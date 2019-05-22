Политика

Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на УкраинеRT на русском 14:55

Российский президент Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном внутриукраинский кризис с учётом «провальной политики администрации Петра Порошенко». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
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Путин обсудил с Меркель и Макроном решение выдавать паспорта жителям Донбасса

Коммерсантъ16:57

Макрон, Меркель и Путин обсудили Украину и возвращение России в ПАСЕ

Вести.Ru15:52

Путин обсудил с Макроном и Меркель кризис на Украине

РИА Новости15:29

Путин провел телефонную беседу с Меркель и Макроном

ТАСС15:46

Путин рассказал Макрону и Меркель о задачах Зеленского

Газета.Ru16:20

Путин обсудил с Макроном и Меркель «провальную политику Порошенко»

РБК15:01

Франция и ФРГ выразили готовность сотрудничать с Ираном в торговле

RT на русском15:32
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 19:53, Ашберн
Армия и оружие

Зеленский назначил нового начальника генштаба ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в первый день после инаугурации уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на этот пост Руслана Хомчака.
Обновлено в 14:27
Происшествия

Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде

Обновлено в 05:59
Политика

Госдума приняла закон о посещении родственников в реанимации

Государственная дума РФ во вторник, 21 мая, в третьем чтении приняла поправки в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», по которым родственникам разрешено посещать близких в отделениях реанимации и палатах интенсивной терапии, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 07:01
Футбол

«Витесс» Слуцкого сыграет в финале за место в плей-офф Лиги Европы

"Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого обыграл "Гронинген" и вышел в финал плей-офф чемпионата Нидерландов за место в плей-офф Лиги Европы в следующем сезоне, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:00
Космос

Луна пережила столкновение с карликовой планетой

Обновлено в 04:44
Спорт

Бывшая фигуристка обвинила экс-партнера в сексуальном насилии

Бывшая фигуристка Бриджит Намиотка обвинила своего бывшего партнера Джон Кафлин в сексуальном насилии, передает The Washington Post.
Обновлено в 14:34
Происшествия

Названа причина остановки поездов метро в Москве

Обновлено в 14:04
Шоу-бизнес

Наталья Штурм голышом занялась йогой на побережье Болгарии

Отечественная певица Наталья Штурм решила заняться йогой без одежды во время поездки в Болгарию.
Обновлено в 10:40
Армия и оружие

Американская батарея ПРО THAAD развернута вблизи границ РФ

Обновлено в 13:16
Армия и оружие

Опубликован первый спутниковый снимок беспилотника «Охотник»

В Сети появился, вероятно, первый имеющийся в открытом доступе спутниковый снимок прототипа российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено вчера в 08:35
Происшествия

В МВД рассказали о понизившемся уровне жизни полицейских

Выступая на заседании комитета Совфеда по обороне, Гостев отметил, что снизилась покупательская способность сотрудников полиции.
Обновлено в 08:30
Авто

Стартовал прием предзаказов на электрический хэтчбек Honda e

В четырех европейских странах сегодня стартовал прием предзаказов на электрический хэтчбек Honda e. Покупатели могут выбрать модель в одном из 5 доступных цветов.
Обновлено в 05:16
Хоккей

Определены все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею

Стали известны все пары четвертьфинала чемпионатам мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
Обновлено в 19:20
Авто

С начала продаж седан Lada Vesta подорожал на 80 тысяч рублей

Согласно графику, с момента выхода на российский рынок (ноябрь 2015 г.) минимальная стоимость LADA Vesta выросла на 80 900 рублей.
Обновлено в 08:48
Игры

В Origin бесплатно раздают The Sims 4

В Origin можно бесплатно получить The Sims 4. Акция продлится до 28 мая. Стандартное издание игры бесплатно можно получить по ссылке.
Обновлено в 14:12
Авто

В продаже появились новые ЗИЛ-133

В объявлении речь идёт о продаже шести автомобилей 1994 года выпуска с пробегом всего в 1,5 тысячи километров – грузовики прошли заводскую обкатку и с тех пор хранились в гараже.
Обновлено в 06:16
Происшествия

Во Владимирской области проводится контртеррористическая операция

Бандиты, планировавшие совершить теракт, заблокированы в частном доме города Кольчугино Владимирской области, в регионе введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщает информационный центр НАК.
Обновлено в 18:35
Музыка

Исландию могут наказать за палестинские флаги на «Евровидении»

Европейский вещательный союз (ЕВС), являющийся организатором международного песенного конкурса «Евровидение», в настоящее время решает вопрос наказания Исландии за демонстрацию в прямом эфире баннеров с палестинскими флагами.
Обновлено в 18:52
Шоу-бизнес

Сын Орбакайте отметил день рождения с мачехой Подольской

В большой и дружной семье Пресняковых случилось сразу два праздника подряд - 20 мая свой 37-й день рождения отмечала Наталья Подольская, а 21 мая 28 лет исполнилось сыну Владимира Преснякова-младшего - Никите.
Обновлено в 12:21
Политика

Зеленский созвал внеочередное заседание Рады

Президент Украины Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Рады. Об этом сообщил лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.
Обновлено в 07:06
Общество

Психолог порекомендовала не уступать пенсионерам место в метро

Психолог Люция Сулейманова порекомендовала жителям Москвы не уступать место в метро пожилым людям.
Обновлено в 19:38
Политика

Кремль ответил на призыв Зеленского усилить санкции против России

Заявление нового президента Украины Владимира Зеленского о необходимости усиления санкций против России не блещет новизной, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:03
Политика

В МИД России объяснили новые санкции США

В Министерстве иностранных дел России заявили, что новые санкции США против российских организаций являются местью Москве за помощь в укреплении противовоздушной обороны Сирии.
Обновлено в 14:10
Политика

Власти Франции объяснили, почему не пригласили Путина в Нормандию

Обновлено в 11:02
Политика

Польша хочет купить загрязненную нефть из «Дружбы» со скидкой

Власти Польши решили поднять вопрос о скидке на загрязненную нефть, которая поступала по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 14:48
Происшествия

Суд вынес приговор медэксперту по делу о «пьяном» мальчике из Балашихи

Обновлено в 04:06
Общество

Цветочное шоу в Челси сопровождается фестивалями по всему Лондону

Обновлено в 19:04
Общество

Forbes составил рейтинг перспективных россиян моложе 30 лет

Обновлено в 03:51
Политика

Савченко рассказала, когда увидела страх в глазах украинских депутатов

Депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne рассказала о ситуации, в которой "видела в глазах у украинских политиков страх и отчаяние".
Обновлено в 17:22
Происшествия

МВД предлагает отбирать машины у пьяных водителей

МВД России предлагает ввести конфискацию автомобилей в качестве меры наказания нетрезвого водителя.
Обновлено вчера в 10:14
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