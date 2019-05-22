Политика

Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на УкраинеRT на русском 14:55

Российский президент Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном внутриукраинский кризис с учётом «провальной политики администрации Петра Порошенко». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Путин провел телефонную беседу с Меркель и Макроном

ТАСС15:46

Песков сообщил об отсутствии конкретного обсуждения нормандского формата

РБК17:03

Макрон, Меркель и Путин обсудили Украину и возвращение России в ПАСЕ

Вести.Ru15:52

Путин обсудил с Меркель и Макроном решение выдавать паспорта жителям Донбасса

Коммерсантъ16:57

Путин обсудил с Макроном и Меркель кризис на Украине

РИА Новости15:29

Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине

RT на русском14:55

Песков уклончиво ответил про обсуждение нормандского формата Путиным, Макроном и Меркель

Газета.Ru16:43
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 18:17, Ашберн
Происшествия

Названа причина остановки трех поездов с людьми в московском метро

Обновлено в 14:22
Общество

Томск попал в список самых хамских городов России

Томск попал в список самых «хамских городов» России, об этом сообщают специалисты маркетингового издания «Zoom Market».
Обновлено в 06:03
Энергетика

Козак ответил на опасения независимых АЗС из-за роста цен на бензин

Сразу два отраслевых союза - Российский топливный союз и Независимый топливный союз - обратились на этой неделе к Козаку с письмами, в которых отметили рост оптовых и мелкооптовых цен на топливо.
Обновлено в 13:55
Экономика

Коломойский проиграл суды на миллиарды гривен

Национальный банк Украины (НБУ) и "Приватбанк" выиграли дело по двум искам, от компаний, которые требовали освободить их от обязательств на более чем 2,7 млрд гривен.
Обновлено в 16:31
Финансы

Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,2-0,3%

Рынок акций РФ открылся во вторник умеренным ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры на ожиданиях отсрочки Штатами введения запрета на бизнес с Huawei; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,2-0,3%.
Обновлено в 03:25
Хоккей

Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею

Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
Обновлено в 16:32
Общество

В России упростили процедуру установления инвалидности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое упрощает процедуру освидетельствования граждан для установления инвалидности.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие

Зеленский назначил нового начальника генштаба ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в первый день после инаугурации уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на этот пост Руслана Хомчака.
Обновлено в 14:27
Общество

Психолог посоветовала молодым не уступать пенсионерам место в метро

Молодым москвичам не следует уступать пожилым людям место в метро, это позволит сократить дискриминацию пенсионеров.
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес

Максим Виторган «наехал» на Ксению Собчак в Сети

Выпад Виторгана против бывшей жены не вызвал отпора, разве что легкие упреки, мол, зачем выносить личное на люди.
Обновлено в 15:30
Происшествия

Осужден эксперт, нашедший алкоголь в крови ребенка в Балашихе

Суд приговорил врача ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Михаила Клейменова, который ошибочно установил наличие алкоголя в крови ребенка, погибшего в ДТП в городе Балашихе.
Обновлено в 03:17
Футбол

«Локомотив» — «Урал» — это своеобразная игра в «кошки-мышки». Комментаторы «Матч ТВ» - о финале Кубка России

Комментаторы «Матч ТВ» поделились ожиданиями от финала Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом».
Обновлено в 18:11
Экономика

Набиуллина прогнозирует рост числа участников финрынка РФ в 2-3 раза

Российский фондовый рынок имеет большой потенциал роста, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок".
Обновлено в 05:41
Происшествия

Задержан замгубернатора Ростовской области

Обновлено в 03:54
Происшествия

Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде

Обновлено в 05:59
Общество

Знаменитый повар Джейми Оливер больше не руководит своими ресторанами

Известный шеф-повар Джейми Оливер лишился контроля над своим ресторанным бизнесом. Теперь ряд заведений перешел под внешнее управление.
Обновлено в 11:31
Армия и оружие

Ликвидация командира ДНР попала на видео

Украинские военные сняли на видео с беспилотника ликвидацию командира батальона 5-й отдельной мотострелковой бригады Евгения Шабанова в Донецкой области.
Обновлено в 07:52
Происшествия

В МВД рассказали о понизившемся уровне жизни полицейских

Выступая на заседании комитета Совфеда по обороне, Гостев отметил, что снизилась покупательская способность сотрудников полиции.
Обновлено в 08:30
Спорт

Жена Касильяса сообщила, что больна раком

Сара Карбонеро, жена вратаря «Порту» Икера Касильяса, сообщила, что больна раком. Напомним, Касильяс недавно перенёс инфаркт.
Обновлено в 15:59
Армия и оружие

США дали Турции две недели на отказ от сделки с РФ по С-400

Вашингтон дает Анкаре две недели для того, чтобы отказаться от покупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 17:55
Футбол

«Витесс» Слуцкого вышел в финал плей-офф за место в Лиге Европы

У проигравших отличился Кай Сирхейс (81-я). В первом матче двухраундового противостояния "Витесс" уступил со счетом 1:2.
Обновлено в 17:34
Здоровье

Названы вызывающие рак продукты

Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено в 12:03
Авто

В Сети появились первые изображения BMW X6 третьего поколения

Немецкий автопроизводитель готовит к премьере BMW X6 третьего поколения, модель не один раз была замечена на дорожных испытаниях.
Обновлено в 04:43
Армия и оружие

Стало известно об уничтожении вертолета Ми-17 израильской ракетой

Расследование подтвердило, что индийский зенитный ракетный комплекс Spyder, поставленный Израилем, уничтожил военный вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено в 10:39
Хоккей

Кузнецов: «Счет 6:1 сыграл со сборной России злую шутку»

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал победу над командой Швеции (7:4) в заключительном матче группового этапа чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 16:56
Политика

Названа дата президентских выборов в Абхазии

Напомним, вечером 20 мая в Сухуме прошла акция протеста против проведения президентских выборов в стране 21 июля.
Обновлено в 18:08
Гаджеты

Huawei может выпустить осенью собственную ОС

Китайская компания Huawei готовит к выпуску собственную операционную систему, её релиз может состояться осенью.
Обновлено в 10:39
Технологии

Сервис по заказу такси Gett получил предупреждение ФАС

Федеральная антимонопольная служба РФ сообщила о предупреждении, которое вынесено ООО «Геттакси Рус» (юрлицо сервиса заказа такси Gett).
Обновлено в 15:13
Общество

МЧС предупредило о грозе и ветре в Москве в ближайшие часы

Обновлено в 11:31
Происшествия

В Нигерии бандиты убили более 26 человек

Обновлено в 17:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное