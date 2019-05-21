Политика

Путин обсудил с Меркель и Макроном смену властей на УкраинеREGNUM 14:58

Президент России Владимир Путин, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры по вопросам внутриукраинского кризиса, сообщает 21 мая пресс-служба Кремля.
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Путин обсудил с Макроном и Меркель «провальную политику Порошенко»

РБК15:01

Путин провел телефонные переговоры с Меркель и Макроном

РИА Новости14:40

Путин обсудил с Меркель и Макроном смену власти на Украине

Газета.Ru14:58

Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине

RT на русском14:55

Путин провёл телефонный разговор с Меркель и Макроном

Life.ru14:53

Путин, Меркель и Макрон обсудили Украину и Иран

Московский Комсомолец14:51

Путин обсудил с Меркель и Макроном смену властей на Украине

REGNUM14:58
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 15:13, Ашберн
Политика

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В одном из тоннелей московского метро встали одновременно три поезда. Об этом сообщает пресс-служба транспортного предприятия.
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В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei

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В апреле количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке Соединённых Штатов возросло на 2,7% по сравнению с показателем марта — до 5,35 млн единиц.
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Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
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Обновлено в 05:35
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Honor представил новые смартфоны

Обновлено в 10:38
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У замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша проходят обыски

У заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, территориального развития, регионального государственного жилищного и строительного надзора Сергея Сидаша проходят обыски.
Обновлено в 03:46
Политика

Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум

На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:44
Политика

Путина не пригласили на 75-летие операции в Нормандии

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Наталья Штурм голышом занялась йогой на побережье Болгарии

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В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве

В областном Дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в Шереметьеве 5 мая, передает РИА Новости.
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Политика

США ввели санкции против трех российских организаций

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Обновлено в 11:18
Происшествия

В МВД рассказали об упавшем уровне жизни полицейских

Уровень жизни российских полицейских упал из-за инфляции и отсутствия индексации зарплат в 2012-2017 годы, констатировал во вторник замглавы ведомства Аркадий Гостев.
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Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления

Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.
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Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) и вице-премьер-министр времен президентства Виктора Януковича Валерий Хорошковский вернулся на Украину.
Обновлено в 13:29
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«Дыра» в капитале уфимского Роскомснаббанка достигла 18,7 млрд рублей

Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) уфимского Роскомснаббанка, у которого ранее ЦБ РФ отозвал лицензию, составил 18,7 млрд рублей, следует из сообщения Банка России.
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