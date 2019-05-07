Экономика
Путин обсудил с главой ФНС вопросы собираемости налоговКапитал страны вчера в 15:50
Владимир Путин, являющийся президентом Российской Федерации, провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным, возглавляющим Федеральную налоговую службу России, в рамках которой были обсуждены вопросы, касающиеся «собираемости» налогов, сообщает «ТАСС».
Читать в источнике
Оценить13
У нас очень много людей, свыше 60 тысяч человек, сегодня зарегистрировались добровольно в качестве плательщиков налога на профессиональный доход. Фактически у нас уже более 3,5 миллиарда рублей — это обороты тех участников этого эксперимента.
— Михаил Мишустин, российский экономистПятый канал вчера в 15:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Ведомство Михаила Мишустина сохранило положительный тренд по налоговым поступлениям
Телеканал 360°вчера в 10:29
Налоговые поступления из карельского бюджета в федеральный возросли на 29%
Московский Комсомолец04:10
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 06:25, Ашберн
Происшествия
Суд рассмотрит дело сына Игоря Талькова в особом порядке
Особый порядок предусматривает полное признание вины и отказ от исследования доказательств и допроса свидетелей, таким образом, процесс может занять не более дня вместе с вынесением приговора.
Обновлено в 05:00
Общество
Первый канал спросили о голосовавших за дочь Алсу регионах РФ
Ранее "Лента.ру" сообщила о том, что необычно активное голосование в поддержку Микеллы Абрамовой велось из Москвы и Подмосковья, а также Курской, Калининградской и Кировской областей.
Обновлено в 05:40
Наука
Иммунный фермент защитит от диабета второго типа
Ученые предположили, что уровень фермента в организме пациента может показать предрасположенность к диабету второго типа.
Обновлено 05 мая в 03:14
Футбол
Турбин назначен главным арбитром матча между «Зенитом» и ЦСКА
Судейская бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова обслужит матч 28-го тура чемпионата России между петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 05:14
Политика
Минприроды готовится к запрету одноразовой пластиковой посуды
Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что в Минприроды поддерживают мировую тенденцию на сокращение использования пластика.
Обновлено в 00:36
Общество
Собянин уволил главу департамента ЖКХ
Обновлено в 05:29
Политика
В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
Обновлено в 02:59
Футбол
Главный тренер ЦСКА рассказал о контракте с клубом
Главный тренер баскетбольного клуба ЦСКА (Москва) Димитрис Итудис заявил, что не намерен обсуждать свой контракт.
Обновлено в 05:33
Авто
Стартовали продажи оранжевого УАЗ «Хантер» за миллион
Дилеры УАЗа начали принимать заказы на особую экспедиционную версию внедорожника «Хантер».
Обновлено в 05:39
Общество
На Куршской косе из-за тумана погибли сотни перелетных птиц
Обновлено в 05:50
Кино
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре
6 мая фанаты «Игры престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из Starbucks.
Обновлено в 02:03
Общество
Здание администрации парка Горького отреставрируют
Здание администрации парка Горького реконструируют.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Силовики ликвидировали нападавшую на неславян группу неонацистов
6 мая СК возбудил против лидеров неонацистов и нескольких активистов группировки уголовное дело по ст. 282.1 Уголовного кодекса (организация экстремистского сообщества).
Обновлено в 05:50
Здоровье
Порядка 1,2 тысячи процедур ЭКО выполнили в Подмосковье с начала года
С января по март этого года жительницам Московской области было проведено более 1,1 тысячи процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в рамках ОМС.
Обновлено в 05:17
Происшествия
По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека
Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» задержаны четыре человека.
Обновлено в 06:12
Политика
Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру
Петр Порошенко не пришел на допрос в Генеральную прокуратуру, заявил начальник управления спецрасследований ведомства Сергей Горбатюк.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Шереметьево потребовало наказать снимавших на видео катастрофу SSJ100
Руководство аэропорта Шереметьево прокомментировало появившуюся в Сети видеозапись, на которой «должностные лица, находясь при исполнении обязанностей в служебной зоне аэропорта, снимали происходящее на камеры мобильного телефона, допуская непозволительное поведение».
Обновлено вчера в 17:19
Экономика
BMW потеряла 75% прибыли из-за расследования о сговоре
Чистая прибыль немецкого автопроизводителя BMW в I квартале сократилась на 74,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 588 млн евро, следует из отчетности компании.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Полиция проверяет информацию об обстреле детсада в Москве
Сотрудники полиции проверяют информацию об обстреле из пневматического пистолета детского сада на Каширском шоссе в Москве.
Обновлено в 06:16
Футбол
Александр Егоров: Бумаля за удар Фернандо надо было удалять
Кто-то должен был увидеть это грубое нарушение, но сработали плохо.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Бывшему начальнику управления СК предъявили окончательное обвинение
Бывшему руководителю московского Главного следственного управления Следственного комитета России (СК) Александру Дрыманову предъявлено обвинение в окончательной редакции.
Обновлено в 04:46
Авто
В апреле у «АвтоВАЗа» продажи выросли на 5,2%
Обновлено в 05:31
Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Пилоты сгоревшего Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после приземления в московском аэропорту Шереметьево не выключили двигатели.
Обновлено в 06:01
Происшествия
В петербургском метро эвакуировали поезд из-за электронной сигареты
Пассажиров одного из поездов в метро Санкт-Петербурга эвакуировали из-за электронной сигареты.
Обновлено в 06:09
Транспорт
Российским дорожникам официально разрешат класть асфальт в непогоду
Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса (НИИ ТСК) разработал проект нового стандарта укладки асфальта, согласно которому укладывать новое дорожное полотно можно будет в том числе в неблагоприятных погодных условиях по заказу федерального дорожного агентства (Росавтодора).
Обновлено в 02:38
Наука
Археологи нашли в Китае 5000-летнюю гробницу с неизвестным оружием
Раскопки проводились в центральной части КНР. Их объектом был древний город Хуаншань.
Обновлено вчера в 09:57
Общество
Канадец содержал в квартире более 300 кошек
Обновлено в 05:23
Гаджеты
Huawei официально представила недорогой смартфон Honor 20 Lite
Компания Huawei официально представила недорогой смартфон Honor 20 Lite.
Обновлено в 02:51
Общество
В России упростят правила признания людей инвалидами
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подпишет постановление, упрощающее правила признания человека инвалидом.
Обновлено в 05:55