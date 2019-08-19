Политика

Путин обсудил с Макроном возможность встречи в нормандском форматеВечерний курьер 11:45

Президенты России и Франции обсудили возможность проведения встречи на высоком уровне в нормандском формате. Такая встреча возможна уже в ближайшие недели, сообщает ТАСС.
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