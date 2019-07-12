Политика
Путин обсудил с Совбезом детали разговора с ЗеленскимREGNUM 07:54
Сегодня, 12 июля, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с членами Совета Безопасности, сообщается на сайте Кремля. Глава государства обсудил с членами Совбеза детали телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России проблематику российско-украинских отношений, в том числе, в свете состоявшегося в четверг его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.ТАСС07:31
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