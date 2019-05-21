Путин обсудил с Меркель и Макроном смену властей на УкраинеREGNUM 14:58

Президент России Владимир Путин, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры по вопросам внутриукраинского кризиса, сообщает 21 мая пресс-служба Кремля.

Путин обсудил с Меркель и Макроном смену властей на Украине

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