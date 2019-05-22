Политика

Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на УкраинеRT на русском 14:55

Российский президент Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном внутриукраинский кризис с учётом «провальной политики администрации Петра Порошенко». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
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Путин рассказал Макрону и Меркель о задачах Зеленского

Газета.Ru16:20

Макрон, Меркель и Путин обсудили Украину и возвращение России в ПАСЕ

Вести.Ru15:52

Путин провел телефонную беседу с Меркель и Макроном

ТАСС15:46

Путин обсудил с Макроном и Меркель кризис на Украине

РИА Новости15:29

Путин обсудил с Меркель и Макроном решение выдавать паспорта жителям Донбасса

Коммерсантъ16:57

Путин обсудил с Макроном и Меркель «провальную политику Порошенко»

РБК15:01

Франция и ФРГ выразили готовность сотрудничать с Ираном в торговле

RT на русском15:32
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 21:19, Ашберн
Политика

Савченко рассказала о страхе в глазах украинских депутатов

Обновлено в 20:43
Авто

В продаже появились новые ЗИЛ-133

В объявлении речь идёт о продаже шести автомобилей 1994 года выпуска с пробегом всего в 1,5 тысячи километров – грузовики прошли заводскую обкатку и с тех пор хранились в гараже.
Обновлено в 06:16
Хоккей

Определены все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею

Стали известны все пары четвертьфинала чемпионатам мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
Обновлено в 19:20
Хоккей

Владислав Картаев: «„Салават“ мне как родной, к тому же, моя жена уфимка»

Напомним, нападающий уже выступал за «Салават» в сезоне-2010/11. В сезоне-2018/19 27-летний форвард выступал за «Локомотив».
Обновлено в 20:18
Армия и оружие

В Москве прокомментировали перенос производства Су-34 из Новосибирска

Подробнее на РБК: В профсоюзе прокомментировали перенос производства Су-34 из Новосибирска По открытым данным, Чкаловский завод сконцентрирован на трех проектах: производство истребителя-бомбардировщика Су-34, участие в программе самолета SSJ, участие в программе создания боевого авиационного комплекса 5-го поколения.
Обновлено в 19:11
Общество

СМИ назвали вакансию с зарплатой до 500 тысяч рублей

Отмечается, что батлеры могут рассчитывать на зарплату от 200 тысяч до 500 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 20:35
Энергетика

Reuters заявило о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти

План по удалению грязной нефти из трубопровода "Дружба" провален, теперь ожидаемое возобновление экспорта российской нефти в Польшу и Германию может задержаться, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:41
Футбол

«Зенит» проведет чемпионский парад в Петербурге

В честь чемпионства РПЛ петербургский футбольный клуб «Зенит» 26 мая проведет парад, в рамках которого футболисты пройдут на теплоходе по рекам и каналам города.
Обновлено в 11:27
Общество

Власти Москвы решили уберечь детей от песен «Френдзоны»

Московский департамент труда направил в органы соцзащиты и муниципалитеты письмо с рекомендацией, согласно которой опекуны, попечители и приемные родители должны предупредить детей о вреде от творчества музыкальной группы «Френдзона».
Обновлено в 13:53
Здоровье

Сотрудники республиканского медико-генетического центра в Махачкале отказываются переезжать в здание Перинатального центра

Генетики отказываются переезжать в здание Перинатального центра и считают, что это нанесёт ущерб лабораторной службы.
Обновлено в 16:35
Происшествия

Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро

Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 15:51
Происшествия

В МВД предложили конфисковывать автомобили у пьяных водителей

В МВД предложили конфисковывать транспорт у водителей, пойманных в нетрезвом виде за рулем.
Обновлено вчера в 23:11
Общество

Герцогиня Кэтрин нарушила дворцовый протокол

Кэтрин позволила себе появиться рядом с Елизаветой в обуви на танкетке.
Обновлено в 20:00
Происшествия

В Нигерии бандиты убили более 26 человек

Обновлено в 17:12
Политика

Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум

На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:44
Игры

GRID 2 временно стала бесплатной в Steam

Вместе с бесплатной раздачей GRID 2 в Steam запустили скидку на более новую GRID Autosport — ее можно приобрести за 119 руб. вместо 599.
Обновлено в 17:45
Происшествия

Во Владимирской области идёт контртеррористическая операция

Контртеррористическая операция проводится в городе Кольчугино (Владимирская область), сообщили 22 мая в пресс-службе Национального антитеррористического комитета.
Обновлено в 19:52
Шоу-бизнес

Актер сериала «Физрук» Андрей Крыжний прошел проверку на детекторе лжи

Максим Захаров обратился в программу «На самом деле», чтобы заставить актера пройти детектор лжи.
Обновлено в 11:00
Политика

Сергей Меняйло предрек главе Хакасии плаху с топорами

Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте поздравила сына с днем рождения

В честь праздника певица выложила на страницу в Instagram видеоролик, под которым поздравила его с днем рождения теплыми словами.
Обновлено в 09:30
Происшествия

Озвучена сумма ущерба после пожара в кемеровском автосалоне

Сильный пожар произошел вечером 20 мая в автосалоне по адресу Октябрьский, 2А.
Обновлено в 04:14
Происшествия

На пляже в Ленобласти вертолет напугал отдыхающих низкой высотой

Обновлено в 11:52
Армия и оружие

Минобороны России отказалось от тушёнки и «мясорастительных консервов»

По словам Булгакова, в советской и российской армии тушенка и "мясорастительные консервы" были фирменным знаком, теперь же они не входят в рацион питания военнослужащих.
Обновлено в 02:10
Армия и оружие

США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400

США требуют, чтобы Турция отказалась от закупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в течение двух недель.
Обновлено в 19:49
Происшествия

У замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша проходят обыски

У заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, территориального развития, регионального государственного жилищного и строительного надзора Сергея Сидаша проходят обыски.
Обновлено в 03:46
Политика

Увольняющихся журналистов «Коммерсанта» вывели из редакции под охраной

Журналистка Олеся Герасименко, работавшая в газете, написала в твиттере, что уволенных журналистов «выводят из здания с охраной».
Обновлено в 06:19
Театры

Супруга Боярского официально назначена худруком театра имени Ленсовета

Народная артистка России Лариса Луппиан во вторник, 21 мая назначена художественным руководителем петербургского академического театра имени Ленсовета.
Обновлено в 09:03
Интернет

Microsoft выпустила новое обновление Windows 10

Компания Microsoft выпустила новое крупное обновление Windows 10 и начала его распространение пользователям во вторник.
Обновлено в 17:55
Наука

Открыта новая причина выброса метана в атмосферу на арктическом шельфе

Обновлено в 04:12
Здоровье

Свердловские власти предложили выкупить госпиталь Тетюхина

Власти Свердловской области рассматривают вариант постепенного выкупа Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра у наследников его основателя Владислава Тетюхина.
Обновлено в 02:26
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