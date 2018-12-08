Политика
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудил операцию Тель-Авива на линии с Ливаном, а также взаимодействие двух стран по военной линии. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
Газета.Ru06:03
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху операцию на границе с Ливаном, а также ситуацию в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.Коммерсантъ06:06
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Политика
ФСБ назвала Крымский мост главной целью провокаций Украины
Строительство и эксплуатация Крымского моста подвергались нападкам со стороны Киева и были главной целью украинских провокаций в последнее время, заявил в ходе брифинга замруководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России вице-адмирал Алексей Вольский.
Обновлено в 07:06
Политика
Абрамович вошел в британский черный список бизнесменов из России
В список вошли в том числе Роман Абрамович, Алишер Усманов и Олег Дерипаска.
Обновлено в 07:03
Политика
Володин предложил создать единый список террористических организаций
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призывает создать единый список террористических организаций.
Обновлено в 07:00
Политика
Порошенко сфотографировался с солдатом, носящим эмблему дивизии СС
Петр Порошенко опубликовал в своем Facebook "патриотичное" фото, на котором он стоит перед строем украинских десантников, при этом на форме одного из солдат слева от Порошенко отчетливо видна эмблема танковой дивизии СС "Мертвая голова" - череп со скрещенными костями.
Обновлено в 07:10
Политика
Советник Порошенко подставил его языком
Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков выступил в эфире передачи "Народ против" на канале Zik на русском языке.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие
Минобороны РФ: США препятствуют расследованию химатаки в Алеппо
Как заявили в Министерстве обороны РФ, заявление Госдепартамента США о фальсификации применения террористами 24 ноября в сирийском Алеппо отравляющих веществ является попыткой грубого давления на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), цель которой — сорвать расследование инцидента.
Обновлено в 06:54
Политика
В раде предложили проверять кандидатов в президенты у психиатра
В Верховную раду Украины внесли законопроект, который предлагает ввести обязательный наркологический и психиатрический осмотр кандидата на пост президента страны, передает ФАН.
Обновлено в 06:47
Политика
Трамп назвал Тиллерсона глупым и ленивым
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что бывший американский госсекретарь Рекс Тиллерсон "глуп как пробка и чертовски ленив".
Обновлено в 07:04
Армия и оружие
Украинскую «бригаду будущего» вооружат старыми танками
Украинский полковник Николай Палас завил, что созданное в ноябре соединение морской пехоты, которое можно назвать «бригадой будущего», вооружат советскими танками и БТР.
Обновлено в 06:05
Политика
В США прокуроры затребовали тюремный срок для бывшего адвоката Трампа
Американская генпрокуратура потребовала приговорить бывшего адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна к пятилетнему тюремному сроку, сообщают в субботу западные СМИ.
Обновлено в 06:28
Политика
Германия не поддержала идею о новых санкциях против России
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Берлин не поддерживает идею введения новых санкций в отношении Москвы после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 05:57
Политика
Госдеп США призвал Россию освободить правозащитника Льва Пономарева
Госдепартамент США призвал российские власти «немедленно освободить» 77-летнего председателя правозащитной организации «За права человека» Льва Пономарева.
Обновлено в 05:08
Политика
Топилин уверен, что после 45 лет можно найти работу
Глава Минтруда РФ Максим Топилин уверен, что после 45 лет в России можно найти работу и есть специальные программы, направленные на обучение граждан старшего возраста.
Обновлено в 06:28
Политика
Гордеев предложил создать нацпроект по развитию села
Вице-премьер России Алексей Гордеев считает необходимым перевести госпрограмму развития сельских территорий в статус национального проекта.
Обновлено в 07:02
Политика
Кличко выразил уверенность в антироссийском настрое преемницы Меркель
Мэр Киева Виталий Кличко написал статью для немецкого таблоида Bild, в которой выразил удовлетворение по поводу избрания Аннегрет Крамп-Карренбауэр на пост председателя партии ХДС (Христианско-демократический Союз); он также выразил уверенность, что новый лидер немецкой правящей партии очень хорошо относится к Украине.
Обновлено в 06:35