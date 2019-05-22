Политика
Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на УкраинеRT на русском вчера в 14:55
Российский президент Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном внутриукраинский кризис с учётом «провальной политики администрации Петра Порошенко». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
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Путин обсудил с Меркель и Макроном решение выдавать паспорта жителям Донбасса
Коммерсантъвчера в 16:57
Песков уклончиво ответил про обсуждение нормандского формата Путиным, Макроном и Меркель
Газета.Ruвчера в 16:43
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 01:55, Ашберн
Армия и оружие
Боец спецназа признался Навальному в засилье бюрократии в Минобороны
Главный вопрос, который задавался бойцам, готовы ли они открыть огонь по людям, если митинг или выступление выйдет из-под контроля.
Обновлено вчера в 22:07
Экономика
Мексика одобрила план ЛУКОЙЛа и Eni по нефтегазовому проекту
Национальная комиссия по углеводородам Мексики одобрила план итальянской Eni и российского ЛУКОЙЛа об обмене долями в трех проектах на шельфе в Мексиканском заливе, сообщает агентство Notimex.
Обновлено вчера в 23:51
Шоу-бизнес
Виторган посмеялся над Собчак после ее высказывания о доброте и мести
Телеведущая Ксения Собчак в Instagram порассуждала о таких понятиях, как доброта и месть.
Обновлено в 01:18
Происшествия
Под Владимиром ликвидировали готовившую теракт группу боевиков
В городе Кольчугино Владимирской области ликвидировали двух боевиков, планировавших совершить теракт.
Обновлено в 00:33
Политика
Air China потребовала компенсации убытков за простой самолетов 737 Max
Китайская авиакомпания Air China потребовала от Boeing компенсации убытков в связи с простоем самолетов 737 Max.
Обновлено в 00:44
Гаджеты
Huawei может вывести свою операционную систему на рынок осенью
Китайская телекоммуникационная компания Huawei может представить операционную систему (ОС) собственной разработки осенью.
Обновлено вчера в 10:37
Музыка
Организатор «Евровидения» обдумывает санкции против Исландии
Участники от Исландии размахивали шарфами цветов палестинского флага с надписью «Палестина».
Обновлено вчера в 21:04
Политика
Зеленский устроит референдум о переговорах с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский проведет референдум по вопросу переговорного процесса с Россией.
Обновлено вчера в 16:53
Спорт
Жена Касильяса сообщила, что у нее обнаружен рак
Сара Карбонеро, спортивная журналистка и супруга вратаря «Порту» Икера Касильяса, рассказала, что несколько дней назад у нее обнаружили рак яичников.
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия
Вылетевший в Шереметьево самолет «Эйр Астана» вернулся из-за техпричин
Самолет казахстанской авиакомпании "Эйр Астана", выполнявший рейс KZR873 по маршруту Нур-Султан — Москва (Шереметьево), по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено вчера в 14:11
Хоккей
Россия обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею
Хоккеисты сборной России обыграли команду Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира (ЧМ).
Обновлено вчера в 16:37
Общество
Синоптики прогнозируют теплое лето в РФ
«Совершенно секретно»: Гидрометцентр России прогнозирует теплое лето, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 01:38
Армия и оружие
Госдеп заявил о признаках возможного применения химоружия в Сирии
Госдепартамент США считает, что сирийские власти снова якобы использует химическое оружие.
Обновлено вчера в 18:08
Политика
Чистая нефть по «Дружбе» движется в сторону Словакии и Венгрии
В Минэнерго России заявили, что по нефтепроводу "Дружба" в сторону Словакии и Венгрии движется чистая нефть. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:30
Энергетика
Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензин
Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо.
Обновлено вчера в 11:29
Гаджеты
Windows 10 May 2019 Update уже доступна для установки
Для получения Windows 10 May 2019 Update нужно открыть Центр обновлений Windows.
Обновлено в 00:26
Музыка
Селин Дион и Джеймс Корден воссоздали знаменитую сцену из «Титаника»
Канадская певица Селин Дион и британский актер Джеймс Корден воссоздали одну из самых известных сцен Титаника в последнем эпизоде шоу актера The Late Late Show.
Обновлено вчера в 03:36
Экономика
В России 24 млн граждан рискуют лишиться пенсии
Речь идет о доходах около 24 миллионов работающих россиян, данные о которых не поступают в Пенсионный фонд, как сообщают «Известия».
Обновлено в 00:14
Политика
Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН
В феврале суд в Киеве запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения на время судебного разбирательства по иску депутата "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, который обвинил ее в некомпетентности.
Обновлено вчера в 20:39
Политика
Против Порошенко возбуждено дело о госизмене
Государственное бюро расследований Украины возбудило дело о возможной государственной измене со стороны экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 06:53
Происшествия
В Бразилии при стрельбе в церкви погибли три человека
В церкви бразильского города Паракату произошла стрельба, погибли три человека.
Обновлено в 00:44
Общество
Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей
Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Экономика
Солнечная электростанция в Самарской области вышла на полную мощность
Совершенно очевидно, что современные технологии, которые лежат в основе ее создания, - это технологии будущего, которые сегодня уже активно развиваются на территории Самарской области.
Обновлено вчера в 09:09
Общество
Никола Вешний: как по народным приметам предсказывали урожай
Рассказываем, что за праздник Никола Вешний, какие традиции и народные приметы связаны с этим днем, и что нельзя делать в Николин день.
Обновлено в 00:49
Транспорт
Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134
Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31
Политика
В Сухуме оппозиция потребовала перенести выборы президента Абхазии
Митинг с требованием перенести на осень выборы президента Абхазии провела оппозиция в Сухуме, передает Sputnik.
Обновлено 20 мая в 22:51
Транспорт
Более 1,3 млн пассажиров с начала года оплатили проезд в метро и МЦК банковской картой или смартфоном
«С начала года более 1,3 млн пассажиров оплатили проезд с помощью бесконтактных технологий – приложив к считывателям на турникетах в метро и Московского центрального кольца (МЦК) бесконтактные банковские карты или смартфоны», - рассказал заммэра.
Обновлено в 00:00
Авто
Chevrolet заставит пристегиваться молодых водителей
Компания Chevrolet представила «первую в отрасли» функцию Buckle to Drive, которая напомнит молодым водителям о необходимости пристегнуться.
Обновлено вчера в 11:00
Политика
Парубий обвинил Зеленского в нарушении Конституции
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Владимир Зеленский начал работу на посту главы государства с грубого нарушения Конституции и счел это «плохим знаком».
Обновлено вчера в 14:40
Армия и оружие
Американские истребители сопроводили российские ракетоносцы
Обновлено вчера в 09:40