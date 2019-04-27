Политика
Путин обсудил с Лукашенко «грязную» нефтьГазета.Ru 04:46
Отмечается, что Путин также подтвердил, что обсуждал с Лукашенко вопросы по трубопроводу "Дружба". "Да, мы очень коротко обменялись мнениями по этом делу", - рассказал Путин. 21 апреля Белоруссия ограничила экспорт нефтепродуктов из-за качества нефти из России.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 05:38, Ашберн
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Победа дочери Алсу на «Голосе» вызвала подозрения
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Политика
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Общество
В США более 100 священников подозреваются в домогательствах к детям
Архиепархия Нью-Йорка опубликовала список из 120 священнослужителей, обвиненных в сексуальном насилии или в хранении порнографии.
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На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки
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Происшествия
Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае
При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.
Обновлено в 03:39
Политика
Путин заявил, что Россия может упростить процесс получения гражданства для украинцев
Ранее iReactor сообщал о том, что Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителям некоторых районов Луганской и Донецкой областей Украины.
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Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
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Происшествия
В Подмосковье потушили загоревшуюся электричку
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Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
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Футбол
Игроком «Фенербахче» интересуются «Спартак», «Зенит» и «Локомотив»
Агент Игор Митрески, который ранее играл за "Спартак", заявил, что игроком "Фенербахче" Эрифом Элмасом интересуются российские команды.
Обновлено в 03:58
Происшествия
В ДТП в Крыму погибли пять человек
Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.
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В России утвержден новый порядок проведения диспансеризации
Новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
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Пушков дал совет Зеленскому в вопросе разрешения ситуации в Донбассе
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского об условиях мира в Донбассе.
Обновлено в 03:42
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Депутат Рады рассказал об угрозе повторения чернобыльской катастрофы
Депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране работает ряд предприятий, на которых существует реальная угроза экологической катастрофы.
Обновлено вчера в 20:03
Политика
В Москве задержан украинский миллионер Павел Климец
Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве.
Обновлено в 02:38
Кино
Netflix анонсировал второй сезон сериала «Тьма»
Над вторым сезоном «Тьмы» работали те же люди, что и над первым – швейцарцы Баран бо Одар и Янтье Фризе.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Экс-майору Евсюкову после десяти лет заключения могут смягчить режим
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия
Третьего полковника ФСБ арестовали по делу о коррупции
Басманный суд российской столицы в пятницу, 26 апреля, заключил под стражу бывшего сотрудника управления «К» ФСБ РФ полковника Андрея Васильева, которого обвиняют в хищении 490 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 10:43
Происшествия
Вероятную причину пожара на заводе «Красмаш» определили в МЧС
Нарушение правил эксплуатации электрооборудования является наиболее вероятной причиной пожара на территории завода "Красмаш" в Красноярске, сообщил начальник регионального управления МЧС Игорь Лисин.
Обновлено в 05:22
Космос
Появились снимки астероида Рюгу после взрыва бомбы
Обновлено вчера в 04:17
Происшествия
В Уфе найдены мертвыми пять человек, считавшиеся пропавшими
Ранее сообщалось, о возбуждении двух уголовных дела по факту пропажи в Уфе пяти человек: 22-летней девушки и ее девятимесячного ребенка, а также матери девушки, 39-летней женщины, и двух других ее детей, мальчиков в возрасте двух и шести лет.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Из шахты в ЛНР после аварии подняли тела 13 горняков
Спасатели подняли на поверхность тела 13 горняков, погибших при аварии на шахте «Схидкарбон» в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).
Обновлено в 01:01
Общество
Черногория ввела для россиян упрощенный порядок пребывания в стране
Российские граждане смогут пребывать на территории Черногории 90 дней без получения визы вместо прежних 30.
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Политика
Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным
Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено вчера в 11:51
Религия
В Иерусалиме христиане собираются в ожидании Благодатного огня
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Анастасия Волочкова назвала Ксению Собчак «папенькиной дочкой»
Балерина не смогла проигнорировать скандальное заявление ведущей, касающееся выступления Ольги Бузовой в провинциальных городах России.
Обновлено в 05:09
Политика
Путин назвал условия прекращения газоснабжения Украины
Президент России Владимир Путин заявил о том, что если транзит газа из РФ через Украину прекратится, то не будет и газоснабжения Украины.
Обновлено в 05:27
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54