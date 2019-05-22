Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на УкраинеRT на русском 14:55

Российский президент Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном внутриукраинский кризис с учётом «провальной политики администрации Петра Порошенко». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине

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