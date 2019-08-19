Политика
Путин обсудил с Макроном возможность встречи в нормандском форматеВечерний курьер 11:45
Президенты России и Франции обсудили возможность проведения встречи на высоком уровне в нормандском формате. Такая встреча возможна уже в ближайшие недели, сообщает ТАСС.
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Вигиринский: Соблюдение Минских соглашений зависит исключительно от желания Зеленского
Украина.рувчера в 23:05
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Политика
Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов
По словам Володина, материалы комиссии, которая будет анализировать «факты вмешательства», в дальнейшем могут передаваться правоохранительным органам, использоваться при подготовке поправок в законодательство, а также направляться властям стран, которые «цинично попирают» суверенитет России.
Обновлено в 09:14
Происшествия
В Саранске пьяный мужчина хотел выбросить из окна 5-месячного ребенка
В Саранске пьяный мужчина грозился выбросить из окна 5-месячного ребенка.
Обновлено в 09:32
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой
Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 06:23
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено в 04:53
Политика
Владимир Путин прибыл во Францию
Обновлено в 10:53
Футбол
Стало известно, когда рассмотрят ходатайства Мамаева и Кокорина об УДО
Стало известно о том, когда в суде будут рассмотрены ходатайства футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 08:05
Наука
Утрата митохондрий не отразилась на сложности генома
Утрата столь консервативной органеллы поднимает вопрос о том, почему это произошло и как отразилось на жизни клетки.
Обновлено в 11:34
Происшествия
Мефедова и Долженкова освободили из украинского СИЗО
Обновлено в 09:49
Политика
Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет делегации Путина
Сообщается, что лайнер, в котором летела делегация президента России Владимира Путина, сопровождали на протяжении нескольких минут.
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Тату» Лена Катина разводится с мужем
Катина отправилась на отдых в Болгарию, чтобы прийти в себя после расставания с Сашо.
Обновлено в 05:28
Экономика
Сбережения россиян оказались под угрозой быть потраченными
Для решения проблемы люди берут кредиты, зачастую необеспеченные, или прибегают к накопленным ранее сбережениям.
Обновлено в 10:11
Наука
Найдена связь между использованием эмодзи и частотой половой жизни
Эмодзи в переписке связали с успехом на первом свидании молодых людей, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие
Сирийские войска отбили у боевиков город Хан-Шейхун
Правительственные войска Сирии после вошли в город Хан-Шейхун, который перешел под контроль террористов в 2014 году.
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия
Адвокат заявил о снятии подозрений с Васильева по делу о беспорядках
Следователи сняли подозрения с режиссера Дмитрия Васильева, которого задержали в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля.
Обновлено в 11:09
Общество
Наркология, любовь к жестоким фильмам и безразличие: обнаружен дневник матери подростка-убийцы
Обновлено в 10:55
Общество
В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах
Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
Обновлено в 02:07
Армия и оружие
В России могут ввести наказания за продажу военной формы
В России предложили штрафовать за продажу военного обмундирования тем, кто не имеет права его носить.
Обновлено в 04:38
Театры
Сергея Пускепалиса представили труппе Волковского театра
Новый художественный руководитель Волковского театра представлен театральной труппе.
Обновлено в 08:44
Финансы
Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублей
В понедельник, 19 августа, в 14.11 мск курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб.
Обновлено в 09:36
Футбол
«Локомотив» может проводить домашние матчи ЧЛ в «Лужниках»
Окончательного решения по данному вопросу пока не принято ФК "Локомотив" может проводить домашние матчи Лиги чемпионов на стадионе "Лужники", передает ТАСС.
Обновлено в 11:38
Космос
Космический Tesla Roadster совершил первый оборот вокруг Солнца
Электрокар Tesla Roadster, запущенный в космос, совершил первый полный оборот вокруг Солнца.
Обновлено в 05:02
Экономика
Эксперты спрогнозировали сроки нового экономического кризиса в России
Новый экономический кризис в России, выражающийся в падении ВВП, резком повышении уровня инфляции и бюджетных трудностях, произойдет не ранее чем через год-полтора.
Обновлено в 09:35
Политика
Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве
Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
Власти ДНР опровергли участие российских танков в боях под Иловайском
Вопреки утверждениям британских исследователей российские военные не участвовали в боях под Иловайском в 2014 году, а танки и другое вооружение, о которых говорят британцы, — трофейные, они были либо отбиты, либо брошены украинскими военными.
Обновлено в 06:19
Баскетбол
Экс-тренеру сборной России Блатту диагностировали рассеянный склероз
Бывший тренер сборной России и нынешний наставник «Олимпиакоса» Дэвид Блатт признался, что ему диагностировали серьезное заболевание — первично-прогрессирующий рассеянный склероз.
Обновлено в 08:32
Энергетика
Нефть Brent снова движется к $60 за баррель
В настоящий момент нефть Brent выросла в цене на 60 центов (1,02%), до $59,24 за баррель.
Обновлено вчера в 22:22