Политика
Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на УкраинеRT на русском 14:55
Российский президент Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном внутриукраинский кризис с учётом «провальной политики администрации Петра Порошенко». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 21:19, Ашберн
Политика
Савченко рассказала о страхе в глазах украинских депутатов
Обновлено в 20:43
Авто
В продаже появились новые ЗИЛ-133
В объявлении речь идёт о продаже шести автомобилей 1994 года выпуска с пробегом всего в 1,5 тысячи километров – грузовики прошли заводскую обкатку и с тех пор хранились в гараже.
Обновлено в 06:16
Хоккей
Определены все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
Стали известны все пары четвертьфинала чемпионатам мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
Обновлено в 19:20
Хоккей
Владислав Картаев: «„Салават“ мне как родной, к тому же, моя жена уфимка»
Напомним, нападающий уже выступал за «Салават» в сезоне-2010/11. В сезоне-2018/19 27-летний форвард выступал за «Локомотив».
Обновлено в 20:18
Армия и оружие
В Москве прокомментировали перенос производства Су-34 из Новосибирска
Подробнее на РБК: В профсоюзе прокомментировали перенос производства Су-34 из Новосибирска По открытым данным, Чкаловский завод сконцентрирован на трех проектах: производство истребителя-бомбардировщика Су-34, участие в программе самолета SSJ, участие в программе создания боевого авиационного комплекса 5-го поколения.
Обновлено в 19:11
Общество
СМИ назвали вакансию с зарплатой до 500 тысяч рублей
Отмечается, что батлеры могут рассчитывать на зарплату от 200 тысяч до 500 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 20:35
Энергетика
Reuters заявило о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти
План по удалению грязной нефти из трубопровода "Дружба" провален, теперь ожидаемое возобновление экспорта российской нефти в Польшу и Германию может задержаться, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:41
Футбол
«Зенит» проведет чемпионский парад в Петербурге
В честь чемпионства РПЛ петербургский футбольный клуб «Зенит» 26 мая проведет парад, в рамках которого футболисты пройдут на теплоходе по рекам и каналам города.
Обновлено в 11:27
Общество
Власти Москвы решили уберечь детей от песен «Френдзоны»
Московский департамент труда направил в органы соцзащиты и муниципалитеты письмо с рекомендацией, согласно которой опекуны, попечители и приемные родители должны предупредить детей о вреде от творчества музыкальной группы «Френдзона».
Обновлено в 13:53
Здоровье
Сотрудники республиканского медико-генетического центра в Махачкале отказываются переезжать в здание Перинатального центра
Генетики отказываются переезжать в здание Перинатального центра и считают, что это нанесёт ущерб лабораторной службы.
Обновлено в 16:35
Происшествия
Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро
Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 15:51
Происшествия
В МВД предложили конфисковывать автомобили у пьяных водителей
В МВД предложили конфисковывать транспорт у водителей, пойманных в нетрезвом виде за рулем.
Обновлено вчера в 23:11
Общество
Герцогиня Кэтрин нарушила дворцовый протокол
Кэтрин позволила себе появиться рядом с Елизаветой в обуви на танкетке.
Обновлено в 20:00
Происшествия
В Нигерии бандиты убили более 26 человек
Обновлено в 17:12
Политика
Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум
На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:44
Игры
GRID 2 временно стала бесплатной в Steam
Вместе с бесплатной раздачей GRID 2 в Steam запустили скидку на более новую GRID Autosport — ее можно приобрести за 119 руб. вместо 599.
Обновлено в 17:45
Происшествия
Во Владимирской области идёт контртеррористическая операция
Контртеррористическая операция проводится в городе Кольчугино (Владимирская область), сообщили 22 мая в пресс-службе Национального антитеррористического комитета.
Обновлено в 19:52
Шоу-бизнес
Актер сериала «Физрук» Андрей Крыжний прошел проверку на детекторе лжи
Максим Захаров обратился в программу «На самом деле», чтобы заставить актера пройти детектор лжи.
Обновлено в 11:00
Политика
Сергей Меняйло предрек главе Хакасии плаху с топорами
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте поздравила сына с днем рождения
В честь праздника певица выложила на страницу в Instagram видеоролик, под которым поздравила его с днем рождения теплыми словами.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Озвучена сумма ущерба после пожара в кемеровском автосалоне
Сильный пожар произошел вечером 20 мая в автосалоне по адресу Октябрьский, 2А.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие
Минобороны России отказалось от тушёнки и «мясорастительных консервов»
По словам Булгакова, в советской и российской армии тушенка и "мясорастительные консервы" были фирменным знаком, теперь же они не входят в рацион питания военнослужащих.
Обновлено в 02:10
Армия и оружие
США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400
США требуют, чтобы Турция отказалась от закупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в течение двух недель.
Обновлено в 19:49
Происшествия
У замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша проходят обыски
У заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, территориального развития, регионального государственного жилищного и строительного надзора Сергея Сидаша проходят обыски.
Обновлено в 03:46
Политика
Увольняющихся журналистов «Коммерсанта» вывели из редакции под охраной
Журналистка Олеся Герасименко, работавшая в газете, написала в твиттере, что уволенных журналистов «выводят из здания с охраной».
Обновлено в 06:19
Театры
Супруга Боярского официально назначена худруком театра имени Ленсовета
Народная артистка России Лариса Луппиан во вторник, 21 мая назначена художественным руководителем петербургского академического театра имени Ленсовета.
Обновлено в 09:03
Интернет
Microsoft выпустила новое обновление Windows 10
Компания Microsoft выпустила новое крупное обновление Windows 10 и начала его распространение пользователям во вторник.
Обновлено в 17:55
Здоровье
Свердловские власти предложили выкупить госпиталь Тетюхина
Власти Свердловской области рассматривают вариант постепенного выкупа Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра у наследников его основателя Владислава Тетюхина.
Обновлено в 02:26