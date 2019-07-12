Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России проблематику российско-украинских отношений, в том числе, в свете состоявшегося в четверг его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

с чего всё началось

Отмечается, что обсуждение российско-украинской отношений происходило с учетом недавнего разговора российского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским по телефону. 11 июля по инициативе украинской стороны состоялся первый разговор Путина и Зеленского.

Путин обсудил с Совбезом России Украину и разговор с Зеленским

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