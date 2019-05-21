Политика
Путин обсудил с Меркель и Макроном смену властей на УкраинеREGNUM 14:58
Президент России Владимир Путин, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры по вопросам внутриукраинского кризиса, сообщает 21 мая пресс-служба Кремля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 15:13, Ашберн
Политика
Зеленский назначил Андрея Богдана главой администрации президента
Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд назначений на ключевые посты в стране.
Обновлено в 13:09
Гаджеты
В РФ начали продавать смартфон Alcatel 1S за 6990 рублей
Реализация нового смартфона Alcatel 1S началась в России.
Обновлено в 14:00
Происшествия
В московском метро в тоннеле встали три поезда
В одном из тоннелей московского метро встали одновременно три поезда. Об этом сообщает пресс-служба транспортного предприятия.
Обновлено в 13:25
Футбол
«Ростов» обошел «Спартак» по средней посещаемости домашних матчей
«Ростов» на своем поле принимал «Зенит» в матче 29-го тура РПЛ (1:0). Встречу на «Ростов-Арене» посетили более 35 тысяч человек.
Обновлено в 04:11
Гаджеты
В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei
Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
Обновлено вчера в 03:26
Экономика
В США выросли продажи жилья на вторичном рынке
В апреле количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке Соединённых Штатов возросло на 2,7% по сравнению с показателем марта — до 5,35 млн единиц.
Обновлено в 02:54
Космос
Ученые выяснили, как Солнце перехватывает воду с Марса
Обновлено в 12:26
Хоккей
Швеция — Россия 1:3 (2-й период)
Ранее сообщалось, что Ландеског открыл счёт в матче сборных Швеции и России на ЧМ.
Обновлено в 14:45
Экономика
Данные о доходах скрывают 24 млн россиян
Согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте».
Обновлено вчера в 18:05
Политика
На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене
Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
Обновлено в 07:27
Политика
Госдума одобрила законопроект о посещении родных в реанимации
Госдума во вторник, 21 мая, приняла в третьем, окончательном, чтении поправки к закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Обновлено в 08:51
Политика
Песков подтвердил рост зарплат в Кремле и правительстве
Сотрудники администрации президента России и аппарата правительства действительно стали получать больше денег, подтвердил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:35
Гаджеты
Honor представил новые смартфоны
Обновлено в 10:38
Общество
Роскомнадзор обнаружил нецензурные звездочки у издания «Тайга.инфо»
Как отмечают в «Тайге.инфо», претензии Роскомнадзора касаются трех публикаций: текста о происшествии, о том, что полиция ищет участников избиения и о том, что детский омбудсмен Новосибирской области взяла ситуацию под свой контроль.
Обновлено в 05:24
Происшествия
У замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша проходят обыски
У заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, территориального развития, регионального государственного жилищного и строительного надзора Сергея Сидаша проходят обыски.
Обновлено в 03:46
Политика
Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум
На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:44
Политика
Путина не пригласили на 75-летие операции в Нормандии
Обновлено в 14:10
Политика
Зеленский призвал США усилить санкции против России
Обновлено вчера в 13:58
Шоу-бизнес
Наталья Штурм голышом занялась йогой на побережье Болгарии
Отечественная певица Наталья Штурм решила заняться йогой без одежды во время поездки в Болгарию.
Обновлено в 10:40
Происшествия
В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве
В областном Дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в Шереметьеве 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Политика
США ввели санкции против трех российских организаций
14 мая стало известно, что сенат США рассмотрит законопроект о введении санкций против компаний, участвующих в реализации российских газопроводов, в том числе «Северного потока – 2». Под особое внимание американских парламентариев попали швейцарская компания Allseas и итальянская Saipem, которые занимаются прокладкой труб для газопровода.
Обновлено в 11:18
Происшествия
В МВД рассказали об упавшем уровне жизни полицейских
Уровень жизни российских полицейских упал из-за инфляции и отсутствия индексации зарплат в 2012-2017 годы, констатировал во вторник замглавы ведомства Аркадий Гостев.
Обновлено в 06:03
Наука
Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления
Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.
Обновлено в 07:46
Театры
Жену Михаила Боярского назначили худруком театра имени Ленсовета
Несколько дней назад стало известно о том, что супруга Михаила Боярского Лариса Луппиан станет художественным руководителем Санкт-Петербургского государственного академического театра имени Ленсовета.
Обновлено в 11:23
Происшествия
Смерч в Польше повредил более сотни домов
Сильнейший смерч пронесся во вторник неподалеку от польского города Люблин, обрывая линии электропередач и вырывая деревья с корнем.
Обновлено в 12:34
Политика
На Украину вернулся бывший глава СБУ времен Януковича
Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) и вице-премьер-министр времен президентства Виктора Януковича Валерий Хорошковский вернулся на Украину.
Обновлено в 13:29
Экономика
«Дыра» в капитале уфимского Роскомснаббанка достигла 18,7 млрд рублей
Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) уфимского Роскомснаббанка, у которого ранее ЦБ РФ отозвал лицензию, составил 18,7 млрд рублей, следует из сообщения Банка России.
Обновлено в 10:57