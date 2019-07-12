Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России проблематику российско-украинских отношений, в том числе, в свете состоявшегося в четверг его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

с чего всё началось

Сегодня, 12 июля, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с членами Совета Безопасности, сообщается на сайте Кремля. Глава государства обсудил с членами Совбеза детали телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Путин обсудил с Совбезом детали разговора с Зеленским

Политика Зеленский внес законопроект о люстрации Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации экс-главы страны Петра Порошенко и его команды, передает РИА "Новости".

Происшествия Десять человек погибли в перевернувшемся в реке УАЗе В Тыве при пересечении вброд реки Шуй перевернулся микроавтобус УАЗ. В нем было десять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.

Футбол Денис Черышев подписал контракт с «Валенсией» Полузащитник сборной России Денис Черышев подписал контракт с испанской "Валенсией".

Экономика Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами Госдума включила в календарь на 23 июля рассмотрение во втором чтении законопроекта, вносящегося поправки в закон «О национальной платежной системе».

Общество Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.

Политика СБУ не пустила Савченко в Донбасс с агитационным туром Служба безопасности Украины (СБУ) не пустила депутата Верховной рады Надежду Савченко на неподконтрольные Киеву территории Донбасса (то есть в самопровозглашенные ДНР и ЛНР) с агитационным туром.

Происшествия В Госархиве литературы и искусства в Москве произошел пожар В Москве, в здании Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) произошел пожар.

Происшествия Смертельная схватка белых акул попала на видео В Сети появилось видео ожесточенной схватки двух белых акул у берегов Австралии.

Политика Впервые в Испании генералом стала женщина Звание генерала вооруженных сил впервые в истории Испании присвоили женщине — Патрисии Ортеги Гарсии.

Армия и оружие Поставки российских С-400 в Турцию встревожили НАТО НАТО выразило озабоченность в связи с приобретением Турцией российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

Авто FCA инвестирует 700 млн евро в производство электрокара Fiat 500e Размер инвестиций составит 700 000 000 евро. Всего же в развитие общего производства FCA намерен потратить до 2021 года 5 млрд евро.

Происшествия ЕСПЧ обязал власти выплатить пострадавшему от пыток россиянину €15 тыс Житель города Первоуральска Свердловской области Александр Васильев отсудил у российских властей через Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) €15 тыс. за инцидент, произошедший с ним после ареста в 2014 году.

Культура Мединский вручил российский паспорт американскому переводчику Пушкина В пятницу американский поэт, драматург и переводчик произведений Александра Пушкина Генри Лоуэнфельд получил российский паспорт.

Политика Трамп заявил о смерти Шварценеггера Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.

Авто В России попали под отзыв 50 автомобилей Porsche Росстандарт информирует об отзыве в России 50 транспортных средств марки Porsche 718 Cayman, 911.

Общество Сибирские Мальдивы закрылись для фото Иностранные издания назвали его «озером для Instagram», а местные жители сибирскими Мальдивами.

Общество Под Новгородом обнаружили незаконные вырубки в особо охраняемых зонах В Новгородской области выявлены незаконные вырубки в особо охраняемых зонах с ущербом в 1,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы Рослесхоза.

Политика В Петербурге заложили противоминный тральщик «Анатолий Шлемов» В Петербурге на Средне-Невском судостроительном заводе заложен новый корабль противоминной обороны серии "Александрит", получивший название "Анатолий Шлемов".

Политика Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Экономика В России предложили отложить новую пенсионную реформу Центральный банк России выступил с предложением отложить на 2020 год обсуждение новой пенсионной реформы – программы индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

Происшествия Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.