с чего всё началось

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудил операцию Тель-Авива на линии с Ливаном, а также взаимодействие двух стран по военной линии. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Политика Политика Путин рассказал о последствиях хамства чиновников Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании съезда «Единой России», заявил, что члены партии не должны допускать хамства и пренебрежения к людям.

Политика Политика ФСБ назвала Крымский мост целью провокаций Украины «Не вызывает сомнения, что главным провокационным нападкам подвергалось строительство и начало эксплуатации моста через Керченский пролив», — объявил он и напомнил о регулярно звучавших заявлениях с украинской стороны о том, что мост необходимо разрушить.

Политика Политика В Канаде отложили слушания по делу финдиректора Huawei Канадский суд отложил до 10 декабря слушания по делу финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу.

Политика Политика Трамп прокомментировал протесты во Франции Президент США Дональд Трамп в своём Twitter прокомментировал массовые протесты во Франции, участие в которых принимают представители движения «Жёлтые жилеты».

Политика Политика Володин предложил создать единый список террористических организаций Председатель Госдумы Вячеслав Володин призывает создать единый список террористических организаций.

Политика Политика Прекращение дружбы с Россией: Порошенко подпишет закон 10 декабря Президент Украины Петр Порошенко в Twitter сообщил о намерении подписать 10 декабря закон о разрыве договора о дружбе между Украиной и России.

Политика Политика Абрамович вошел в британский черный список бизнесменов из России В список вошли Роман Абрамович, Игорь Сечин, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, а также Аркадий и Борис Ротенберги.

Политика Политика WP: Трамп выдвинет на пост главы Комитета начштабов генерала Милли Президент США Дональд Трамп принял решение выдвинуть на пост председателя Комитета начальников штабов (КНШ) американских вооруженных сил генерала Марка Милли.

Политика Политика Порошенко сфотографировался с солдатом, носящим эмблему дивизии СС Петр Порошенко опубликовал в своем Facebook "патриотичное" фото, на котором он стоит перед строем украинских десантников, при этом на форме одного из солдат слева от Порошенко отчетливо видна эмблема танковой дивизии СС "Мертвая голова" - череп со скрещенными костями.

Политика Политика Глава СВР прокомментировал высылку российских дипломатов Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, комментируя высылку дипломатов РФ по обвинению в разведдеятельности, заявил, что это вызывает сожаление, так как дипкорпус сократился, и это вредно для всех сторон.

Политика Политика Новым генсеком ХДС стал глава молодежной организации ХДС Пауль Цимиак Глава молодежной организации ХДС "Junge Union" Пауль Цимиак (Paul Ziemiak) стал преемником Аннегрет Крамп-Карренбауэр на посту генерального секретаря партии, сообщает издание Zeit.

Политика Политика Трамп вновь отверг обвинения в «сговоре с Россией» Президент США Дональд Трамп вновь заявил об отсутствии "сговора с РФ" представителей его предвыборного штаба, на расследование которого, по его словам, потрачено более 30 миллионов долларов.

Политика Политика Медведев вручил партбилеты «Единой России» главам пяти регионов Премьер-министр РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев вручил партийные билеты пятерым главам регионов во время совместного заседания высшего и генерального советов ЕР на съезде партии 8 декабря.

Политика Политика Сурков представит Россию на встрече «нормандской четверки» Россию на встрече советников по международным вопросам лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) в Берлине будет представлять помощник президента РФ Владислав Сурков, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.