армия и оружие
Посол США указал России на наличие авианосных групп в Средиземном море
По сообщениям РИА Новости, Посол США в России Джон Хантсман утверждает, что группа американских авианосцев, расположенных в акватории Средиземного моря, является сигналом, который предупреждает Россию о необходимости прислушаться к международному сообществу.
Обновлено вчера в 01:54
Происшествия
Гражданина России судят в США за домогательства на борту самолета
Гражданину России и США Георгию Серегину предъявлены обвинения в сексуальном домогательстве к спящей 19-летней пассажирке самолета, с которой он летел из Токио в Вашингтон, сообщает The Washington Post.
Обновлено в 01:46
Авто
Новое поколение кроссовера Toyota Rush выйдет на крупнейший рынок
Продажи новой генерации популярного Toyota Rush стартовали в 20017 году, однако и на сегодняшний день автомобиль пользуется ажиотажным спросом в странах Юго-Восточной Азии.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Магаданской области три человека погибли в ДТП
На месте погибли водители обеих машин и пассажир УАЗа. Об этом сообщил РИА Новости представитель регионального ГИБДД.
Обновлено в 00:48
Здоровье
Карелова: важно сохранить тенденцию к увеличению продолжительности жизни россиян
Тенденцию к увеличению продолжительности жизни в России, позволяющую решать задачу по сбережению народа, необходимо сохранить, заявила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова в ходе в заседания коллегии Минздрава, сообщает пресс-служба палаты регионов.
Обновлено вчера в 12:35
Политика
В штабе Зеленского пообещали не сдавать и не дарить земли Украины
Зеленский на брифинге 21 апреля пообещал в ближайшее время представить план действий для прекращения огня в Донбассе.
Обновлено в 01:32
Футбол
Киевское «Динамо» и «Шахтер» сыграли вничью. 9 желтых карточек и нереализованный пенальти в концовке
Встреча, за время которой главный арбитр встречи показал игрокам 9 желтых карточек (5 — динамовцам, 4 — футболистам «Шахтера»), имела драматичную концовку.
Обновлено вчера в 13:36
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено 23 апреля в 04:22
Общество
Впервые вынесено наказание за оскорбление власти в России
Чудовский районный суд Новгородской области наказал оскорбившего власть жителя города Малая Вишера. Об этом сообщает на сайте суда.
Обновлено 23 апреля в 15:12
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено вчера в 07:47