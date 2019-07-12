Политика
Путин обсудил с Совбезом России Украину и разговор с ЗеленскимRambler News Service 08:01
Отмечается, что обсуждение российско-украинской отношений происходило с учетом недавнего разговора российского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским по телефону. 11 июля по инициативе украинской стороны состоялся первый разговор Путина и Зеленского.
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с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России проблематику российско-украинских отношений, в том числе, в свете состоявшегося в четверг его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.ТАСС07:31
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Происшествия
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Поправки об обеспечении беспрерывности платежей не спровоцируют платёжные системы Visa и MasterCard прекратить работу в России.
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Итальянский суд приговорил экс-бойца ВСУ к 24 годам тюрьмы
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Обновлено в 08:20
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у организации «21 ВЕК»
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 12 июля 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация «21 ВЕК» (Общество с ограниченной ответственностью), НКО «21 ВЕК» (ООО), рег. №3309-К, г. Санкт-Петербург (приказ Банка России от 12 июля 2019 года №ОД-1622)», — говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Появились подробности нападения сотрудников ФСБ на московский банк
Владельцем 136,5 миллиона рублей, похищенных сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании столичного банка «Металлург», признан безработный житель Москвы.
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Кино
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Обновлено в 09:00
Общество
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
Обновлено в 00:19
Здоровье
Голикова обеспокоена сокращением населения Мурманской области
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова потребовала принять меры по сокращению смертности населения Мурманской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 10:33
Футбол
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Обновлено в 09:46
Политика
Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2»
Виноделы в Кахетии провели митинг, они потребовали, чтобы гендиректор оппозиционной телекомпании "Рустави 2" Ники Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине, передает грузинский Первый канал.
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Общество
Депутат Павел Валенчук обиделся на мем и написал заявление в полицию
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Шоу-бизнес
Ирина Шейк впервые назвала имя своей дочери от Брэдли Купера
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Общество
Когда исчезнут самые массовые профессии в России
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Обновлено в 05:01
Происшествия
17-летняя дочь российского миллионера найдена мертвой в Лондоне
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Общество
Три вице-губернатора получили выговор за вырубку в Муринском парке
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Авто
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Обновлено 10 июля в 23:30
Энергетика
Белорусский оператор «Дружбы» завершил вытеснение некачественной нефти
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Обновлено в 10:35
Политика
Замгенпрокурора Владимир Малиновский подал в отставку
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Обновлено в 05:32
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Армия и оружие
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