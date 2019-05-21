Политика
Путин обсудил с Макроном и Меркель «провальную политику Порошенко»РБК вчера в 15:01
Президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном обсудили ситуацию на Украине и в Сирии, а также сотрудничество с Ираном, сообщает пресс-служба Кремля.
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Песков уклончиво ответил про обсуждение нормандского формата Путиным, Макроном и Меркель
Газета.Ruвчера в 16:43
Путин обсудил с Меркель и Макроном решение выдавать паспорта жителям Донбасса
Коммерсантъвчера в 16:57
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Политика
Зеленский внес в Раду свой первый законопроект
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду первый законопроект на посту президента, сообщает "112 Украина".
Обновлено в 04:12
Политика
Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум
На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 14:44
Происшествия
Задержан замгубернатора Ростовской области Сергей Сидаш
Сотрудники правоохранительных органов Ростова 21 мая задержали заместителя губернатора области Сергея Сидаша.
Обновлено вчера в 03:32
Происшествия
Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора
Совет Федерации принял решение о лишении находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкесии, поскольку он не предоставил декларацию о доходах в положенный срок.
Обновлено в 03:51
Футбол
«Реал» следит за Мбаппе. «ПСЖ» не продаст его дешевле 250 млн евро
«Реал» следит за развитием ситуации вокруг форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
Обновлено в 03:12
Спорт
Россиянки уступили Доминикане на старте волейбольной Лиги наций
Обновлено в 00:57
Кино
Татуировка Софи Тернер оказалась спойлером к финалу «Игры престолов»
Старая татуировка британской актрисы Софи Тернер, известной по роли Сансы Старк в «Игре престолов», оказалась спойлером к финалу сериала.
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия
Забравшегося на Эйфелеву башню россиянина отправили в психлечебницу
Гражданина России, забравшегося на Эйфелеву башню, направили в психиатрическую лечебницу при префектуре полиции Парижа.
Обновлено в 02:46
Армия и оружие
Восемь боевиков ВСУ попали в плен к защитникам Донбасса
В районе населённого пункта Новотроицкое грузовик с восемью боевиками ВСУ отклонился от намеченного маршрута и попал в плен к военнослужащим Народной милиции ДНР.
Обновлено в 04:44
Театры
Лариса Луппиан стала худруком Театра имени Ленсовета
Лариса Луппиан официально стала художественным руководителем Театра имени Ленсовета.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия
Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро
Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.
Обновлено вчера в 15:51
Политика
Американец вышел на сцену к Трампу в костюме стены
Сторонник президента США Дональда Трампа нарядился в костюм стены и пришел на митинг в его поддержку с табличкой «построй меня».
Обновлено вчера в 21:05
Космос
НАСА «отправит» добровольцев на Марс вместе с новым марсоходом
В декабре 2012 года, после успешной посадки марсохода Curiosity в кратер Гейла на экваторе Марса и начала изучения тайн этого высохшего озера, НАСА объявило о намерении создать еще один ровер, который должен отправиться на красную планету в 2020 году.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Грунт провалился в центре Москвы
Грунт провалился на проезжей части дороги в центре Москвы. Инцидент произошел утром в среду, 22 мая, на Мытной улице.
Обновлено в 01:48
Политика
Премьер-министр Украины подаст в отставку
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в среду, 22 мая, подаст заявление о своей отставке в Верховную Раду.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Mercedes с блатными номерами насмерть сбил женщину в центре Воронежа
Вечером 21 мая неподалеку от здания Главпочтамта на проспекте Революции в центре Воронежа белый Mercedes-Benz сбил женщину, переходившую дорогу.
Обновлено в 02:04
Общество
У Джейми Оливера отобрали его рестораны
Обновлено вчера в 18:15
Политика
Турция снизила пошлины на американские товары
Министр торговли Турции Рухсар Пекджан заявила, что турецкая сторона вдвое снизила пошлины на 22 вида товаров, импортируемых из США.
Обновлено в 04:07
Музыка
Организатор «Евровидения» может ввести санкции против Исландии
Европейский вещательный союз (ЕВС), который является организатором международного музыкального конкурса "Евровидение", может применить санкции в отношении Исландии.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Брошенного младенца обнаружили в одном из домов Петербурга
В Санкт-Петербурге полицейские разыскивают родителей, которые оставили без присмотра своего семимесячного ребенка.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Возбуждено дело о махинациях с землей в Дагестане на 370 млн рублей
Фигурантам дела вменяют в вину причинение ущерба государству в размере более 370 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 22 марта в пресс-службе Следственного комитета республики.
Обновлено в 04:43
Экономика
Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»
Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Замглавы МИД Украины отказалась занять пост в администрации Зеленского
Как рассказали «Украинской правде» источники в команде Зеленского, дипломат ранее давала согласие быть уполномоченной по вопросам международных судов Украины с Россией, а не заместителем главы администрации президента.
Обновлено в 02:01
Политика
В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину
Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.
Обновлено в 04:16
Общество
В мэрии пообещали наказывать саратовцев за купание в Затоне
Обновлено в 03:14
Происшествия
В России наркоторговец впервые получил пожизненный срок
Кроме Табарова, который был признан организатором группировки, к тюремным срокам приговорили еще 14 наркоторговцев.
Обновлено в 03:52