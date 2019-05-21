Путин обсудил с Макроном и Меркель «провальную политику Порошенко»РБК вчера в 15:01

Президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном обсудили ситуацию на Украине и в Сирии, а также сотрудничество с Ираном, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин обсудил с Макроном и Меркель «провальную политику Порошенко»

Политика Зеленский внес в Раду свой первый законопроект Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду первый законопроект на посту президента, сообщает "112 Украина".

Политика Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.

Происшествия Задержан замгубернатора Ростовской области Сергей Сидаш Сотрудники правоохранительных органов Ростова 21 мая задержали заместителя губернатора области Сергея Сидаша.

Происшествия Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора Совет Федерации принял решение о лишении находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкесии, поскольку он не предоставил декларацию о доходах в положенный срок.

Кино Татуировка Софи Тернер оказалась спойлером к финалу «Игры престолов» Старая татуировка британской актрисы Софи Тернер, известной по роли Сансы Старк в «Игре престолов», оказалась спойлером к финалу сериала.

Происшествия Забравшегося на Эйфелеву башню россиянина отправили в психлечебницу Гражданина России, забравшегося на Эйфелеву башню, направили в психиатрическую лечебницу при префектуре полиции Парижа.

Армия и оружие Восемь боевиков ВСУ попали в плен к защитникам Донбасса В районе населённого пункта Новотроицкое грузовик с восемью боевиками ВСУ отклонился от намеченного маршрута и попал в плен к военнослужащим Народной милиции ДНР.

Театры Лариса Луппиан стала худруком Театра имени Ленсовета Лариса Луппиан официально стала художественным руководителем Театра имени Ленсовета.

Происшествия Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.

Политика Американец вышел на сцену к Трампу в костюме стены Сторонник президента США Дональда Трампа нарядился в костюм стены и пришел на митинг в его поддержку с табличкой «построй меня».

Космос НАСА «отправит» добровольцев на Марс вместе с новым марсоходом В декабре 2012 года, после успешной посадки марсохода Curiosity в кратер Гейла на экваторе Марса и начала изучения тайн этого высохшего озера, НАСА объявило о намерении создать еще один ровер, который должен отправиться на красную планету в 2020 году.

Происшествия Грунт провалился в центре Москвы Грунт провалился на проезжей части дороги в центре Москвы. Инцидент произошел утром в среду, 22 мая, на Мытной улице.

Политика Премьер-министр Украины подаст в отставку Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в среду, 22 мая, подаст заявление о своей отставке в Верховную Раду.

Происшествия Mercedes с блатными номерами насмерть сбил женщину в центре Воронежа Вечером 21 мая неподалеку от здания Главпочтамта на проспекте Революции в центре Воронежа белый Mercedes-Benz сбил женщину, переходившую дорогу.

Политика Турция снизила пошлины на американские товары Министр торговли Турции Рухсар Пекджан заявила, что турецкая сторона вдвое снизила пошлины на 22 вида товаров, импортируемых из США.

Музыка Организатор «Евровидения» может ввести санкции против Исландии Европейский вещательный союз (ЕВС), который является организатором международного музыкального конкурса "Евровидение", может применить санкции в отношении Исландии.

Происшествия Брошенного младенца обнаружили в одном из домов Петербурга В Санкт-Петербурге полицейские разыскивают родителей, которые оставили без присмотра своего семимесячного ребенка.

Происшествия Возбуждено дело о махинациях с землей в Дагестане на 370 млн рублей Фигурантам дела вменяют в вину причинение ущерба государству в размере более 370 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 22 марта в пресс-службе Следственного комитета республики.

Экономика Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов» Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.

Политика Замглавы МИД Украины отказалась занять пост в администрации Зеленского Как рассказали «Украинской правде» источники в команде Зеленского, дипломат ранее давала согласие быть уполномоченной по вопросам международных судов Украины с Россией, а не заместителем главы администрации президента.

Политика В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.