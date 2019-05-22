Политика
Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на УкраинеRT на русском 14:55
Российский президент Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном внутриукраинский кризис с учётом «провальной политики администрации Петра Порошенко». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
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Общество
Томск попал в список самых хамских городов России
Томск попал в список самых «хамских городов» России, об этом сообщают специалисты маркетингового издания «Zoom Market».
Обновлено в 06:03
Энергетика
Козак ответил на опасения независимых АЗС из-за роста цен на бензин
Сразу два отраслевых союза - Российский топливный союз и Независимый топливный союз - обратились на этой неделе к Козаку с письмами, в которых отметили рост оптовых и мелкооптовых цен на топливо.
Обновлено в 13:55
Экономика
Коломойский проиграл суды на миллиарды гривен
Национальный банк Украины (НБУ) и "Приватбанк" выиграли дело по двум искам, от компаний, которые требовали освободить их от обязательств на более чем 2,7 млрд гривен.
Обновлено в 16:31
Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,2-0,3%
Рынок акций РФ открылся во вторник умеренным ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры на ожиданиях отсрочки Штатами введения запрета на бизнес с Huawei; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,2-0,3%.
Обновлено в 03:25
Хоккей
Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
Обновлено в 16:32
Общество
В России упростили процедуру установления инвалидности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое упрощает процедуру освидетельствования граждан для установления инвалидности.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие
Зеленский назначил нового начальника генштаба ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский в первый день после инаугурации уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на этот пост Руслана Хомчака.
Обновлено в 14:27
Общество
Психолог посоветовала молодым не уступать пенсионерам место в метро
Молодым москвичам не следует уступать пожилым людям место в метро, это позволит сократить дискриминацию пенсионеров.
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес
Максим Виторган «наехал» на Ксению Собчак в Сети
Выпад Виторгана против бывшей жены не вызвал отпора, разве что легкие упреки, мол, зачем выносить личное на люди.
Обновлено в 15:30
Происшествия
Осужден эксперт, нашедший алкоголь в крови ребенка в Балашихе
Суд приговорил врача ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Михаила Клейменова, который ошибочно установил наличие алкоголя в крови ребенка, погибшего в ДТП в городе Балашихе.
Обновлено в 03:17
Футбол
«Локомотив» — «Урал» — это своеобразная игра в «кошки-мышки». Комментаторы «Матч ТВ» - о финале Кубка России
Комментаторы «Матч ТВ» поделились ожиданиями от финала Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом».
Обновлено в 18:11
Экономика
Набиуллина прогнозирует рост числа участников финрынка РФ в 2-3 раза
Российский фондовый рынок имеет большой потенциал роста, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок".
Обновлено в 05:41
Происшествия
Задержан замгубернатора Ростовской области
Обновлено в 03:54
Происшествия
Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде
Обновлено в 05:59
Общество
Знаменитый повар Джейми Оливер больше не руководит своими ресторанами
Известный шеф-повар Джейми Оливер лишился контроля над своим ресторанным бизнесом. Теперь ряд заведений перешел под внешнее управление.
Обновлено в 11:31
Армия и оружие
Ликвидация командира ДНР попала на видео
Украинские военные сняли на видео с беспилотника ликвидацию командира батальона 5-й отдельной мотострелковой бригады Евгения Шабанова в Донецкой области.
Обновлено в 07:52
Происшествия
В МВД рассказали о понизившемся уровне жизни полицейских
Выступая на заседании комитета Совфеда по обороне, Гостев отметил, что снизилась покупательская способность сотрудников полиции.
Обновлено в 08:30
Спорт
Жена Касильяса сообщила, что больна раком
Сара Карбонеро, жена вратаря «Порту» Икера Касильяса, сообщила, что больна раком. Напомним, Касильяс недавно перенёс инфаркт.
Обновлено в 15:59
Армия и оружие
США дали Турции две недели на отказ от сделки с РФ по С-400
Вашингтон дает Анкаре две недели для того, чтобы отказаться от покупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 17:55
Футбол
«Витесс» Слуцкого вышел в финал плей-офф за место в Лиге Европы
У проигравших отличился Кай Сирхейс (81-я). В первом матче двухраундового противостояния "Витесс" уступил со счетом 1:2.
Обновлено в 17:34
Здоровье
Названы вызывающие рак продукты
Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено в 12:03
Авто
В Сети появились первые изображения BMW X6 третьего поколения
Немецкий автопроизводитель готовит к премьере BMW X6 третьего поколения, модель не один раз была замечена на дорожных испытаниях.
Обновлено в 04:43
Армия и оружие
Стало известно об уничтожении вертолета Ми-17 израильской ракетой
Расследование подтвердило, что индийский зенитный ракетный комплекс Spyder, поставленный Израилем, уничтожил военный вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено в 10:39
Хоккей
Кузнецов: «Счет 6:1 сыграл со сборной России злую шутку»
Нападающий сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал победу над командой Швеции (7:4) в заключительном матче группового этапа чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 16:56
Политика
Названа дата президентских выборов в Абхазии
Напомним, вечером 20 мая в Сухуме прошла акция протеста против проведения президентских выборов в стране 21 июля.
Обновлено в 18:08
Гаджеты
Huawei может выпустить осенью собственную ОС
Китайская компания Huawei готовит к выпуску собственную операционную систему, её релиз может состояться осенью.
Обновлено в 10:39
Технологии
Сервис по заказу такси Gett получил предупреждение ФАС
Федеральная антимонопольная служба РФ сообщила о предупреждении, которое вынесено ООО «Геттакси Рус» (юрлицо сервиса заказа такси Gett).
Обновлено в 15:13
Общество
МЧС предупредило о грозе и ветре в Москве в ближайшие часы
Обновлено в 11:31
Происшествия
В Нигерии бандиты убили более 26 человек
Обновлено в 17:12